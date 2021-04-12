Новая неделя на межбанке началась с подорожания доллара на 3 копейки

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

12 апреля безналичный курс зафиксировался на 27,95-27,96 грн/$. Наличные курсы продажи "американца" не изменились, а на покупке он подорожал на 5 копеек. К вечеру были такие средние цены:

27,95-28,10 грн/$ - на продаже;

27,65-27,85 грн/$ - на покупке.

Люди немного активнее покупали валюту в кассах, но оптовые наличные курсы не изменились - 27,85-27,90 грн/$. Это подтверждает, что спрос был небольшим.

На межбанке резко сократились объемы торгов: с $136 млн до $76 млн на площадке Bloomberg. Нацбанка не было, а "Ситибанк", который обычно скупает доллар под иностранцев, выводящих капиталы из ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма), брал совсем мало валюты.

"Безналичная торговля была спокойной, у иностранцев не было крупных сделок по покупке инвалюты. Основной движущей силой стали банки, а также наш экспорт/импорт", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

С утра спекулянты старались повыше задрать курс доллара, но по мере снижения валютного спроса просаживались вниз. Раскачка курса шла в рамках 3-4,5 копеек, сильнее растолкать рынок не выходило.

"День начинался на 27,92-27,94 грн/$, но после первых сделок в терминале Bloomberg котировки отошли на 27,9250 грн/$. После выхода большего числа игроков гривна девальвировала до 27,94-27,96 грн/$, после чего рынок отошел на две копейки и сбалансировался на 27,92-27,94 грн/$. Перед обеденным перерывом котировки отошли на копейку, а уже во второй половине дня торги проходили выше - 27,92-27,97 грн", - уточнил ход событий директор департамента казначейства "Пиреус Банка" Игорь Якобчук.

Казначеи украинских банков рассказывали, что иностранцы вместе с ними беспрестанно изучают текущие новости о Донбассе, ситуации на фронте, прогнозы по переговорному процессу и заявления политиков на этот счет.

"На прошлой неделе нерезиденты вычитывали все наши новости по распространению коронавируса и по ситуации на востоке стране. В понедельник же ключевым фактором стал Донбасс, попутно подтягивали нашу макроэкономическую статистику. Они вроде не верят в настоящую войну Украины и РФ, но этот риск все равно закладывается, и вложения в нашу страну стараются сократить, но только не в убыток себе. То есть доходности по ОВГЗ на вторничном рынке растут не сильно", - отметил директор казначейства крупного банка.

Доходности (ставки) ОВГЗ при перепродаже их на вторничном рынке - это ключевой показатель. Это та цена, с которой готовы продавать наши гособлигации: чем она выше, тем больше держатели (в основном иностранцы), готовы доплатить, только бы избавится от наших долговых бумаг. Продолжительное время эта цена была не очень высокой (11-11,5% годовых), затем она поднялась до 11,5-12,5%, а сейчас достигла 13% по среднесрочным ОВГЗ. Это значит, что нерезиденты занервничали и их нервы могут не выдержать в любой момент.

"Гривна под прессингом. Думаю, иностранцы ждут завтрашнего размещения новых гособлигаций Минфином для финальных решений и оценки ситуации", - сказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

За сегодня иностранцы продали из своего портфеля гривневых ОВГЗ бумаг на 351,6 млн грн, а с начала апреля - на 3 млрд грн. На 12 апреля их вложения облигации в нацвалюте составляли 99,06 млрд грн (вместе с инвалютой - 99,47 млрд грн).

Нерезиденты сейчас сторонятся аукционов Минфина и не покупают наши новые гособлигации. Видят большие риски в обострении ситуации на Донбассе. Поэтому эксперты не ждут от них покупок новых ОВГЗ на завтрашнем аукционе, где будут предлагать один долларовый выпуск бумаг (2 года) и пять гривневых (6 месяцев, а также 1, полтора, 2 и 3 года).

Предполагается, что главными покупателями новых бумаг станут украинские банки, которые перевложат часть выплаты по старым облигациям и довложат немного новой гривны. Для этого Нацбанк в пятницу выдал пачку нового рефинансирования - на 3,4 млрд грн на 15 банков: в том числе 2,3 млрд грн - 5-летних кредитов.

Послезавтра, 14 апреля, Минфин должен совокупно выплатить по старым ОВГЗ около 13,2 млрд грн, поэтому очень нуждается сейчас в средствах - даже с учетом перевкладывания части полученных средств в новые выпуски.

Депозиты несут хуже, а кредитуются под госпрограмму

Денег в украинских банках сейчас предостаточно. Это подтвердил сегодняшний отчет Нацбанка по кредитно-депозитным операциям, обсуждавшийся на рынке. Тем не менее многие банки предпочитают вкладывать в ОВГЗ дополнительные ресурсы - рефинансирование НБУ. Все еще надеются раскачать кредитование, поэтому считают, что им может потребоваться собранная ресурсная база.

Хотя объемы кредитования в Украине оставляют желать лучшего. В отчете Нацбанка говорится, что в марте 2021 года общее кредитование предприятий сократилось на 0,4%, а с начала года - на 0,3% (до 735,1 млрд грн).

* гривневое кредитование бизнеса подросло на 0,5% (до 429,9 млрд грн)

* валютное кредитование сократилось на 1,7% (до 305,2 млрд грн).

Финансисты признавали, что компании чаще запрашивали новые кредиты по госпрограммам ("5-7-9%") и реже - по стандартным банковским расценкам. Там цены выше.

"Действительно, главным драйвером роста портфеля гривневых кредитов корпоративного сектора остается госпрограмма "5-7-9%". Увеличение лимита годовой выручки расширило доступ к ней для большего числа потенциальных заемщиков. При этом реальные рыночные условия абсолютно неконкурентны с параметрами займов в рамках госпрограммы. Да, за прошлый год ставки по банковским кредитным программам (без участия государства) упали со средних 18-19% до 12-13% годовых. Но это все равно значительно дороже, чем по госпрограмме, где средства можно получить по 5-7-9% годовых. Сейчас 99 из 100 кредитных заявок, подаваемых представителями малого и среднего бизнеса, нацелены на получение льготного займа", - объяснил председатель правления "Кредитвест банка" Игорь Тихонов.

Бизнес хочет дешевых кредитов, но это не значит, что их набирают без разбора. Многие выжидают и делают паузы. Часть компаний свернуло активность из-за ужесточения карантинных ограничений. Потому общие объемы кредитования бизнеса сокращаются: старых кредитов гасится больше, чем берется новых.

В ближайшие месяцы финансисты не ждут большого прорыва в кредитовании. Ведь в Нацбанк в марте поднял размер своей учетной ставки на 0,5% (до 6,5% годовых), и на этой неделе ожидается новое ее повышение - на 0,5-1% годовых из-за растущей инфляции. Госстат в пятницу сообщил о росте потребительских цен в годовом исчислении с 7,5% до 8,5%.

А если НБУ пойдет на существенное повышение своей учетки (на 1%), то кредитные ставки для бизнеса могут подрасти. Что уменьшит желание компаний брать у банков новые займы. Хотя пока они сохраняют оптимизм и прикидывают отрасли приоритетные для кредитования.

"Агропроизводители будут оставаться в приоритете у финучреждений в 2021 году. Активно банки будут кредитовать торговлю, которая показывает неплохую динамику. А вот к кредитам на покупку техники для строительства дорог финансисты отношение вскоре начнут пересматривать (были в тренде в 2020-ом). Как, впрочем, и кредитование производства товаров "антиковидной" группы (маски, антисептики и т.д.). Но сейчас становится ясно, что эти сегменты были перегреты", - объяснил Тихонов.

С кредитованием населения другая история: люди продолжают кредитоваться в банках невзирая не высокие ставки. Большая часть кредитов - это карточные займы и кэш-кредиты. Это дорого: в среднем под 34-35% годовых, на максимумах - до 60%. Ипотека и автокредитование тоже развиваются, но объемы такого финансирования пока небольшие.

Согласно отчету Нацбанка, объем гривневого кредитования населения в марте вырос на 2,4%, а с начала года - на 4,9% (до 176,6 млрд грн). Банкиры признают, что спрос на займы растет по мере роста заболеваемости людей коронавирусом. Кредиты нужны на лечение людей.

По этой же причине население постепенно сокращает свои вложения на банковские счетах. Если в феврале 2021 года депозиты физлиц приросли сразу на 3,5%, то уже в марте - лишь на 0,2% (до 407,3 млрд грн).

Банкиры дают этому два объяснения: рост медицинских расходов населения из-за разрастания пандемии COVID-19 и снижение ставок по вкладам со стороны банков. Банки продолжают постепенно опускать свои проценты. Так они сократились в марте:

* депозиты на 3 месяца - 7,48% до 7,35% годовых;

* депозиты на 6 месяцев - с 8,01% до 7,88% годовых;

* депозиты на 12 месяцев - с 8,45% до 8,42% годовых.

Доходности не покрывают инфляцию, потому многие вкладчики задумываются об альтернативных вложениях.

"Клиенты в поиске альтернатив для вложений: покупка авто и ипотеки (в марте у нас выросло количество выданных кредитов), покупка более доходных ОВГЗ", - прокомментировал ситуацию член правления Ощадбанка (ответственный за розничный бизнес) Антон Тютюн.

Финансисты понимают, что люди могут и дальше сокращать свои вложения в депозиты. Однако собираются и дальше снижать ставки по вкладам населения.

"Думаю, до конца весны ставки могут точечно опукаться еще на 0,5% годовых", - допустил Тютюн.

Банки пока не опасаются остаться без денег (без ликвидности), потому не видят ничего страшного в дальнейшем снижении процентов и даже в оттоке вкладов физлиц. Поскольку спрос на их кредиты не очень большой.

Что будет после курса 28,0 грн/$

Хотя нервозность на валютном рынке растет, однако вкладчики пока не кинулись конвертировать свои сбережения в доллар. Финансисты уверяют, что спрос на валюту со стороны населения не очень большой, что позволяет поддерживать стабильность гривны.

На завтра, 13 марта, казначеи прогнозируют старт межбанка в рамках 27,93-27,97 грн/$, и допускают движение на 28,0 грн/$.

"Следим за 28,0-28,05 грн/$ - как за психологическими уровнями. Их пробой открывает путь к дальнейшему ослаблению гривны. Боюсь, что после него может быть заложено движение на 28,5 грн", - спрогнозировал Андрей Шевчишин.