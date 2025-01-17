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ЄС звернеться за допомогою до короля Бельгії, якщо Орбан ветує продовження санкцій
12:06 17.01.2025 |
Європейський Союз готує запасні варіанти, зокрема використання старого бельгійського закону, щоб зберегти санкції проти Росії на випадок, якщо Угорщина заблокує їхнє продовження. Про це пише Financial Times.
Влада Угорщини погрожує накласти вето на продовження санкцій ЄС проти Росії, термін яких спливає 31 січня.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у грудні сказав іншим лідерам Євросоюзу, що чекає інавгурації Дональда Трампа. Якщо Трамп послабить санкції США проти Росії, Орбан наполягатиме, щоб ЄС зробив те саме. Угорський міністр Янош Бока 16 січня підтвердив, що позиція його країни щодо цього питання не змінилася.
В інтерв'ю угорській радіостанції Kossuth 17 січня Орбан сказав, що "настав час викинути санкції у вікно" і сформувати відносини з росіянами без санкцій. Також він додав, що для цього потрібен ще час, але "прийде протверезіння" в Брюсселі, хоча зараз там перебувають у "фазі запою".
Враховуючи серйозність загрози, ЄС шукає альтернативні способи зберегти санкції, особливо щодо заморожених російських активів.
Один із них - звернутися за допомогою до короля Бельгії.
Близько 190 мільярдів євро державних активів Росії зберігаються у центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, розташованому у Бельгії. Доходи від цих активів підуть на погашення обіцяної Україні позики в розмірі $50 мільярдів, і європейські чиновники вважають їх важливою частиною потенційної угоди про припинення вогню.
Якщо санкції припинять свою дію, "гроші будуть у Росії наступного дня", попередив один зі співрозмовників газети. Торгові обмеження та секторальні санкції, такі як заборона на імпорт нафти, також втратять чинність.
Оскільки ці активи фізично зберігаються в бельгійській юридичній особі, одним із запасних варіантів є використання старого бельгійського закону 1944 року, що дозволяє королю Філіпу заблокувати передання активів із країни.
"Якщо Орбан не поступиться, єдине рішення - національне", - сказав один із високопосадовців Єврокомісії на умовах анонімності.
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