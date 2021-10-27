Кабмин ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 с 4% до 3,5%

Кабинет Министров ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году с 4% до 3,5%.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на брифинге по результатам рабочей поездки в Донецкую область, передают Українськi Новини.

"Мы ожидаем в этом году минимум 3,5% роста ВВП", - сказал премьер-министр.

Он добавил, что Кабмин также надеется на 4% роста ВВП, однако энергетический кризис и пандемия коронавируса влияют на экономическое развитие.

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11.10.21 Кабмин ожидает роста ВВП 4% в 2021, но может помешать мощная волна коронавируса

"Мы ожидаем, что в этом году рост ВВП составит около 4%, и это будет означать, что Украина отыграла падение экономики вследствие коронакризиса. Единственное, что может помешать этому сценарию, - это очередная мощная волна коронавируса", - Шмыгаль.



Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров ожидает роста ВВП 4% в 2021, однако может помешать мощная волна коронавируса.

В среду, 27 октября, премьер-министр находится с рабочим визитом в Донецкой области.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает рост ВВП в январе-августе в 2,9%.

Кроме того, фактический рост реального ВВП во 2-м квартале оказался ниже оценки Национального банка из-за неравномерного финансирования бюджетных расходов.