Два года сериалу «Президент — слуга народа»: Какие обещания Зеленский выполнил, а о чем забыл

Ігор Петренко / Depo.ua

21 апреля 2019 года состоялся второй тур голосования на президентских выборах. Ему предшествовали легендарные дебаты кандидатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко на стадионе. Какие из данных избирателям обещаний выполнил Владимир Зеленский за 730 дней своего президентства? О чем он "забыл" после дня голосования, а чего сделать не мог по объективным причинам? Наконец, каковы перспективы выполнения тех обещаний, до которых у президента еще не дошли руки?

Об этом Depo.ua спросил у политических экспертов.

Алексей Голобуцкий, политтехнолог: "Нельзя долго бороться за мир, воевать с коррупцией, контрабандой, коронавирусом, при этом на самом деле ничего не меняя"

На самом деле, президент Зеленский исполнил незначительную часть своих обещаний - отменить неприкосновенность народных депутатов, ввести процедуру импичмента президента. Причем все это вещи достаточно формальны.

Такое его ключевое обещание, как мир на Донбассе, было не более чем универсальным лозунгом исключительно для избирательной кампании: в каждом регионе, от востока до запада, его понимают по-своему, а в целом - "за все хорошее против всего плохого". Понятно, что оно было невыполнимо. От Зеленского в этом вопросе ничего не зависит, мир в том варианте, о котором он говорил, - это капитуляция, которую ему не позволит активное общество. Выполнение этого обещания зависит от России, а не от Зеленского.

Другие обещания - улучшить жизнь избирателей или посадить предшественников - тоже были априори нереальными. Чтобы провести "посадки", надо, чтобы окружение президента было другим, а не таким, которое за два года каденции тоже уже можно сажать. На коррупционные схемы сели другие люди, а во многих случаях остались те же, а системно ничего не изменилось.

Помню, как первые полгода после победы Зеленского на президентских выборах многим, в том числе политикам и представителям олигархических групп, казалось, что вот сейчас начнутся реальные изменения в стране: личность президента, его 75% поддержки, полностью подконтрольный парламент, прокуратур... И как год назад они все выдохнули и поняли, что ничего не будет меняться. В некоторых сферах стало даже хуже, исчез даже тот контроль, который был раньше, потому что сейчас во власти крайне мало профессионалов и просто компетентных людей.

На самом деле ничего неожиданного за эти два года не произошло. И нынешние разговоры о новых законах или о преодолении олигархата - только слова. Потому что для успеха президенту нужна единственная вещь: политическая воля. Хотя бы для того, чтобы пойти на новые досрочные выборы парламента. Ну, так случилось, что у тебя во фракции ("Слуги народа", - ред.) 50-60 депутатов только от одного Игоря Коломойского и еще десятки от других олигархов. Не можешь переломить ситуацию - иди на выборы, получишь меньше, но уже действительно свою фракцию. Без этого президенту постоянно приходится идти на постоянные компромиссы, чтобы проводить через парламент важные для него законы. А за компромиссы приходится платить преференциями. Поэтому и получается, что кампания по борьбе с контрабандой вылилась в закручивание гаек для одних и статус-кво для других групп. Говорят об ограничении влияния Коломойского, а потом оказывается, что нефтепровод, который забрали у Медведчука, чуть ли не передается в сферу влияния Коломойского. И так по многим направлениям - постоянные компромиссы.

Удастся ли Зеленскому сделать больше? Все упирается в политическую волю. Без нее качественно иной политики у президента не получится. Не надо новых законов против олигархов: Антимонопольный комитет и антикоррупционных структур достаточно с головой. Просто они должны выполнять закон, а не видеть одних олигархов или группы и "не замечать" других.

Президенту стоит собрать лидеров наиболее влиятельных групп и четко очертить новые правила игры. Не хотите играть по ним - идем на перевыборы парламента. Несмотря на то, что новых серьезных игроков-конкурентов Зеленскому не появилось, он до сих пор имеет существенное преимущество над всеми другими политиками, способен и сегодня выиграть президентские выборы и завести наибольшую фракцию в ВР. А там создавать коалицию (с той же Юлией Тимошенко), делить ответственность.

То есть от Владимира Зеленского нужно политическое действие. При этом характер его последующих шагов будет зависеть уже не только от личных качеств украинского президента, но и от внешних обстоятельств, в которых мы оказались. Я надеюсь именно на внешние обстоятельства, будь то воля американских партнеров или что-то другое. Потому что нельзя долго бороться за "мир", воевать с коррупцией, контрабандой, коронавирусом и т. д., при этом на самом деле ничего не меняя.

Алексей Кошель, генеральный директор Комитета избирателей Украины: "Эта власть не работает как единый механизм, а существует в формате нездоровой конкуренции"

Избирательную кампанию 2019 года можно охарактеризовать как "молчаливую кампанию". Кандидат в президенты Зеленский не спешил озвучивать предвыборные обещания. Речь шла о трех блоках его общения с избирателями. Первый - это большое интервью для любимого в то время телеканала "1+1", где он перед первым туром рассказал о своем видении развития страны. Второй - стадионные обещания за несколько дней до второго тура голосования. И третий - собственно сама избирательная программа "Страна грез", которая, впрочем, является скорее набором эмоциональных лозунгов и красивых эпитетов.

По смысловой нагрузке обещания Зеленского можно разделить на менее и более принципиальные вещи. К первым я бы отнес цифровизацию отношений гражданина и государства, введение голосования через интернет или создание телеканала для оккупированных территорий. Эти вещи мало относятся к компетенции главы государства.

А вот вторая группа обещаний кандидата в президенты значительно более серьезная. Владимир Зеленский давал обещание экономического роста, критиковал Петра Порошенко за то, что одни богатеют, а большинство остаются бедными, и граждане воспринимали это как обещание существенного улучшения их материального положения. Говорил он о жесткой борьбе с коррупцией, деолигархизации, проведении системных реформ (медицина, в частности) и вообще новом формате политической этики и политической жизни в стране, которые Зеленский декларировал намерение ввести.

Именно по этому второму блоку обещаний процент выполнения крайне низок. Тогда как то, что сделать было проще, частично делается. Видим качественную работу Министерства цифровой трансформации, переход в "цифру" паспортов, ряда справок, появление других элементов цифрового государства. Но это свидетельствует лишь о том, что качественно работает одно из звеньев Кабинета Министров, но не относится к компетенции главы государства. Заработал телеканал "Дом", который вещает на русском на временно оккупированных территориях. Правда, его работа не выдерживает критики, но формально это выполнено.

Среди частично выполненных обещаний - программа строительства дорог. Но это не новый проект, а продолжение и развитие начинаний прошлой власти.

Среди минусов - невыполнение обещаний президента по пяти ключевым упомянутым выше направлениям. Их можно реализовать в формате нажатия "зеленой кнопки" или принятия какого-то отдельного закона, когда все заработает и мы получим мгновенный эффект. К примеру, борьба с контрабандой - это не просто сканеры на таможнях или "черные сотни", которые вводили предыдущие правительства. Это должна быть сложная, комплексная и системная работа правительства и парламента.

Не вижу пока возможностей выполнить обещания по борьбе с коррупцией, улучшению благосостояния населения и т. д., поскольку ключевая проблема действующей власти - это отсутствие системности. Приведу пример. В последние месяцы наблюдаем ряд внеочередных заседаний парламента, когда принимаются мелкие законопроекты сомнительной актуальности. А в то же время не принимается крайне актуальный сейчас закон о территориальной обороне. Нет понимания, каким образом должна работать государственная машина.

Но еще больше поражает другое: отсутствие системной командной работы в действиях парламента и Кабмина. Уровень поддержки депутатами правительственных законопроектов достигает катастрофически низких 20 процентов. Иными словами, парламент просто отвергает инициативы правительства, сформированного монобольшинством. Скажем, у правительств предыдущей власти показатель поддержанных в Раде законопроектов колебался от 33 до 40 процентов. То есть эта власть не работает как единый механизм, а существует в формате нездоровой конкуренции. В прошлом году во время рассмотрения т. н. антикоронавирусных законов были случаи, когда монобольшинство отвергало правительственный законопроект и поддерживало инициативы авторства депутатов из правящего большинства, хуже по качеству. Это нонсенс.

Управленческий хаос приводит к появлению в информационном пространстве идей в формате "кто первый озвучит и быстрее добежит до президента". Без понимания этих процессов, без целостности власти, без логического планирования эта властная команда обречена полноценно не выполнить ключевые обещания своего лидера. А времени для обучения остается довольно мало. Если властная команда за два года не поняла до конца, как работает властная машина, то и ближайших трех лет может не хватить, чтобы заработать и показать результат.

Евгений Магда, директор Института мировой политики: "Зеленский устроил для себя выборочное выполнение обещаний - учитывая их медийное звучание"

Предвыборные программы в Украине никто не читает, а Владимир Зеленский предлагал сообща составлять его программу. Правда, мне не известен ни один человек (возможно, они есть в окружении шестого президента), который увидел бы предложенный им пункт в его предвыборной программе.

Оценивать дебаты кандидатов в президенты на стадионе в контексте выполнения обещаний сложно, ведь этот формат не предусматривал серьезной профессиональной дискуссии. Замечу, Зеленский начал выполнять свои обещания уже во время инаугурационной речи, объявив о роспуске Верховной Рады, хотя основания для этого были далеко не однозначными.

Стоит ли удивляться, что монобольшинство "Слуги народа" в составе уже нового парламента приняло такую процедуру импичмента президента, которая выдается нереалистичной? Отмена депутатской неприкосновенности также оказалась профанацией, поскольку Офис генерального прокурора не спешит наказывать законодателей, пойманных на нарушении законов. Стал ли "простой учитель жить как президент", пожалуй, лучше спросить у самих работников образования. Преобразование земель сельскохозяйственного назначения в товар произошло с помощью фракций "Европейской солидарности" и "Голоса", как и принятие "банковского" закона. Без голосов этих фракций монобольшинство не смогло бы принять эти важные проекты.

Главное из невыполненного - Зеленскому не удалось достичь мира на Донбассе, а этот тезис был заметным в его предвыборной риторике. Зато переживаем заметное обострение ситуации. Равноудаленность от олигархов, учитывая, скажем, состав фракции "Слуги народа", - также невыполненное обещание. Как по мне, Зеленский устроил для себя выборочное выполнение обещаний - учитывая их медийное звучание.

Каковы перспективы выполнения тех обещаний, до которых у президента еще не дошли руки? У меня есть плохие новости для Зеленского: монобольшинство пробуксовывает с каждым разом более заметно, его личный рейтинг по сравнению с 2019 годом сократился втрое. Поэтому говорить о серьезных возможностях принять важные, но непопулярные решения, я бы не стал. Однако это не означает, что команда Зеленского не постарается протащить какие-то хайповые инициативы.

Николай Давидюк, политолог: "Нельзя исключать, что слабость Зеленского-президента играет стране в пользу"

Из выполненного президентом Владимиром Зеленским за два года его каденции я бы выделил обновление власти. Есть вопрос к качеству этого обновления, но это уже другая сторона медали. Упомяну скорость и эффективность работы Верховной Рады IX созыва в начале ее деятельности. Именно тогда, в турборежиме, удалось принять ряд законопроектов на выполнение предвыборных обещаний Зеленского. Скажем, это отмена неприкосновенности депутатов. Сделан большой шаг к созданию в нашей стране рынка земли, который, правда, еще не заработал.

Зато самая большая проблема власти прямо сейчас - объяснить своим "зрителям", то бишь избирателям, почему сериал "Слуга народа" не совпадает с реальностью, которую они видят на улицах. И социология про 60 процентов недовольных направлением движения страны - яркое тому подтверждение.

Почему у Зеленского получилось столько, сколько получилось? Думаю, он до сих пор вникает в функционал государства, разбирается, какие "кнопки" нажимать. Кроме того, большая часть населения имела завышенные ожидания от нового президента. Ну и он сам много наобещал таких вещей, которые не замерялись специалистами и не изучались через призму реальности относительно выполнения.

Здесь нельзя исключать, что слабость Зеленского-президента играет стране на пользу. К примеру, деолигархизация в том или ином формате может произойти без особого желания или воли президента, но и без противодействия с его стороны, благодаря внешним факторам. И она может в конечном итоге стать одной из побед главы государства, к которой он, однако, не приложил руку.

Могут неплохо реализоваться в последующие годы президентства Зеленского и некоторые другие вещи. Вопрос в том, кто будет их сопровождать. Например, положительный потенциал имеют проекты, которые внедряются через Минцифры. То, что прямо сейчас делает министерство Михаила Федорова, - это большой результат, благодаря которому получаем элементы государства в смартфоне и идем в этой сфере на уровне с наиболее развитыми странами мира. В позитив здесь работает то, что новые идеи реализует новая молодая команда, на которой нет ни старых, ни новых коррупционных шлейфов. Если подобных успехов в активе Владимира Зеленского будет десять, его президентство можно будет считать успешным.

Сможет ли Зеленский создать чудо во внешней политике и добиться от России завершения конфликта? Ключи от этого кейса находятся, к сожалению, не только и не столько в Киеве. И если ему удастся выйти из конфликта - это будет на грани чуда. Чуда, которое не удалось даже Петру Порошенко, несмотря на его несомненные таланты дипломата.

Замечу, что определенное количество проектов, начатых при Порошенко, может быть реализовано при этой властной команде. Ведь несмотря на конфронтационную риторику, определенная преемственность политики сохраняется. И это не только точка зрения на войну на востоке Украины и отношения с Путиным, к которой в конце концов, кажется, пришел Зеленский. Но и децентрализация, и инфраструктурные проекты. Этих вещей не так много, но они есть.