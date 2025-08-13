МЕА: Нафторинок поглинув додаткові поставки від ОПЕК+ - переробка на рекордах, Китай нарощує запаси, але загалом резерви високі

Останні дані показують слабкий попит на нафту в усіх економіках, і різке відновлення видається малоймовірним, споживання в країнах, що розвиваються, виявилося слабкішим за очікування: прогнози в Китаї, Бразилії, Єгипті та Індії були переглянуті в бік пониження порівняно зі звітом за минулий місяць, пишуть аналітики МЕА у свіжому звіті.

Винятком став ринок авіації: активні літні поїздки призвели до рекордного зростання попиту на авіапальне як у США, так і в Європі. Світовий попит на авіагас, як очікується, зросте на 2,1% цього року, що стане найвищим показником порівняно з будь-яким іншим продуктом. Однак, становивши 7,7 млн б/д у 2025 році, він все ще буде на 180 тис. б/д нижчим за рівень 2019 року до пандемії COVID.

Водночас, нагадує МЕА, ОПЕК+ продовжує прискорено нарощувати видобуток.

"Наразі ринок поглинув додаткові барелі, оскільки активність нафтопереробних заводів досягла історичного максимуму, а Китай збільшив запаси. Світові запаси нафти зросли на 1,5 млн б/д у II кварталі 2025 року, водночас запаси нафти в Китаї зросли на 900 тис. б/д на добу, а запаси газового конденсату в США - ще на 900 тис. б/д. Проте запаси нафти і нафтопродуктів в основних цінових центрах залишаються значно нижчими за середні історичні значення", - застерігають аналітики.

На думку МЕА, до кінця року і наступного року прогнозована пропозиція нафти на ринку виявиться значно вищою за попит, останні санкції, запроваджені щодо РФ та Ірану, можуть обмежити пропозицію.

МЕА також зазначає, що ринкові дані не вказують на те, що зараз ринок перенасичений. Так, Китай поглинув понад 90% зростання товарних запасів нафти в II кварталі 2025 року. Зростання переробки у світі сповільнилося з 1,2 млн б/д у 2023 році до 0,5 млн б/д у 2024 році. Із січня до травня 2025 року ремонти на НПЗ знизили переробку на 180 тис. б/д рік-до-року на тлі мінливої макроекономічної ситуації через торговельні війни.

Однак у червні НПЗ після виходу з ремонтів показали зростання переробки на 3 млн б/д до травня. Високий попит на нафту триває і в III кварталі, квартал-до-кварталу переробка зросте на 1,7 млн б/д завдяки скороченню ремонтних робіт, необхідності задоволення пікового попиту в Північній півкулі та поліпшенню маржі переробки. Також МЕА відзначають зростання споживання нафти на 300 тис. б/д через підйом попиту на енергогенерацію на Близькому Сході.

Загалом, підрахували в МЕА, у II півріччі 2025 року споживання нафти зросте в річному обчисленні на 1,25 млн б/д, а це сприятиме накопиченню запасів нафтопродуктів.

За поточними оцінками, в III кварталі 2025 року на ринку очікується дефіцит нафти в 820 тис. б/д, а починаючи з IV кварталу почнеться надлишок у 2 млн б/д у міру того, як НПЗ підуть на сезонне техобслуговування.

Надлишок може зберегтися до середини 2026 року, коли попит на нафту почне наздоганяти пропозицію, що стагнує, вважають у МЕА. Абсорбації накопичувального надлишку запасів нафтопродуктів може сприяти нещодавнє рішення Китаю, який оголосив про політику енергобезпеки та накопичення запасів, водночас ці запаси можуть полегшити ситуацію на ринку, якщо нові санкції на російську та іранську нафту виявляться ефективними.