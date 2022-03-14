Россия уже потеряла 50% экспорта нефти — Михаил Крутихин

Игорь Орел, Катерина Рещук / Forbes

Санкции против российской нефти и газа сильно бьют по экономике России. Насколько сильно - рассказывает партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

Сколько Россия ежедневно зарабатывает на экспорте нефти в Европу?

Мы точно не знаем, цена на нефть постоянно меняется. К тому же «зарабатывает» - условное слово, потому что есть задержки с переводом денег. Банки отказываются обслуживать такие сделки, покупатели отказываются принимать эту нефть, а докеры отказываются разгружать танкеры с российской нефтью.

По состоянию на 8 марта в море и на рейдах было 22 млн баррелей российской нефти, которую никто не покупает.

С начала войны Россия потеряла половину нефтяного экспорта - это нефть и нефтепродукты. До войны Россия продавала около 6 млн баррелей в сутки, а сейчас продает примерно 3 млн баррелей. Это серьезный удар.

Как эта ситуация влияет на добычу нефти в России?

Добытчики в России уже не могут отгрузить нефть в трубопроводную систему «Транснефти», чтобы доставить ее в терминалы для отгрузки. Поэтому нефтяные компании уже вынуждены или прекратить бурение новых скважин, или останавливать действующие скважины.

Россия уже начала сокращать добычу нефти - ее некуда девать.

Какие перспективы у нефтедобычи России, учитывая ситуацию?

Пока тенденция такая: многие отказываются от российской нефти. Как долго это продлится - предсказать пока невозможно. Например, компания Shell отказалась заключать новые краткосрочные контракты, а до конца года должна свернуть и все долгосрочные контракты.

Почему частные компании сами отказываются от нефти из России?

Главное опасение - это санкции. В первую очередь их боятся банки, которые финансируют операции по закупке нефти.

Моральные соображения тоже работают мощно. Словосочетание «поставлено из России» стало токсичным и страшно вредит репутации.

Евросоюз может сейчас полностью отказаться от российской нефти?

Сейчас нет. Во-первых, есть долгосрочные контракты, а во-вторых, для смены сорта нефти нужно инвестировать в технические работы - переоборудовать нефтеперерабатывающие заводы.

Кто может заменить российскую нефть на мировом рынке?

Из стран ОПЕК только Объединённые Арабские Эмираты призвали наращивать добычу. Но пока они остаются в пределах добычи, которая определена соглашением ОПЕК+.

Сейчас многие страны не могут нарастить добычу даже до уровня своих квот, которые оговорены соглашением ОПЕК. Например, Россия тоже до войны не добывала столько нефти, сколько могла бы по соглашению с ОПЕК. Многие страны не в состоянии это сделать. Страны Африки по разным причинам точно не могут увеличить добычу.

Иран, Венесуэла могут заместить миру российскую нефть?

По Ирану пока рано говорить - он под санкциями. Если вдруг каким-то чудом с Ирана снимут эмбарго на экспорт нефти, он сможет повысить добычу на 1-1,5 млн баррелей в сутки. Только через два года он сможет повысить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки.

Венесуэле потребуется еще больше времени. Также нужно понимать: нефть Венесуэлы тяжелая и густая. Чтобы закачивать в танкеры, её нужно разбавлять легкими сортами нефти или растворителями из США. Этот процесс можно наладить при содействии США, но моментально это проблему не решить.

Может ли Россия сейчас перенаправить свою нефть в Китай?

Не может. Россия поставляет в Китай 80 млн т нефти в год, или примерно 1,5 млн баррелей в сутки. Это технический предел. Ни порты, ни трубопроводы не могут обеспечить больше поставок.

То есть России некуда девать нефть, которая предназначалась для США и Европы?

Именно. Куда-то перераспределить ее сейчас невозможно. Мы видим предсказания некоторых экспертов, которые рисуют схемы поставки нефти из России в Африку. Это пока только теория, которая ничем не подтверждается.

Европа откажется от российского газа?

Мы видим план, который сейчас обсуждается в Европе. Он предусматривает, что к концу года импорт российского газа будет снижен на две трети. Мы видим планы отдельных стран. Например, Италия планирует к 2027 году полностью отказаться от российского газа.

Трудно сказать, насколько вся Европа сможет отказаться от российского газа. Некоторые страны критически зависят от поставок из России: Болгария, Словакия, Венгрия, Финляндия.

За счет чего будет замещаться российский газ в Европе?

Нужно искать новые источники. Например, газ из Азербайджана. Сейчас из Каспийского региона проложили коридор до Италии. Можно было бы из Азербайджана больше газа поставлять в Европу через Болгарию. Но в Болгарии очень активно этому сопротивляется пророссийское лобби.

Европа должна развивать возможности приема сжиженного газа. Терминалов по приему сжиженного газа много в Испании и Португалии, но очень не хватает в Италии. Последняя планирует это исправить. Германия тоже уже объявила о планах построить два терминала.

Также Евросоюз продолжит развивать возобновляемые источники энергии, будет сокращать потребление газа благодаря энергоэффективности. Уже идут призывы снизить на один градус температуру в своих домах и производствах, чтобы помочь Украине и снизить потребление энергоресурсов.

Планы из 10 пунктов по замещению российского газа недавно были опубликованы Международным энергетическом агентством. Все они работоспособны и будут применятся.

В ближайшие год-два Европа сможет отказаться от российского газа?

Нет, но к 2027 году это вполне реалистично. Думаю, что из-за действий России, Европа ускорит достижение этой цели.

В связи с войной, Европа может ввести эмбарго на поставки энергоресурсов из России?

Пока неизвестно. Громкие призывы к этому внутри Европы раздаются. Но пока есть практические трудности - некоторые страны попросту не могут обойтись без российского газа.

Быстрых решений по газу нет, потребуется время. Но нужно понимать, что доходы России от газовой отрасли - это только 20% доходов от нефтяной отрасли. Они не так значительны для российского бюджета. Главное - это нефть.