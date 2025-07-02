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У центрі уваги: ринок тестує нові обсяги імпорту бензину
20:34 02.07.2025 |
Різке зростання котирувань на бензин у середині червня і призвело до суттєво збільшення вартості цього автомобільного пального. Але був у бензину фактор, який суттєво напружував ситуацію, - різке зростання попиту на імпорт.
Усе це змусило ринок бігти удвічі швидше, що призвело навіть до законодавчих змін у частині обов'язкового додавання біоетанолу. Все це дуже нагадало гарячі дні 2022 року, коли ринок подолав найгострішу кризу у своїй історії.
З моменту стрімкого підвищення котирування бензину злетіли на $100/т (3,75 грн/л), але вже наприкінці червня майже повернулися до докризових значень. Проте за цей нетривалий період трейдери встигли законтрактували чималі обсяги бензину, які продовжують надходити на ринок й підтримувати ціни.
Разом з тим уже мали місце і нові «посткризові», й більш дешеві партії, які почали тягнути гуртові ціни донизу.
Гальмує здешевшання пального й зростання валютного курсу. Як свідчать дані Мінфіну, за місяць євро зросло на 1,84 грн/€, що тільки на акцизі додало майже 0,60 грн/л.
Легше, але не дуже
Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», станом на 1 липня вартість А-95 зменшилась порівняно з ціновим піком на 1,72 грн/л, до 51,74 грн/л. Це слабке заспокоєння, якщо врахувати, що в місячній динаміці приріст становив 4,73 грн/л, з максимальним зростанням у моменті до 6,45 грн/л (53,46 грн/л).
Станом на 1 липня на півдні середня вартість пального становить 51,84 грн/л. Пропозиції стартують від 51,70 грн/л у «Юкас Петроліуму» до 52,50 грн/л у «Солар Оілу».
Через обмежені обсяги ресурсу з біоетанолом і зняття штрафів за продаж «безалкогольного» бензину на південь повернувся Е0. Найбільш помітним гравцем по бензину стали «гали», які першими розпечатали південний напрямок партіями з OMV Petrom.
За наявними даними, у хлопців зі Львова дуже великі плани: джерела в компанії кажуть, що все законтрактовано обсяги, які здатні перекрити весь потенційний попит. Такі ж розлогі плани начебто й в «Укрнафти».
Активно почав надходити 95-й бензин з Молдови. Так, за тиждень з 23 по 29 червня було імпортовано на 28% більше, ніж за весь травень, - 4,04 тис. т. Покупцями були як трейдери, так і регіональні мережі.
Зі слів одного з південних трейдерів, наразі бензин у Молдові проданий на тиждень вперед.
«Ми контрактували Е0 минулого тижня у четвер. А тільки в середу або навіть у четвер цього тижня станемо на завантаження», - додав він.
Почав надходити з країни і Е5 виробництва OMV Petrom. Крім того, через попит зафіксовані румунські постачання марки Е10 (від 7 до 10% біоетанолу - ek) з термінала Oscar Downstream.
Позаминулого тижня було імпортовано майже 1 тис. т такого бензину, коли в травні тижневі обсяги в середньому становили близько 330 т. Більш активно поїхало пальне від Oscar після впровадження обов'язкового додавання біоетанолу.
На заході у прикордонних областях ціни на бензин А-95 варіюються в межах 51-53 грн/л (Волинська область), 50,95-51,60 грн/л (Львівська) і 50,50-51,05 грн/л (Закарпатська). У Чернівецькій області на сухопутному кордоні з Румунією ОККО пропонує за 52,10 грн/л.
Через польсько-український кордон основним постачальником залишається ORLEN Lietuva. Минулого тижня звідти надійшло 14,6 тис. т бензину (+48% до обсягів тижнем раніше), що є історичним максимумом.
Зріс на 34% імпорт з Польщі, до 6,3 тис. т, з яких 160 т Е10. Пальне з місткістю спирту 7,8-9,7% привіз з Unimot ОККО.
Крім того, Е10 їхав і зі Словаччини, і з Латвії. З першого напрямку з базису Progress Trading везли «Петра Вест» (АЗС «Свої») і «Елерон» (АЗС Eleron): 0,433 тис. т, з другого - «Олас»: 2 бензовози.
Водночас постачання з Німеччини скоротилося до 0,79 тис. т з 3,6 тис. т тижнем раніше. У середині місяця звідти надійшла партія безспиртового бензину обсягом 1,33 тис. т для UPG.
Загалом минулого тижня в країну було завезено 35,3 тис. т А-95, що на 45% більше, ніж тижнем раніше. На майже такий відсоток зріс і імпорт А-98, до 0,96 тис. т. Обсяги надходили з Польщі й Литви.
У червні середньодобовий імпорт бензинів зріс порівняно з травнем на 5%, до 3,5 тис. т. Відносно аналогічного періоду минулого року зниження становило майже 8%.
* * *
Трейдери активно контрактують бензин, що в недалекій перспективі може обернутись профіцитом продукту, як це давно вже є на ринку дизпального. Також схоже на те, що спиртовмісним бензинам доведеться знову зачекати, оскільки в умовах дозволу на Е0 переплачувати за Е5 ніхто не буде.
Щодо цін, то вони продовжать йти донизу, і не виключено, що згодом потягнуть за собою роздріб, який на тлі кризи вистрибнув за 60 грн/л, і це неабияк засмутило споживачів.
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