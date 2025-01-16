Nintendo Switch 2 офіційно анонсована — названа дата релізу

Щойно на Yotube з'явився офіційний анонс Nintendo Switch 2. Компанія докладно показала консоль та назвала дату події Nintendo Direct, під час якої відбудеться реліз.

Отже, консоль Nintendo Switch 2 публічно представлять 2 квітня 2025 року. На відео можна побачити збільшений екран, зміну дизайну контролерів та самої консолі, а також додаткові аксесуари.

Трейлер демонструє дизайн Nintendo Switch 2 у найменших деталях. У ролику тривалістю понад дві хвилини перша Nintendo Switch поступово перетворюється на нову версію з акцентом на усіх змінах.





Перше, що можна побачити - збільшення екрана, а також зміни на гранях корпусу, включно з роз'ємами USB Type-C зверху і знизу, кнопками увімкнення й гучності, динаміками та іншими елементами. Наступна деталь - вбудована підставка, яка дозволяє поставити збільшену консоль на стіл під різними кутами.

Далі Nintendo демонструє зміну контролерів, які стають чорними, але зі збереженням вставок традиційного кольору. Помітно, що на правому з'явилася додаткова кнопка. Зрештою контролери приєднуються до корпусу, і ми бачимо, що з боків консолі теж є відповідні кольори.

У зібраному стані Nintendo Switch 2 чорна, з кольоровими колами навколо джойстиків. Трохи пізніше її можна побачити з тильної сторони, а також із запущеною грою.

Тут видно, що екран насправді менший, ніж можна було подумати, дивлячись на його рамки у вимкненому стані. Потім на відео з'являється док консолі та демонстрація пристосування для зручної гри на зовнішньому екрані.

На кадрі, який порівнює обидва покоління Nintendo Switch, розміщено важливе оголошення про сумісність нової консолі з фізичними та цифровими копіями ігор її попередниці.