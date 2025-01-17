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У жовтні Microsoft завершить підтримку Word, Excle, Outlook та інших офісних застосунків на Windows 10
09:27 17.01.2025 |
Microsoft планомірно завершує підтримку Windows 10 і закликає користувачів оновити свої операційні системи до актуальної версії. Американська компанія повідомила, що незабаром на застарілій OS припиниться підтримка популярних додатків для офісної роботи.
З 14 жовтня 2025 року на Windows 10 завершиться підтримка застосунків, які входять до Microsoft 365. Такі популярні програми, як Word, Excle, PowerPoint і Outlook із зазначеної дати отримуватимуть оновлення тільки на Windows 11, яку Microsoft пропонує встановити безкоштовно за умови відповідності комп'ютера системним вимогам.
Вищевказані програми продовжать працювати на Windows 10, але Microsoft не зможе гарантувати їхню коректну роботу і не піклуватиметься про їхню стабільність.
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