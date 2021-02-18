Вадим Денисенко: Чем старше избиратели, тем более высокий их процент требует досрочных перевыборов власти

Ігор Петренко / Depo.ua

Институт Будущего провел социологический опрос, который сделал выразительными возможные сценарии дальнейшего развития нашей страны. О результатах опроса мы говорим с исполнительным директором института Вадимом Денисенко.

- На какой главный вывод из исследования следует обратить внимание?

- Безусловно, ключевым является мнение участников опроса в правильности направления, по которому движется наше государство. И сразу замечу, что мы оказались в плохой ситуации: только 14 процентов людей считают, что Украина сейчас движется в верном направлении, тогда как более 70 придерживаются противоположного мнения. Перефразируя с языка социологов на обычный, - мы фактически оказались в ситуации, которая была у Петра Порошенко в 2019 году. Абсолютное большинство украинцев говорит: все, что ни делается, делается в негатив.

Один из ключевых законов политологии утверждает: когда политик работает в направлении со знаком "плюс", то даже возможный негатив с его стороны воспринимается избирателем в положительном контексте. И наоборот, если он работает в отрицательном поле, то даже позитивные вещи затягиваются в негатив.

Эта цифра в 14 процентов оптимистов означает: сейчас Владимиру Зеленскому придется прилагать огромные усилия, чтобы даже те хорошие, нужные, положительные вещи, которые он, возможно, будет делать в ближайшее время, воспринимались большинством граждан если не критично, то хотя бы нейтрально. И заявления Офиса президента о "беспрецедентном информационном давлении" на главу государства и его команду в качестве причины имиджевых провалов последней не совсем соответствуют действительности.

Главная проблема Зеленского на самом деле именно в приведенной причине: все, что происходит в стране, воспринимается обществом как идущее в неверном направлении. Именно эту историю и надо менять Банковой, а не рассказывать о давлении на себя.

- Какие проблемы респонденты определили как ключевые, наиболее острые для них прямо сейчас? Заметна ли здесь какая-то динамика?

- Похоже, сработали полуторагодичные усилия Зеленского, направленные на то, чтобы показать, что он борется за мир, что на востоке Украины продолжается перемирие. Год назад на первом месте среди актуальных для общества проблем была война. Но сегодня она уменьшила свою значимость в глазах значительной части граждан и отошла для украинцев на четвертое место - ключевой проблемой для страны войну назвали 28 процентов опрошенных.

Зато на первом месте оказался рост коммунальных тарифов - 39 процентов считают его ключевым для них. В этом контексте можно говорить об удачной или неудачной информационной политике власти, о давлении СМИ и тому подобное. Следует признать: проблема с тарифами была заложена неправильными решениями Офиса президента и правительства, принятыми еще летом прошлого года, а вовсе не информационным давлением.

Второй болезненный для украинцев вопрос - это низкий уровень зарплат, на который пожаловались 36 процентов опрошенных. Эта тема является традиционной для нашего общества, поэтому сложно говорить, есть здесь вина Банковой, правительства или кого-то другого.

И на третью позицию по важности для населения вышел вопрос коррупции - о нем говорят 35 процентов респондентов. Эта тема с самого начала правления Владимира Зеленского долго оставалась далеко на отшибе общественного внимания: люди считали, что новый президент, как и обещал, сможет преодолеть это явление.

Но сейчас коррупция не просто является третьей по значимости в списке главных проблем государства. Наибольший вызов для президента заключается в том, что на прямой вопрос "Что является самым большим препятствием для развития государства?" (не просто проблемой, а именно препятствием), 49 процентов граждан назвали именно коррупцию.

Добавьте сюда еще почти 30 процентов, которые считают ключевой угрозой непрофессионализм власти, - и получим ключевую угрозу в головах украинцев: непрофессионализм и коррупция власти.

Здесь можем, опять-таки, говорить о влиянии медиа. Но факт остается фактом: ожидания от борьбы этой команды с коррупцией совершенно не оправдались. Добавим к этому низкий уровень доверия в обществе (10,8%) к Национальному антикоррупционному бюро и Высшему антикоррупционному суду, и можем утверждать, что в обществе нет никакого доверия к тому, что Зеленский и его команда борются с коррупцией.

- Какой выход из очерченного самими же гражданами круга проблем видят участники опроса?

- В целом ситуация пока не критическая, но уже довольно угрожающая для действующей властной команды. 39 процентов назвали необходимой полную перезагрузку власти. При этом 54 процента говорят, что нужно провести досрочные выборы в Верховную Раду в этом году. И 46 процентов считают выходом проведение в 2021 году внеочередных выборов президента.

По сути, сейчас нынешняя команда с Банковой балансирует на грани. Упомянутые 54 и 46 процентов показывают, что общество перестает вообще верить этой власти. Характерно, что чем старше избиратели, тем более высокий их процент требует досрочных перевыборов власти.

- Тем не менее, действующий гарант все еще остается лидером предпочтений избирателей ...

- Действительно, в президентском рейтинге Владимир Зеленский сохраняет первенство: его поддерживают немногим больше 25 процентов респондентов, что для него, безусловно, является положительным сигналом. Но из общего числа сторонников треть - это молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, которая обычно не ходит на выборы, и еще около четверти - молодежь 25-35 лет. То есть практически половина тех, кто поддерживает нынешнего президента, находится в рискованной зоне с точки зрения прихода на участки в день голосования. Поэтому хоть Зеленского и поддерживают довольно много украинцев, с точки зрения избирательных технологий есть много вопросов.

- И еще об одной важной тенденции. Продемонстрировал ли проведенный социологический опрос, что в стране до сих пор существует угроза "регионального феодализма", о которой много говорили в контексте местных выборов в октябре 2020 года?

- Здесь есть целый ряд вопросов, которые мы задавали респондентам. Остановлюсь на одном из них. В прошлом году мы стали свидетелями критических ситуаций в отношениях между местными властями, в частности, мэрами городов и Киевом. И если завтра возникнет какая-то критическая ситуация, на чью сторону вы станете - местной власти или центра?

Ответ мы получили показательный. Лишь 8 процентов безоговорочно готовы поддержать действия центральной власти. Это угрожающий показатель, который несколько уравновешивается позицией 56 процентов, которые сказали, что в ситуации будут оценивать аргументы сторон и думать. Но уровень поддержки государственной власти критически низкий. Эти цифры указывают на неприятную вещь: обычные люди не живут общим порядком дня, который формирует центральная власть, и это является плохим знаком для общей ситуации в стране.

При очень слабой институциональной власти это чревато усилением центробежных процессов. Напомню, главными угрозами люди назвали коррупцию и некомпетентность власти. То есть к центральной власти относятся как к коррупционной и такой, которая не понимает, что она делает.

- Что может помочь нейтрализовать эту угрозу?

- Наработка и реализация единой, общей для всей страны повестки дня - а такой повестки на сегодня просто не существует.

- Как проект "сшивания страны" власть позиционирует "Большую стройку" ...

- Здесь как раз кроется одна из коренных проблем нынешней власти, которая считает, что "Большая стройка" это их продукт, который они могут сделать своей фишкой и который очень любят по всей стране. Так вот, это не так, и социология дает неутешительный для Банковой ответ на этот вопрос.

На четкий вопрос об ответственности за строительство дорог и другой инфраструктуры менее 10 процентов сказали, что это компетенция президента. Зато почти 60 процентов говорят, что за это отвечает местная власть. Та же история была и в 2018-2019 годах, когда тогдашние президент и правительство реализовывали проект "Капитальный ремонт страны", включая строительство дорог.

Но на местах люди были убеждены, что это делают преимущественно мэры городов. Несмотря на все сверхусилия, они не идентифицировали гладкий асфальт с заслугами далекого центра.

Абсолютно то же видим и сейчас. Если бы мы задали вопрос, который очень любят пиарщики Офиса президента - "Поддерживаете ли вы Большую стройку?" - более 90 процентов радостно ответили бы "да". Но на следующий вопрос "Кто же бенефициар позитива от этого проекта" люди называют местные власти, своего мэра, но отнюдь не президента. Следовательно, без единой общенациональной повестки дня мы и дальше будем иметь не только слабые рейтинги центральной власти, но и очень слабые связи "регион - Киев".

- На какой почве можно сформировать общую повестку дня для страны?

- Чтобы определить, чего на самом деле хотят люди, необходимо проводить масштабные опросы общества, фокус-группы. Таким "клеем" может стать что угодно. Когда Нельсон Мандела пришел к власти в ЮАР, он сказал, что черных и белых в этой стране объединит игра в регби. Тогда как раз приближался чемпионат мира по этому виду спорта, на то время абсолютно "белого". Как это ни кажется странным, но поддержав регбийную команду, президент Мандела способствовал объединительным процессам в своем государстве и переходу от апартеида к демократии.

Когда мы зацикливаемся на том, что общенациональными проектами в Украине должен быть исключительно рост ВВП или иная непонятная для людей вещь, то я могу точно сказать: это не работает, люди этого не понимают. Человек хочет увидеть то, чем сможет гордиться.

Объединяющими могут быть только те вещи, которые вызовут общенациональную гордость.

И это может быть как один большой, так и десяток мелких проектов. Это вопрос тактики власти - обеспечить одну большую, но равноудаленную от интересов обычных людей победу, или десятки меньших, но понятных украинцам.