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АНАЛІТИКА

Злочинці отримали $41 млрд у криптовалюті у 2024 році — звіт

10:05 17.01.2025 |

Фінанси, Бізнес

Злочинці отримали $41 млрд у криптовалюті у 2024 році — звіт

 

На незаконні криптовалютні адреси - криптовалютний гаманець або адресу, яка використовується для протиправної діяльності, - було переведено за попередньою оцінкою $40,9 млрд у 2024 році. Про це йдеться у звіті Chainalysis, яка займається аналізом трансакцій у блокчейні та боротьбою з фінансовими злочинами.

Підсумкова сума прогнозується на рівні $51 млрд після очікуваного виявлення нових незаконних криптоадрес.

"Наприклад, коли ми публікували торішній звіт про криптозлочинність, ми повідомили про $24,2 млрд за 2023 рік. Через рік наша оновлена оцінка на 2023 рік становить $46,1 млрд", - пояснюють автори звіту.

Аналітики Chainalysis також зазначають відмову злочинних організацій від біткоїна та використання в незаконній діяльності стейблкоїнів. Якщо у 2021 році біткоїн був основною криптовалютою, яку обирали криптозлочинці, то у 2024 році 63% усіх незаконних трансакцій проводяться у стейблкоїнах.

Також у звіті зазначено, що за минулий рік було вкрадено криптовалюти на $2,2 млрд, що на 21% більше, ніж попереднього року.

Злочинці отримали $41 млрд у криптовалюті у 2024 році — звіт
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: bitcoin
 

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