Ринок приватних космічних запусків набирає обертів: Blue Origin уперше повторно використала ракету New Glenn

Компанія Blue Origin Джеффа Безоса вперше повторно використала важку ракету New Glenn під час орбітального запуску, однак у ході місії виникли проблеми з виведенням супутника, пише TechCrunch.

Запуск відбувся з мису Канаверал у Флориді. Приблизно через дві години після старту компанія повідомила, що супутник зв'язку AST SpaceMobile опинився на "нестандартній орбіті", нижчій за заплановану.

У Blue Origin підтвердили відділення корисного навантаження та активацію супутника. AST SpaceMobile пізніше уточнила, що апарат доведеться звести з орбіти через невідповідність параметрам польоту.

За попереднім планом, другий ступінь ракети мав виконати повторне включення двигуна приблизно через годину після старту. Чи відбулося це включення - компанія не уточнила.

Повторне використання ракети відбулося під час третього запуску New Glenn і трохи більше ніж через рік після першого польоту. Ракету розробляли понад десять років.

Перший ступінь, який використали повторно, вже літав у попередній місії в листопаді. Тоді він вивів у космос два апарати NASA та здійснив посадку на морську платформу. Під час цього запуску ступінь знову повернувся на безпілотне судно приблизно через 10 хвилин після старту.

Blue Origin розглядає багаторазове використання New Glenn як ключовий фактор зниження вартості запусків. Подібну модель вже застосовує SpaceX із ракетами Falcon 9, що забезпечило компанії домінування на ринку комерційних запусків. Компанія планує використовувати ракету для місій NASA, зокрема в межах місячної програми, а також для розгортання супутникових мереж.

Проблеми з виведенням супутника можуть вплинути на подальші запуски New Glenn. Blue Origin має контракт із AST SpaceMobile на доставку кількох супутників для створення орбітальної мережі мобільного зв'язку.