Зеленский против Тупицкого: Почему в войне Банковой с КСУ не победит никто

Юрій Васильченко / Depo.ua

Желание Офиса президента избавиться от председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого приобретает все более скандальные очертания. Чем закончится противостояние?

Вчера произошло беспрецедентное событие в истории - представители Управления государственной охраны не пустили председателя КСУ Александра Тупицкого и еще нескольких судей на их рабочее место. Всякое было: Виктор Ющенко увольнял судей Конституционного Суда, но они возобновлялись; здание этого учреждения неоднократно пикетировали; в сторону судей звучали оскорбления; они фигурировали (и фигурируют) в расследованиях, но чтобы председателя не пускали на работу - такое впервые. Сложившуюся ситуацию Тупицкий назвал препятствованием работе государственного деятеля и превышением полномочий со стороны должностных лиц. Председатель КСУ отметил также, что будет приходить на работу каждый день (о том, что происходило сегодня, в КСУ еще не сообщили), и если его в здание не пустят, то будут составляться соответствующие акты, ведь он не хочет, чтобы ему засчитывали прогулы. В свою очередь в УГО объяснили: действуют во исполнение требований указа президента, который отстранил Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда.

Вчера же ГБР сообщило председателю КСУ подозрение. Его подозревают в предоставлении заведомо ложных показаний, которые соединены с искусственным созданием доказательств защиты, а также в подкупе свидетеля с целью отказа от дачи показаний. При этом, отметили в следственном органе, председатель суда после сообщения о подозрении имитирует его невручение, неприобретение статуса подозреваемого, посещая рабочее место. А "секретариат КСУ фактически превращен в юридическую фирму его председателя, поскольку последний готовит, печатает, регистрирует, отправляет документы для председателя суда, которые не имеют никакого отношения к конституционному судопроизводству, а только связаны с его участием в уголовном производстве". Поэтому, отметили в ГБР, "иначе, чем путем отстранения от должности судьи КСУ и одновременно его председателя, невозможно предотвратить риски влияния последнего на других свидетелей по этому уголовному производству - сотрудников КСУ, препятствования предоставлению ими документов на запрос следователя, явки на допрос и т. д. ". Ближе к вечеру Тупицкий обратился к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой. Говорит: согласно законодательству, подозрение ему не вручали, прокуроры и следователи нарушили его права. И в очередной раз назвал указ Зеленского о своем отстранении неконституционным.

Итак, какие выводы можно сделать из вчерашних событий?

Вывод первый: конфликт между Офисом президента и Конституционным Судом (именно всем судом, а не отдельно взятым председателем этого учреждения) только усилился. Попытка напугать Тупицкого и добиться от него добровольной отставки успехом не увенчалась, наоборот, тот своей неуступчивостью начал еще больше раздражать ОП, поэтому на него начали давить другим способом. УДОшники выполняли приказ, поэтому здесь вопрос не к ним, а к тому, кто такой приказ давал. И в какой форме. Ведь все понимают, что представители госохраны не могли препятствовать Тупицкому только потому, что их об этом попросили в Госбюро расследований.

Вывод второй: на примере председателя Конституционного Суда могут показывать другим судьям, что президент, если он очень этого хочет, способен поставить на место любого судью, кого считает недостойным должности. Или на которого обидится. С Тупицким пока что судейский корпус государства публично не солидаризировался. Даже совместного заявления в его поддержку с подписями всех судей КСУ пока никто не видел. То есть все выглядит, как конфликт Зеленский - Тупицкий. Однако можно не сомневаться, что судьи Верховного Суда, Высшего антикоррупционного и других судов внимательно наблюдают за перипетиями вокруг отстранения председателя Конституционного Суда. И делают выводы, насколько подобная ситуация может повториться с ними в случае конфликта с президентским офисом.

И еще один момент: за разборками ОП и КСУ наблюдают не только отечественные судьи, но и наши западные партнеры. Они могут ничего не говорить, однако следует понимать, что на Западе очень внимательны к тому, как в Украине функционируют государственные институты. Ведь в нестабильных демократиях всегда существует риск выхода отдельных ветвей власти за пределы своих конституционных полномочий. Это дестабилизирует систему управления, вносит хаос. Поэтому в глазах Запада война Зеленского с Тупицким - плохая история. Какими бы благими намерениями не прикрывались в ОП. И не исключено, уже скоро нашим официальным лицам настоятельно будут рекомендовать завершить конфликт Банковой с Конституционным Судом полюбовно.

Вывод третий: общеизвестно, что украинские служители Фемиды далеко не образцовые. Однако в данной конкретной истории возникает сразу несколько вопросов. Первый: почему, воюя с Тупицким и КСУ, власть не проявляет такой же живой интерес к другим судьям, в отношении которых проводятся следственные действия. К примеру, к развитию ситуации вокруг судьи ОАСК Павла Вовка. Поэтому у многих закрадывается мысль, что разборки, устроенные с Конституционным Судом и его председателем, имеют целью не только вытеснить Тупицкого из кресла, но и сделать судей-конституционников послушными. Или, чего также нельзя исключать, просто парализовать работу КСУ. Зачем?

Версий может быть несколько: кто-то подозревает, что таким образом хотят обезопасить себя от признания неконституционной земельной реформы, а кто-то - что парализованный Конституционный Суд поставит на паузу оценку конституционности любых законов и указов. Впрочем, в последней версии есть слабое место: без выводов КСУ не удастся внести никаких изменений в Конституцию. Разве что выносить их на всенародный референдум, закон о котором "слуги" обещают принять на следующей неделе. Но организовать референдум с необходимым результатом будет непросто. Особенно учитывая политические последствия.

Второй вопрос касается информационного обрамления эпопеи с Тупицким. Благодаря активности власти в медиа граждане поняли, что этот судья - не очень хороший парень. Последняя щекотливая история - отдых отстраненного председателя КСУ в Дубае. Отмечалось, что посуточная аренда королевской виллы в отеле Kempinski Palm Jumeirah, где он, по данным СМИ, останавливался (судья заявил, что это ложь), составляет более 300 тыс. грн. Новость об этом с фотографиями Тупицкого, очевидно, вызвала классовую ненависть у многих соотечественников. И вдруг в сеть выложили фотографии, на которых в том же Дубае - нардеп-"слуга" Николай Тищенко. Правда, в другом отеле. Хорошо известно, что он человек состоятельный и может себе позволить такой отдых. Но понимают ли на Банковой, что теперь релакс Тупицкого в солнечных Эмиратах уже никому не интересен? Разве что как бэкграунд к новости о Тищенко. Мы вот к чему ведем: мало сказать: "Этот парень плохой", надо убедить общество, уставшее от карантина, локдауна, высоких тарифов, что ты, власть, - полная противоположность этому "негодяю".

Чем завершится противостояние Зеленского с Тупицким? После недопуска последнего на рабочее место вариантов остается мало: либо председателя суда додавливают, он уходит в отставку, и президент празднует победу (такой поворот пока выглядит малореалистичным), либо Зеленский не продлевает действие своего указа, и Тупицкий после двухмесячного бана возвращается в кресло, но становится более внимательным к мнению ОП (такой поворот возможен, если будет сигнал от партнеров), либо конфликт углубляется, в его орбиту вовлекаются новые игроки, от этого страдает имидж и президента, и государства. Здесь очень важно, уверены ли Зеленский и его юристы, что Тупицкий в итоге окажется на скамье подсудимых, а не превратится в глазах граждан в "жертву режима". Который, ко всему прочему, еще и способен свою жертву посадить...