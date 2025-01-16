Toyota посіла перше місце за світовими продажами автомобілів у 2024 році

П'ятий рік поспіль Toyota посіла перше місце у світовому рейтингу автомобільних компаній. Як не дивно, про це стало відомо після публікації повного звіту про продажі за 12 місяців Volkswagen Group.

Річ у тім, що поставки німецького автовиробника впали на 2,3% до 9 027 400 одиниць. Toyota ще не опублікувала повні результати продажів за 2024 рік, але станом на листопад вона продала 9 857 938 автомобілів по всьому світу. У це число включено продажі брендів Toyota, Lexus, Daihatsu і Hino.

Навіть без урахування продажів за грудень, які ще не були опубліковані, Toyota вже має значну перевагу в 830 538 автомобілів над VW Group. І це незважаючи на зниження продажів на 3,6% у період із січня по листопад порівняно з тим самим періодом 2023 року.

VW Group знову не змогла наздогнати Toyota, незважаючи на те, що під її величезною корпоративною парасолькою знаходиться набагато більше брендів. Німецький автомобільний конгломерат також пропонує ширший спектр плагін-гібридів і електромобілів, але цього виявилося недостатньо, щоб повалити Toyota.

Hyundai Motor Group, до якої входять бренд Hyundai, а також Kia і Genesis, ймовірно, посяде третє місце на віртуальному п'єдесталі, зареєструвавши 7,23 млн продажів у 2024 році. Це на 1% менше, ніж роком раніше.