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США таємно вклали $1,5 млрд у виробництво дронів в Україні – The New York Times
17:42 17.01.2025 |
США таємно вклали $1,5 мільярда у виробництво дронів в Україні. Про це стало відомо 16 січня, коли адміністрація Байдена розсекретила останню частину документів про надану Україні військову допомогу, пише The New York Times.
У вересні 2024 року було виділено $1,5 млрд для розвитку дронової індустрії України. Ще $800 млн Пентагон спрямував восени на закупівлю компонентів та фінансування українських виробників. Крім того, американські розвідники допомагали будувати програму дронів в Україні. Директор ЦРУ Вільям Бернс зазначив, що допомога містила не лише обмін розвідданими, а й підтримку систем, які довели свою ефективність на полі бою.
Завдяки підтримці США Україна змогла розпочати виробництво дронів нового покоління на своїй території та згодом розширити його, заявили американські чиновники.
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що це справило "реальний стратегічний вплив" на перебіг війни.
Українські дрони продемонстрували високу ефективність, зокрема, морські дрони знищили чверть російського Чорноморського флоту. Також дрони на фронті уповільнили наступальні дії Росії на сході України.
"Цей досвід надав цінні уроки, які США почали інтегрувати у власну оборонну індустрію", - підсумував Салліван.
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