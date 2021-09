Трансформация Украины за $277 млрд. Что на самом деле презентовал Зеленский в США

Юрий Вишневский / Деловая столица

Владимир Зеленский, пребывая с визитом в США, попросил кредитов на сумму около $140 млрд. Это почти годовой ВВП Украины. Если бы их вдруг дали, то внешний госдолг Украины вырос бы в 3,5 раза.

Во время своего визита в США Владимир Зеленский особенно пиарился на своем "Плане трансформации Украины". Он рассказывал о нем трижды. Сначала - на презентации в здании Национальной библиотеки Фреда Смита по изучению наследия Джорджа Вашингтона, куда были приглашены эксперты, журналисты и сотрудники посольства Украины в США. Во второй день визита - на встрече с представителями американского бизнеса. «Мы можем делать эти преобразования сами, но это займет около 20-25 лет, поэтому нам нужна хорошая поддержка со стороны крупных компаний», - подчеркнул он. О том же он заявил в Калифорнии на встрече с основателями стартапов и работниками крупных компаний Кремниевой долины из Украины. «Вижу, что есть интерес. Сейчас все хотят знать подробности», - сказал он о реакции на его план в США.

Услышать, но не увидеть

Что касается интереса американцев к этому плану и желания знать подробности, то пока что это явное преувеличение. Со времени презентации плана прошла уже неделя, но реакция американских медиа - практически нулевая. Чтобы убедиться в этом, достаточно погуглить Transformation Plan of Ukraine (так называет этот план англоязычная версия сайта Зеленского) или полное название этого документа A Greater Justice and Opportunity - Building Prosperous and Resilient Ukraine («Больше справедливости и возможностей - построение процветающей и устойчивой Украины»). Американские медиа дружно проигнорировали план Зеленского, вместо того чтобы наперебой трубить о нем. Хотя, казалось бы, не каждый день в США приезжает европейский лидер со взаимовыгодным предложением на $277 млрд.

Впрочем, важнее все же не интерес медиа, а интерес крупного бизнеса. А что, если сайт этого плана сейчас один из самых популярных у американских финансистов и инвесторов? И они сейчас выбирают самые привлекательные среди "более 80 проектов", презентованных Зеленским?

Но проблема в том, что такого сайта вообще нет. То есть американцы о более чем 80 проектах на $277 млрд услышали, но увидеть их не могут. И украинцы, к слову, тоже не могут.

Собрание предложений для богатого дядюшки

«ДС» удалось узнать подробности о презентации "Плана трансформации Украины" и о том, как он готовится. Выяснилось, что план - это фактически собрание предложений разных министерств и ведомств на тему «Что бы я попросил у богатого американского дядюшки, если бы он у меня был».

Все это было свалено в одну кучу без какого-либо критического анализа и без ранжирования по приоритетности. Иными словами, сознательно был сделан упор на то, чтобы поразить всех громадной суммой. Дескать, какие еще нужны доказательства успешности визита Зеленского.

Понятно, что рассчитано это было прежде всего на украинских потребителей информационной продукции Банковой. Потому-то в Офисе президента даже не потрудились создать сайт этого плана (или хотя бы страничку на сайте Зеленского).

Но причина отсутствия сайта еще и в том, что предложения министерств и ведомств, которые Зеленский в США громко называл проектами, на самом деле совершенно сырые и непригодны к употреблению. Конечно, их можно постараться быстренько доработать. И тогда их, возможно, будет не стыдно показать приличным людям.

Но в том виде, в каком этот громкий план был презентован в США, он может принести больше вреда, чем пользы. Когда американские чиновники и деловые круги видят вместо реального плана профанацию, это может дискредитировать Украину.

Кредитное попрошайничество

Есть еще одна причина, по которой Банковая стесняется показывать план Зеленского американцам и украинцам. Там очень неприличные цифры. И первое, что бросается в глаза, это сумма запрашиваемых кредитов.

На презентации Зеленский заявил, что заложенные в плане более 80 проектов на общую сумму $277 млрд предусматривают привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций. Так вот, более половины этой суммы, $139,7 млрд - это кредиты.

Поскольку все познается в сравнении, приведем занимательную статистику. По данным Госстата, валовой внутренний продукт Украины за 2020 г. составил 4,19 трлн грн. В пересчете по курсу НБУ (26,96 грн/$ в среднем за 2020 г.) это $155,5 млрд. Получается, что Зеленский приехал в США просить кредитов на сумму, почти достигающую годового ВВП Украины. И даже без объяснений потенциальным кредиторам, почему они должны верить, что эти кредиты будут возвращены. Просто «одолжите нам, пожалуйста, $140 млрд, ну что вам, жалко, что ли».

Вот еще занимательная статистика. По данным Минфина, внешний государственный и гарантированный государством долг Украины составляет $54,8 млрд. Если к нему добавить $139,7 млрд, которые Зеленский попросил у американцев, то сумма вырастет до $194,5 млрд, то есть в 3,55 раза. Нетрудно представить себе, какую реакцию такие планы Банковой могут вызвать у МВФ. На самом деле с таких планов можно только смеяться - никто таких денег нам не даст. Все понимают, что такие громадные заимствования могут делаться только в расчете на дефолт.

Новые серии "Большого строительства"

Самые большие кредитные аппетиты - у Министерства развития громад и территорий, возглавляемого Алексеем Чернышовым. Оно хочет кредитов на $84,5 млрд. Из них $21 млрд должны пойти на реконструкцию и термомодернизацию жилого фонда, уменьшение его аварийности и энергозависимости. $20 млрд министерство просит на массовое строительство доступного и экологического жилья. И еще $5 млрд - на модернизацию устаревшего жилого фонда. Откуда такие мечты, догадаться несложно. Очень хочется, чтобы на каждой многоэтажке висела табличка «Построено, реконструировано, модернизировано в рамках программы "Большое строительство" Зеленского».

Ну и заодно - чтобы такие же таблички висели возле каждой трубы тепло- и водоснабжения. Министерство Чернышова просит $20 млрд на реконструкцию систем теплоснабжения и теплоэлектроцентралей, капитальный ремонт и модернизацию котельных. Плюс $15 млрд - на строительство и модернизацию инфраструктуры водоснабжения и водоотведения.

Более чем $15 млрд кредитов просит Министерство инфраструктуры, возглавляемое Александром Кубраковым. И тоже на «Большое строительство». В частности, $10 млрд Кубракову нужно на строительство высокоскоростных железнодорожных линий «Киев - граница с Польшей» и «Киев - Одесса» и шести железнодорожных вокзалов, а также на приобретение для них 22 локомотивов.

Еще $5 млрд Кубраков планирует получить на строительство Киевской обходной дороги. Меморандум о взаимопонимании с американской Bechtel Corporation был подписан в мае. Но Bechtel - это подрядчик, а нужен еще финансист. Месяц назад заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в интервью Forbes.ua: «Через месяц подпишем соглашение с инвестором и будем ждать ратификации в Верховной Раде. Не могу назвать имя инвестора: мы подписали документы о неразглашении. Это межправительственное соглашение - консорциум нескольких стран». Однако в плане Зеленского этот проект относится не к инвестициям, а к кредитам. Как будет на самом деле - увидим вскоре.

Министерство агрополитики и продовольствия Романа Лещенко просит $4 млрд кредитов на восстановление инженерной инфраструктуры оросительных систем и развитие орошаемого земледелия. А министерство здравоохранения Виктора Ляшко хотел бы получить $3 млрд льготных кредитов на строительство региональных опорных многопрофильных учреждений.

Резюмируя, стоит еще раз подчеркнуть несбыточность этого плана. Записанные в нем $277 млрд (в виде кредитов, инвестиций, грантов и т.д.) - это почти два годовых ВВП Украины. Возможно, на Банковой действовали по принципу: «Нужно просить много, чтобы тебе дали хоть что-то». Однако тут может получиться другой эффект: ели просить чрезмерно много, то можно вызвать много смеха. А денег - не дадут.