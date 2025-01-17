Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У жовтні Microsoft завершить підтримку Word, Excle, Outlook та інших офісних застосунків на Windows 10

09:27 17.01.2025 |

Новини IT

 

Microsoft планомірно завершує підтримку Windows 10 і закликає користувачів оновити свої операційні системи до актуальної версії. Американська компанія повідомила, що незабаром на застарілій OS припиниться підтримка популярних додатків для офісної роботи.

З 14 жовтня 2025 року на Windows 10 завершиться підтримка застосунків, які входять до Microsoft 365. Такі популярні програми, як Word, Excle, PowerPoint і Outlook із зазначеної дати отримуватимуть оновлення тільки на Windows 11, яку Microsoft пропонує встановити безкоштовно за умови відповідності комп'ютера системним вимогам.

Вищевказані програми продовжать працювати на Windows 10, але Microsoft не зможе гарантувати їхню коректну роботу і не піклуватиметься про їхню стабільність.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Microsoft
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1729
  0,0930
 0,22
EUR
 1
 43,3200
  0,2097
 0,48

Курс обміну валют на вчора, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0870  0,04 0,10 42,8067  0,11 0,25
EUR 43,4259  0,01 0,03 44,2222  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1800  0,09 0,21 42,1950  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес