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Кремлевский план для ОРДЛО. К чему готовят жителей сообщениями о минированиях
07:30 07.02.2022 |
Всю прошлую неделю население захваченной Россией части украинских Донецкой и Луганской областей намеренно держали в постоянном напряжении. Особенно досталось жителям ОРДО, где местные "власти" стали массированно сообщать о минировании административных зданий, вузов, школ и даже детсадов, которые на поверку оказывались ложными. Однако пока саперы усердно искали лжебомбы, всех из якобы заминированных объектов, само собой, приходилось эвакуировать. А чтобы к этой психической атаке коллаборантов население отнеслось серьезно, в первом акте спектакля была на телекамеры пафосно обезврежена взрывчатка.
Так, 1 февраля по электронной почте поступило анонимное сообщение о минировании здания "администрации" Киевского района Донецка, о чем тут же растрезвонил оккупационный "мэр" города Кулемзин. Спустя короткое время "МГБ ДНР" отрапортовало об обнаружении в помещении самодельной бомбы с подробным ее описанием: "Данное устройство, состоящее из четырех четырехсотграммовых тротиловых шашек и четырех электродетонаторов, а также поражающих элементов, должно было быть приведено в действие посредством звонка на мобильный телефон". Чекисты на камеры данное устройство доблестно уничтожили, объявив при этом о предотвращении "террористического акта украинских спецслужб". Хотя само поступившее по электронной почте сообщение о минировании здания Киевской "райадминистрации", напомним, было анонимным.
Второй акт этого представления о проделках "террористов", прошедший на следующий день 2 февраля, уже носил характер какой-то эпидемии: в одночасье поступили анонимные сообщения о минировании практически всех учреждений образования Донецка, Макеевки, Горловки, Енакиево, Ждановки, Кировского, Иловайска, Докучаевска, Харцызска и Новоазовска. Повсюду поступали однотипные электронные письма (их было за один день порядка 400), скрины которых охотно выкладывали в контролируемых коллаборантами ресурсах, а местные и приезжие из России пропагандисты имели достаточно материала для съемок своих сюжетов о гневе людей на "террористов", сопровождаемых воем сирен пожарных машин и другим антуражем. Примечательно, что ни в одном из этих 400 случаев минирования взрывчатку так и не нашли.
Фейкотворчество и реальность
Атмосферу тревожности в ОРДЛО вот уже какую неделю к ряду буквально ежедневно подогревают рупоры двух оккупационных армейских корпусов. А "звезда эфира" Басурин (представляется как "замначальника народной милиции ДНР") - вообще нарасхват на всех российских федеральных каналах, где он в режиме нон-стоп включает одну и ту же пластинку: "По данным нашей агентурной разведки, украинским Генеральным штабом завершена разработка плана наступательной операции на Донбассе".
Вариации Басурина и других рассказчиков из 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ помельче могут отличаться в различной географии "наступления ВСУ", его времени и способе (доходит даже до запугивания "забросом на вертолетах в тыл обороны тактического воздушного десанта из состава 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ"), но главная суть "подготовки Киева к вторжению" давно остается в топе, так сказать, телетайпной ленты ТАСС. Кстати, в таком же духе "укропы вот-вот нападут" Басурин активно вещал на все российские просторы и о тотальном лжеминировании школ в ОРДО 2 февраля.
А вот по свежим сообщениям украинской военной разведки, есть четкие доказательства того, что Россия нынче перегруппировывает вооруженные подразделения на временно оккупированной территории Донетчины и Луганщины. "Противник провел плановую ротацию передовых подразделений 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов с усилением их снайперскими парами и расчетами противотанковых ракетных комплексов для нанесения потерь личному составу Объединенных сил и провоцирования ответного огня", - отметили на этой неделе в ГУР Минобороны.
Тем временем в соцсетях в оккупации активно обсуждается одна интересная новость. Якобы совсем недавно в оккупированной Горловке комиссией из представителей 8-й армии Южного военного округа России (в ее непосредственном подчинении - оба оккупационных корпуса, закамуфлированные под "народные милиции ДНР и ЛНР") были проверены склады массового хранения танков и другой самоходной техники. Боевая готовность военной техники ревизоров из Ростова явно обескуражила - более половины танков вообще не смогли завести, а не то что выехать на них. И сейчас за такое положение дел на стратегическом для оккупантов горловском направлении спешно ищутся козлы отпущения.
Кремлевский план большой лжи
В чем глобальный смысл активного российского фейкотворчества последних дней на тему Донбасса, стало понятно 3 февраля, когда в двух ведущих американских изданиях - The New York Times и The Washington Post - появились материалы с ссылкой на представителей разведки США о плане России, который одобрен на самом высоком уровне в Москве, сфабриковать предлог для вторжения в Украину. Как отметили собеседники изданий в американском разведывательном сообществе, для этого Кремль намерен использовать фейковое видео "нападения украинских военных на мирных жителей" либо (жесткий вариант) на территории РФ, либо (вариант помягче) в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей Украины. Дабы обвинить Киев в "геноциде" русскоязычного населения, что определенно потребует немедленного вмешательства регулярных российских войск.
В тот же день Минобороны США подтвердило эти данные разведки. "Мы действительно располагаем информацией о том, что россияне, очевидно, хотели сфабриковать повод для вторжения. В контексте этой фейковой атаки мы считаем, что Россия могла создать постановочное пропагандистское видео, которое могло включать кадры с трупами, а также с актерами, изображающими скорбящих людей, и с кадрами уничтоженных населенных пунктов и военной техники", - заявил на специальном брифинге спикер Пентагона Джон Кирби. И добавил, что военная техника на фейковом видео должна была выглядеть, как принадлежащая ВСУ, или как та, что была поставлена Украине странами Запада.
Пресс-секретарь Путина Песков оперативно заявил ТАСС, что США не впервые обнародуют материалы о якобы имеющихся у России планах по нападению на Украину: "Это не первое подобное обещание. Ранее похожее тоже озвучивалось. Но так ничего и не выходило". Российская шарманка "вы все врете" - это известный стиль. Но радует то, что американцы опять сработали на опережение в продолжающейся информвойне России со всем цивилизованным миром. Так что свой вышеупомянутый хитрый план большой лжи Кремлю теперь придется радикально редактировать, а то и вовсе придумывать новый.
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