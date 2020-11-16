Контроль за банками ужесточат, а независимость НБУ усилят: что от Украины потребовал МВФ

Денис Вергун / UBR.ua

Для получения транша от МВФ Украина должна усилить надежность банковской системы и укрепить независимость регулятора.

Нацбанк сможет по своему усмотрению менять состав советов и правлений украинских банков.

На рассмотрение Верховной Рады поступил законопроект о внесении изменений в нормативы корпоративного управления банков и дополнительных полномочий регулятора.

Чтобы оценить его влияние на банковскую систему Украины, необходимо принимать во внимание уже принятые изменения в рамках закона №590-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности", которые вступили в силу в конце мая этого года.

Согласно данному нормативно-правовому акту, обанкротившиеся банки запрещалось возвращать их собственникам, делая ликвидацию и распродажу их имущества неизбежной.

"Эти новшества давали НБУ контроль над процессом ликвидации банков уже после их банкротства. Но у регулятора недостаточно полномочий для контроля над руководством банков в ходе их операционной деятельности", - рассказал UBR.ua аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов.

Что подготовили для банков и их клиентов

После принятия новых измерений НБУ получит возможность изменять персональный состав совета или правления банков, а также устанавливать индивидуальные нормативы в соответствии с требованиями риск-менеджмента.

Данные нововведения повышают и роль Нацбанка, и увеличивают устойчивость банковской системы. Банки вынуждены будут более ответственно относиться к финансовой дисциплине, повышать уровень корпоративной культуры и управления рисками.

"Клиенты от этого только выиграют, так как при такой регуляции превратить банк в финансовую "пирамиду" будет достаточно проблематично. В итоге это повысит доверие к банковской системе в целом", - отметил Андрей Гойлов.

Большая часть изменений, прописанных в "банковском" законопроекте, прежде уже была анонсирована Нацбанком. Например, буферы капитала (консервации и системной важности) собирались ввести еще в 2020 году, но отложили из-за пандемии, коэффициент левериджа, трехуровневая структура капитала - все эти требования довольно четко прописаны в плане регулятора до 2024 года и не являются сюрпризом для рынка.

То же можно сказать и о требованиях к корпоративному управлению банков, риск-менеджменту. Большинство банков уже использует заложенные в законопроекте принципы в своей деятельности.

"По всему похоже, что главная цель законопроекта - выполнить требования к реформированию банковской системы, выписанные в последних двух меморандумах с МВФ. По большому счету, НБУ и без законодательных изменений по большинству пунктов имел возможность внедрять новые нормативные и требования к структуре управления. Документ лишь закрепляет их на законодательном уровне", - отметил в беседе с UBR.ua председатель правления Кредитвест банка Игорь Тихонов.

Дополнительным подтверждением служит пакет изменений, призванных защитить и даже усилить независимость НБУ, как регулятора финансовых рынков.

Например, из действующего закона должно исчезнуть право центральных органов власти принимать участие в заседаниях Совета НБУ и правления. Должен быть введен запрет на участие Совета Нацбанка в операционной деятельности правления, а ежегодный график собраний Совета при этом планируют сократить с 10 до 4-х заседаний в год.

"В законопроекте дополнительно уточняются зоны ответственности его совета и правления, он не сможет предоставлять гарантий, а представителям Кабмина категорически запрещено принимать участие в заседаниях Совета и Правления НБУ", - отметил Андрей Гойлов.

С этой точки зрения главная польза от принятия законопроекта - выполнение условий меморандума. И, следовательно, получение транша.

Впрочем, конечно, это очень упрощенная оценка. В действительности нашей банковской системе такие изменения нужны считают банкиры.

"Они приближают банки к требованиям Базельского комитета. То есть стратегически направлены на повышение надежности и стабильности системы", - заметил нам Игорь Тихонов.

Эти цели, согласно документу, будут достигаться по двум направлениям:

* повышение стандартов корпоративного управления. В частности, усиливается роль набсоветов банков, повышаются требования к их членам. За НБУ закрепляется право требовать заменить главного риск-менеджера и комплаенс-менеджера, если их профессиональные навыки и деловая репутация не соответствуют требованиям;

* усиление требований к капиталу. В этой части изменений планируется немало. Многие из них уже известны банкам, включая конкретные параметры и графики внедрения. Например, буферы системной важности и консервации.

По предварительным расчетам Нацбанка, эти показатели на первом этапе их внедрения будут соблюдаться всеми банками уже сейчас. Однако, конечно, по мере повышения значений норматива, у некоторых банков возникнет необходимость в докапитализации.

По мнению экспертов, все эти меры повысят независимость регулятора от исполнительной власти.

"Эффективность такого подхода доказана на практике развитыми странами, поэтому ответственность НБУ за стабильность банковской системы только вырастет. В результате монетарные власти не смогут в будущем пенять на нерадивых владельцев банков, которые занимаются высокорисковыми операциями. Предполагаемые изменения гармонично дополняют комплекс мер, принятый еще в мае текущего года", - говорит Андрей Гойлов.

Банки будут осмотрительнее к рискам

Стратегически, с точки зрения регулятора и клиентов банков, - это хорошая новость. Ведь задача всех этих изменений - ограничить финучреждения в части кредитования связанных лиц, увеличить их ликвидность и способность противостоять гипотетическим кризисам.

С точки зрения банковского бизнеса, разумеется, они менее "приятны". Поскольку замораживают часть ликвидности, требуют от акционеров вносить больше собственных средств в капитал.

На практике в долгосрочной перспективе это будет в еще большей мере стимулировать банки осторожнее относиться к риску. В этом контексте банковская система все больше будет играть роль драйвера детенизации.

"Времена, когда кредит можно было взять под сомнительной достоверности бухгалтерские документы и так остались далеко позади. Но с каждым годом в экономике будет расти понимание, что для получения финансирования нужно быть максимально открытым и прозрачным. Причем, не важно, речь идет о банковском кредитовании, привлечении акционерного капитала или выходе на биржу", - говорит Игорь Тихонов.

Влияние на розницу

Просчитать влияние этих изменений на розничный сегмент довольно сложно, говорят банкиры.

С одной стороны, нормативные требования НБУ стимулируют банки привлекать больше долгосрочного ресурса. Что в сегодняшней ситуации, когда доля срочных вкладов в розничном портфеле снижается (с начала года она упала с 61% до 53,6%), должно стимулировать банки повышать ставки по срочным депозитам.

Однако избыток ликвидности в системе и мягкая монетарная политика ограничивают этот тренд.

В то же время в долгосрочной перспективе ставки по вкладам без права досрочного расторжения будут оставаться всегда значительно выше депозитов до востребования. А проценты на остатки на текущих и карточных счетах окончательно уйдут с рынка.

Но влияние новых требований на процентные ставки по депозитам и кредитам очень опосредованное и слабое. Существует масса других факторов, оказывающих куда более значительное воздействие на рыночные тренды.

Зато внедрение новых требований совершенно точно будет способствовать росту доверия людей к банковской системе.

"Оно и сейчас находиться на очень высоком уровне, что показал коронакризис - первый серьезный кризис в истории Украины, когда не произошел массовый отток средств физлиц из банков. Заложенные изменения только усилят этот тренд. Это важно со многих точек зрения. Например, это одно из важнейших условий успешности проекта "нулевой декларации". Ведь главная его задача - вернуть деньги в экономику. То есть положить их на счет в банке. Без высокого доверия к последним это невозможно", - резюмировал Игорь Тихонов.