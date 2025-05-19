Подвійне дно: реальні ціни на дизель закріпились нижче за 40 грн/л

Попри закриття Суліни увечері 15 травня, ресурсу на півдні було більш ніж достатньо, а на заході цього взагалі ніхто не відчув через активні прокачування трубою й не менш активні подачі залізницею. Ціни намагались адекватно реагувати на зовнішні коливання, але це не рятувало від їхнього неадекватного рівня, який не передбачає заробітків. Отже, нічого нового.

Європейські котирування дизпального не мали сталої динаміки. За підсумком з тижня, середні ціни в Європі зросли на $11/т, або 0,25 грн/л, до $624-635/т. У п'ятницю, 16 травня, згідно з даними Іnvesting.com, ф'ючерси на газойль на Лондонській біржі продовжили дводенне зниження, просівши на $4/т, до $619/т.

Перелив за планом

Південь продовжує занурюватись у мінуси через профіцит продукту. З 12 по 15 квітня туди заїхало близько 36,8 тис. т (9,2 тис. т на добу) дизелю, що у добовому еквіваленті на 19% більше, ніж тижнем раніше. Найбільше - 17,6 тис. т - було завезено турецького дизелю. На другому місці - Індії (10,9 тис. т). Був також імпорт кувейтського пального (2,3 тис. т).

Як повідомляв enkorr, у квітні в Констанцу відновилися постачання дизпального з Кувейту. За місяць у Румунію надійшов один танкер обсягом 51 тис. т від Kuwait Petroleum.

Хоча публічні прайси починалися з четвірки, насправді на кінець тижня робочий ціновий діапазон становив 39,70-39,80 грн/л, хоча дехто переконував, що було і нижче.

Не зрозуміло, на що розраховували «АТ Енерго Трейд» і ще декілька компаній, які пропонували вище за 41,50 грн/л.

Як з'ясувалося, за 39,80 грн/л вийшов «Арстак», який є активним поціновувачем дизелю з Tupras. Схоже, продукт турецького виробника перестає бути дивиною. З середини квітня AGTG SA привіз два судна загальним обсягом майже 13 тис. т. Їх розподіляли між собою «Кворум-Нафта», «Арстак», «Барвисті рушники» й, зрозуміло, «Газтрім». Щоправда, якихось несподіваних цін від цих гравців ринок не отримав.

Цю нішу традиційно намагаються утримувати «комоди» в особі компанії з чудернацькою назвою «Єксон Юк». За тиждень ціна у неї впала на 0,90 грн/л (до 40 грн/л), хоча у більшості конкурентів - до 0,50 грн/л.

За підрахунками enkorr, з урахуванням котирувань CIF Med за останні п'ять днів премії до цін становили $37-67/т, коли минулого тижня премія від мінімальної вартості дорівнювала $57/т.

«Зниження цін не збільшує попиту, але збільшує мінус. Наразі у всіх тільки собівартість становить 40,60-40,90 грн/л», - розповів один із трейдерів.

Опади на заході

Фаворит останніх тижнів - «Люкс Країна» - вийшов з ціною 41,30-41,40 грн/л, хоча, кажуть джерела на ринку, аншлагу з продажами не сталося.

«На заході зараз зовсім не продається. Сьогодні розмовляв з різними компаніями, й у всіх тиша», - розповів один із постачальників трубопровідного ресурсу.

Тим часом, нагадаємо, партнерський тандем «Люкс Країна» - «Сокар Україна» у травні зібрався реалізувати підвищений обсяг у 30 тис. т проти 10-15 тис. т, які вони продавали протягом останніх двох років.

Певним індикатором активних намагань із цього напрямку можна вважати спроби «Дюваль компані» продавати «трубний» дизель.

«Їм («Дюваль Компані» - прим. enkorr) вдалося придбати у «Люкс Країни» пальне за хорошою ціною, тому вони мали змогу демпінгувати», - зазначив один із трейдерів.

На 16 квітня вартість продукту «Дюваль» становила 41,60 грн/л. Трохи вище - 41,70 грн/л - в УНТК.

Зі свіжим американським пальним за 41,60 грн/л вийшла ЗПЕК, яка отримала черговий поїзд. Характерно, що у прямого постачальника ціна була не найменшою на ринку: «Юкас Петроліум» примудрився запропонувати той же штатівський продукт за 41,30 грн/л.

На цьому ж базисі вартість пального у компаній «Мартін Трейд», «Солар Оіл» і «Дюваль» становила 42 грн/л, 41,95 грн/л і 41,90 грн/л відповідно. Перші дві пропонували пальне Orlen Lietuva.

Зазначимо, що вартість ресурсу литовського виробника на 19-25 травня зросла на $41/т (1,70 грн/л), до $661-674/т.

Ймовірне зниження зовнішнього ринку на початку тижня продовжуватиме тиснути на ціни. Але закриття Суліни з вечора 15 травня і через прогноз погоди як мінімум до 18 травня, може зіграти на користь південним трейдерам і загальмувати падіння. Що допоможе західним - невідомо.