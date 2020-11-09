Вот вам и «Какая разница»: Как русский язык постепенно берет в Украине реванш

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Вот вам и «Какая разница»: Как русский язык постепенно берет в Украине реванш

18:37 09.11.2020 |

Политика

 Антон Коломойцев / Depo.ua

Исследование, которое недавно провело движение "Пространство свободы", зафиксировало многократный рост доли русского языка в эфирах каналов так называемой "большой шестерки". Речь идет о том, что при формальном выполнении требований закона о квотировании, которое выражается в ведении программ на украинском языке, все больше русского наполнения контента. Впрочем, стало больше русского не только в телевизоре.

Между тем украинский теряет свои позиции не только в телевизоре, но и в сфере обслуживания, и других сферах общественной жизни. Эксперты говорят о тенденции русификации, которая стала актуальной в течение последнего года-двух, ведь еще в 2018 году украинский держал прочные позиции. Depo.ua рассказывает, почему так произошло и удастся ли восстановить состояние соблюдения закона.

Летом Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, в полномочия которого входит контроль за соблюдением соответствующих языковых квот в эфирах ТВ и радио, отчитался о чрезвычайно позитивном состоянии дел с выполнением требований закона. Чиновники, промониторив 174 телеканала и 233 радиостанции, пришли к выводу, что вещатели даже перевыполняют языковые квоты.

"В целом наблюдается положительная тенденция: подавляющее большинство лицензиатов ответственно и добросовестно соблюдают языковые квоты", - отметили в Нацсовете.

Там акцентировали в частности то, что средний показатель объема песен на украинском языке составляет 54%, а объем ведения передач на украинском языке - 94%. И это - наполовину больше нормы, зафиксированной в законе. А некоторые региональные вещатели, похвалил Нацсовет, обеспечили стопроцентное наполнение эфиров на украинском.

Зато более тщательный подход к анализу медийного контента фиксирует гораздо менее радужную картину. Так, движение "Пространство свободы", промониторив шесть крупнейших и самых популярных украинских телеканалов, пришло к выводу, что в 2020 году доля русского языка на каналах так называемой "большой шестерки" выросла до 46%. Об этом говорится в аналитическом обзоре "Положение украинского языка в Украине в 2020 году".

Мониторинг был осуществлен в конце октября 2020 года. В течение восьмичасового отслеживания эфира на этих шести каналах активисты движения вышли на такие данные: программы на украинском языке звучали 19 часов 40 минут (41% времени), программы на украинском и на русском языке - 6 часов 15 минут (13% времени), программы на русском языке - 22 часа 05 минут (46% времени).

Вот вам и «Какая разница»: Как русский язык постепенно берет в Украине реванш

 

Вот вам и «Какая разница»: Как русский язык постепенно берет в Украине реванш

 

Разница между данными, которые обнародовал Нацсовет, и предоставленными движением "Пространство свободы" заключаются в сути исследования. Судя по всему, государственные чиновники определяли украинскость контекста по так называемой "обвязке" программ: названию, оформлению, титрованию, вступительной речи ведущих. Тогда как альтернативное исследование просто разложило на языковые составляющие весь промониторенный эфир. И оказалось, что ни о каком соблюдении квоты речь не идет, ведь внутри телевизионных программ наблюдается прогрессирующий рост использования русского.

Авторы исследования сообщают, что тенденция на сокращение доли украинского языка в эфирах исследуемых каналов продолжается с 2019 года. Ведь до того времени тенденция была в пользу украинского, использование которого постепенно увеличивалось. Так, в 2018 году доля программ на украинском языке достигла рекордных 64%, а доля российского упала до рекордных 7%. В 2019 году украинский язык тоже преобладал, хотя уже и не так убедительно: 39% украинского против 27% российского.

А в нынешнем же 2020-м российский уверенно опередил украинский и достиг по продолжительности почти половины наблюдаемых часов - 46%. При этом программы на украинском языке длились всего 41% времени мониторинга.

На поверхности - очевидное совпадение сроков нарастания русского языка в эфирах со сменой президента Украины. Ведь Владимир Зеленский действительно отличается более либеральным отношением к языковой политике, чем его предшественник Петр Порошенко. Последний достаточно жестко направлял государственную политику на увеличение квот на украинском. Тогда как Зеленский лояльно воспринимает призывы о пересмотре квот в сторону уменьшения украинской части.

Так, весной нынешнего года в дискуссии с журналистом ориентированного на русский канала "Наш" он согласился с тем, что квоты требуют пересмотра и фактически назвал несправедливым нынешнее отношение к иноязычным людям. "Не мы вводили квоты, квотирование было еще до нас. Я думаю, что логика есть, но какие-то детали, которые очень важны, утрачены. А через эти детали мы видим, что есть какая-то несправедливость к неукраиноязычным людям в Украине. Несправедливости быть не должно", - заявил Зеленский.

Еще раньше Зеленский также высказывался относительно языкового закона, акцентируя необходимость более тщательно защищать права языковых меньшинств.

Неудивительно, что при таком отношении главы государства к вопросу государственного языка, ползучий реванш является просто неизбежным. И чувствуя уступчивость относительно языковой политики президента, телеканалы и другие вещатели позволяют себе переходить на русский. Сначала неявно. А потом со все большей настойчивостью и игнором требований закона.

Очевидно, что русификация телевидения является наиболее заметной. Однако на этом фоне происходит и ослабление "режима украинства" в государственных учреждениях, учебных заведениях, торговых сетях и заведениях питания. И таким образом все более устойчивым становится ощущение, что в традиционных сферах, где украинский наконец начал обживаться и чувствовать себя свободно, теперь происходит своеобразный откат. И государство не только с равнодушием наблюдает за этим процессом, но и подспудно его даже ускоряет.
 

ПО РУБРИКАМ

18:19 Депозитные ставки для физлиц 07.11.20

15:56 НБУ назвал самые популярные банкноты и монеты

15:52 Объем предоставляемого банками финансового лизинга за 9 мес.сократился на 50%- Ассоциация лизингодателей

12:49 Подключенные к Системе BankID банки охватывают 87% рынка платежных карточек

12:40 Курс доллара 9 ноября усилил рост к иене на предпочтении риска

12:19 Справочный курс гривны 9 ноября повышен на 5,08 коп до 28,1228 грн/$1

11:52 Биржи Азии 9 ноября закрылись ростом на оптимизме вокруг выборов в США

11:09 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 06.11.20

10:51 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 06.11.2020

10:49 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 09.11.2020

08:01 Биржи США 6 ноября рекордно выросли из-за выборов

06.11 Депозитные ставки для физлиц 06.11.20

06.11 НБУ за неделю со 2 по 6 ноября возобновил покупку валюты на межбанке впервые с начала сентября

06.11 НБУ назвал самые убыточные банки

06.11 Международные резервы Украины в октябре сократились на 1,5% - НБУ

• дальше…

17:58 Потребление электроэнергии в октябре снизилось на 1%

17:40 Иностранные инвесторы теряют интерес к Украине - исследование

17:14 Инфляция в Украине в октябре выросла до 1%, в годовом измерении - до 2,6% - Госстат

16:36 Ракетный носитель, который обещает создать вице-премьер, уже 50 лет существует в Украине - эксперт о заявлении Уруского

15:59 ЕBА не поддерживает проект приказа МИУ о порядке списания грузовых вагонов

15:50 Украина за 10 мес. увеличила экспорт мяса птицы на 7,7%, импорт - снизила на 16,3%

13:38 Нефть продолжает дорожать 9 ноября на оптимизме после выборов в США

13:08 Импорт дизтоплива в октябре сократился на 10%

11:47 «Аудит страны». Как Зеленский продолжает кормить украинцев виртуальными картинками

10:26 В Украине введут карантин выходного дня - Степанов

• дальше…

13:20 Bloomberg запускает телеканал для широкой аудитории

10:18 «Северный поток - 2»: Чем ответит ЕС на санкции США?

10:08 В Morgan Stanley оценили объем будущего рынка вакцин от коронавируса в более 10 миллиардов долларов

09:34 В Беларуси официально открыли первую в стране АЭС

09:16 Эрдоган сменил главу Центробанка на фоне рекордного падения курса лиры

09:08 Азербайджан заявил о взятии под контроль стратегически важного города в Карабахе

09:02 ВОЗ рассказала о случаях заражения норок коронавирусом в шести странах

06.11 Отказ Швеции от карантина не привел к экономическому чуду – Bloomberg

06.11 ЕС на год продлил санкции против Турции за незаконное бурение в Средиземноморье

06.11 Евросоюз ввел санкции против Лукашенко

05.11 Предметный разговор после «пинка»: Удастся ли Кулебе перезагрузить отношения с Венгрией

05.11 Виталий Портников: Путину не нужен ни план, ни мир

05.11 Греция объявила национальный локдаун на три недели

05.11 Норвегия усилила коронавирусные меры, поскольку нынешних уже недостаточно

05.11 Совет ЕС и Европарламент договорились привязать выплаты из бюджета к верховенству права

• дальше…

10:26 В Украине введут карантин выходного дня - Степанов

06.11 Кличко защитил титул мэра Киева, победив в первом туре

06.11 В Киевсовет прошли семь партий

05.11 В Киеве построят 11 многоуровневых транспортных развязок

04.11 Аренда жилья в Киеве дорожает, хотя спроса нет

04.11 В Украине введут систему качества дорожного покрытия

04.11 ОТГ смогут сдавать в аренду земли, которые получат от государства - Лещенко

04.11 ОТГ станут распорядителями свыше 2 миллионами гектаров госземель - Лещенко

03.11 Водители будут ездить медленнее. Вступили в силу новые дорожные стандарты

30.10 Криклий представил шесть автомобильных дорог для передачи в концессию

30.10 СБУ блокировала создание фейкового «Хмельницкого горсовета»

29.10 В Украине начала работу первая миссия ЕС для подготовки «промышленного безвиза»

28.10 Правительство продлило режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря

28.10 Суд Амстердама удовлетворил иск Украины об отводе судьи по делу о «скифском золоте»

28.10 Тарифы на парковку автомобилей в Украине станут более гибкими

• дальше…

18:37 Вот вам и «Какая разница»: Как русский язык постепенно берет в Украине реванш

18:14 Бои за базовые регионы: Победит ли Ахметов в Кривом Роге и Славянске

16:36 Ракетный носитель, который обещает создать вице-премьер, уже 50 лет существует в Украине - эксперт о заявлении Уруского

11:47 «Аудит страны». Как Зеленский продолжает кормить украинцев виртуальными картинками

08:32 Брак по расчету. Действительно ли Тимошенко отдала «Батьківщину» во франшизу Банковой

08:23 Позитив недели. Украинская армия получит новые РСЗО «Верба»

06.11 Пять тезисов Ермака. Что можно понять из откровений правой руки Зеленского

06.11 Кличко защитил титул мэра Киева, победив в первом туре

06.11 В Киевсовет прошли семь партий

06.11 Верховная Рада или Конституционный суд. Кого первым распустит Зеленский

06.11 Скрытая коалиция под бюджет: Зачем «Батькивщина» повторяет политические кульбиты Ляшко

05.11 Судьба Кабмина и новое большинство в Раде. Короткие выводы из голосования за бюджет

05.11 Предметный разговор после «пинка»: Удастся ли Кулебе перезагрузить отношения с Венгрией

05.11 Виталий Портников: Путину не нужен ни план, ни мир

05.11 Президентский законопроект о судоустройстве направлен на повторное первое чтение

• дальше…

17:02 Ford официально представил новый EcoSport Active

16:31 Ryzen 5000 оказались очень энергоэффективными процессорами. 16-ядерный Ryzen 9 5950X потребляет на 100 Вт меньше Core i9-10900K

12:35 Первая поездка пассажиров в капсуле Hyperloop прошла успешно

12:15 Ford выпустит в свободную продажу 770-сильный мотор V8

11:59 Xiaomi и OPPO стремительно укрепляют позиции на рынке смартфонов Европы

09:37 Американцы проголосовали за расширение прав автомастерских

06.11 В следующее десятилетие Bentley обещает въехать исключительно на электротяге

06.11 SpaceX успешно запустила спутник GPS III для космических сил США

06.11 Власти США конфисковали связанные с Silk Road биткоины на более чем $1 млрд

05.11 Mercedes-Benz V-Class получил пневматическую подвеску

05.11 Ford намерен сделать электромобили бюджетными

05.11 Китайский производитель электромобилей обогнал BMW по капитализации

04.11 2,7 секунды до «сотни» и 715 сил: представлен родстер Ares S1

04.11 Китайцы будут продвигать замену аккумуляторов в электромобилях вместо зарядки во всём мире

03.11 Walmart отказалась от использования роботов в своих магазинах

• дальше…

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно