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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кабмин ожидает роста ВВП 4% в 2021, но может помешать мощная волна коронавируса

10:24 11.10.2021 |

Экономика

 

Кабинет Министров ожидает роста ВВП 4% в 2021, однако может помешать мощная волна коронавируса. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Мы ожидаем, что в этом году рост ВВП составит около 4%, и это будет означать, что Украина отыграла падение экономики вследствие коронакризиса. Единственное, что может помешать этому сценарию, - это очередная мощная волна коронавируса, из-за которой придется вводить дополнительные карантинные ограничения", - написал он.

Премьер назвал факторы, способствующие росту ВВП.

Это и стабильно растущий потребительский спрос - розничная торговля в 2021 году уже увеличилась примерно на 13%, это остается одним из факторов положительной динамики ВВП.

Кроме того, в первом полугодии прямые иностранные инвестиции составили 28,8 млрд долларов.

Это рекордная сумма за последние 4 года.

"Благодаря новым стимулам, которые были введены в этом году, мы ожидаем ускорения инвестиционной активности в последующие периоды", - добавил Шмыгаль.

По его данным, рекордный урожай и инвестиции предыдущих периодов дают свой результат.

Рост аграрного сектора в этом году уже составил 8,4%.

Строительный сектор за первые 8 месяцев показывает рост почти 2%.

"Мы ожидаем продолжения этого роста, в том числе благодаря программе Президента "Большое строительство", а также расширенным правительственным программам ипотечного кредитования", - подчеркнул премьер.
По материалам: Українські Новини
 

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