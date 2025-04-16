Цей рік буде вирішальним для паливного ринку України

Сергій Куюн, директор Консалтингової групи «А-95»

ОККО орендує мережу KLO з 57 АЗС. Уперше почув про якісь розмови у цьому напрямі ще у грудні.

Тоді я не дуже здивувався, бо скільки пам'ятаю, KLO хтось постійно хоче. Чув, до повномасштабної давали 180 млн (доларів), а «клошники» ніби хотіли 220... Реально класна мережа, самобутня, окремі станції справжні артоб'єкти. А головне - розташована у найжирнішому регіоні країни - столичному, який дає понад 20% продажів у всій країні.

Рішення далося акціонерам нелегко, судячи зі всього, є конфлікт. Від деяких із них досі можна почути, що, мовляв, ми ще подивимось.

Але чому цей неприступний бастіон захитався?

Після 2022-го KLO несподівано сильно втратила продажі й за цим сумним показником опинилась у трійці з «БРСМ» і Socar.

Десь оточили конкуренти, окремі об'єкти опинились в окупації, були зруйновані й довго відновлювалися. Комплекс «Райдуга» на Броварському згорів через водія-довбограя, що влетів у колонки на повній швидкості... Два найпотужніші комплекси на проспекті Бажана були нейтралізовані закриттям Південного мосту...

Найпотужнішим ударом стала ворожа атака на нафтобазу компанії, де, за різними оцінками, могло бути до 10 тис. т бензину (ринкова вартість $10 млн). І це не перша атака.

Гадаю, така череда сумних подій зіграла не останню роль у рішенні шукати вихід з ринку.

Я вважаю це рішення правильним. Чому?

Сюжет із ОККО-KLO звісно претендує на подію року, але насправді головна інтрига не тут. Хто стане новим власником мережі Ігоря Коломойського - «Авіас», ANP тощо? Оце головне питання. Від цього залежатиме те, як і наскільки швидко почне переформатовуватись паливний роздріб.

Це найбільша за кількістю станцій національна мережа з понад 600 АЗС, яка з нового року перебуває у нокауті. І цей чинник не останній, який дозволив багатьом АЗС пережити цю зиму, за яку ринок утратив 12% споживання дизпального й 10% автогазу. Так, на 10% зросли постачання бензину, але на нього припадає лише 20% ринку.

Як я вже повідомляв, куратор нафтового бізнесу групи «Приват» Михайло Кіперман активізував пошуки покупців на мережу і за три місяці переглянув декілька концепцій - продаж по шматках, передачу в управління тощо. Але, за наявними даними, наразі з'явився претендент на весь актив. Не хочу поширювати чутки, але, схоже, питання вирішене.

Що це означатиме? Коли ці 600 АЗС запуститься, це автоматично потягне продажі з найменш конкурентних АЗС. Через зниження споживання багато з них балансують на межі, а запуск «авіасів» остаточно їх покладе.

Отже, багато хто вирішить виходити, й ціни на станції полетять у прірву. Багато з них не запуститься вже ніколи. І розрахунок очевидний - скидати активи скоріше, поки за них дають бодай щось.

І хоча тієї ж KLO через вигідне розташування мережі це стосується в останню чергу, але теж стосується. Особливо якщо на зачинених сьогодні станціях замайорить щось відоме і недороге. Тому рішення про поступовий вихід можна зрозуміти.

Слідкуємо за подіями, цей рік буде вирішальним для паливного ринку. Єдині, відносно кого немає інтриги, то це ОККО та Укрнафта, вони лишаються. Відносно решти впевненості немає.