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АНАЛІТИКА

LinkedIn додає безплатні інструменти штучного інтелекту для пошуку роботи та рекрутерів

12:24 16.01.2025 |

Новини IT

 

LinkedIn, найбільша професійна мережа у світі, запустила інструменти на базі штучного інтелекту, щоб допомогти тим, хто шукає роботу, а також рекрутерам. Новий інструмент Jobs Match надаватиме персоналізовані поради для 1 мільярда користувачів, допомагаючи визначити, чи варто подаватися на певну вакансію, повідомляє TechCrunch.

Компанія також запускає рекрутингового ШІ-агента, орієнтованого на малий бізнес, який допомагатиме автоматизувати процес найму. Цей інструмент працює як віртуальний рекрутер, допомагаючи бізнесам складати описи вакансій, шукати кваліфікованих кандидатів та управляти заявками. Обидва інструменти будуть безплатними для використання всіма користувачами LinkedIn, а не лише преміум-підписниками.

На відміну від деяких попередніх ШІ-функцій LinkedIn, які створювалися за підтримки OpenAI, нові інструменти побудовані виключно на власних моделях LinkedIn та базуються на даних користувачів платформи. За словами Рохана Раджіва, директора з управління продуктами LinkedIn, у майбутньому компанія може інтегрувати зовнішні джерела даних, але наразі вона покладається лише на власну базу.

Як зазначають в LinkedIn, 5 мільйонів користувачів наразі активували функцію "шукаю роботу" на своїх профілях - це на 40% більше, ніж торік. Щотижня на платформі 67 мільйонів користувачів шукають роботу, а 2,5 мільйона малих бізнесів використовують LinkedIn для пошуку персоналу. Водночас попри масивну базу користувачів, LinkedIn натрапляє на труднощі залучення активних шукачів роботи та рекрутерів, частково через складнощі у процесі подачі заявок.

Інструмент Jobs Match має розвʼязати цю проблему, допомагаючи кандидатам зосередитися на вакансіях, де у них вищі шанси на успіх. Тим часом рекрутинговий ШІ-агент пропонує малим бізнесам автоматизоване рішення для управління процесом найму без необхідності мати власну HR-команду. Очікується, що обидва інструменти спростять процес як для тих, хто шукає роботу, так і для роботодавців.
За матеріалами: mezha.media
 

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