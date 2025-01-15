SEC звинуватила Маска в обмані інвесторів на $150 мільйонів під час купівлі Twitter

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала позов проти мільярдера Ілона Маска, звинувативши його в тому, що він не своєчасно розкрив інформацію про свою частку в акціях Twitter (наразі соцмережа Х) на початку 2022 року, ще до того, як придбав цю соціальну мережу.

Про це пише Associated Press.

За даними SEC, Маск зміг заплатити "принаймні на 150 мільйонів доларів менше", купуючи акції після того, як він мав розкрити інформацію про володіння більш ніж 5% акцій Twitter. Маск придбав Twitter у жовтні 2022 року та згодом перейменував його на X.

Маск почав скуповувати акції Twitter на початку 2022 року, і вже в березні того ж року його частка перевищила 5%.

Згідно зі скаргою, у цей момент він був зобов'язаний за законом розкрити інформацію про свою частку, але зробив це лише 4 квітня, на 11 днів пізніше встановленого терміну.

Адвокат Маска Алекс Спіро у своїй заяві назвав позов "визнанням SEC того, що вони не можуть висунути реальну справу", адже, за його словами, Маск "не зробив нічого поганого". Він назвав позов "фарсом".

"Коли SEC відступає та залишає свої повноваження, її багаторічна кампанія переслідування пана Маска завершилася поданням однієї дріб'язкової скарги за статтею 13(d) щодо ймовірного адміністративного порушення - невчасного подання одного документа. Це порушення, навіть якщо буде доведено, передбачає лише номінальне покарання", - додав Спіро.