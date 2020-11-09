Вот вам и «Какая разница»: Как русский язык постепенно берет в Украине реванш

Антон Коломойцев / Depo.ua

Исследование, которое недавно провело движение "Пространство свободы", зафиксировало многократный рост доли русского языка в эфирах каналов так называемой "большой шестерки". Речь идет о том, что при формальном выполнении требований закона о квотировании, которое выражается в ведении программ на украинском языке, все больше русского наполнения контента. Впрочем, стало больше русского не только в телевизоре.

Между тем украинский теряет свои позиции не только в телевизоре, но и в сфере обслуживания, и других сферах общественной жизни. Эксперты говорят о тенденции русификации, которая стала актуальной в течение последнего года-двух, ведь еще в 2018 году украинский держал прочные позиции. Depo.ua рассказывает, почему так произошло и удастся ли восстановить состояние соблюдения закона.

Летом Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, в полномочия которого входит контроль за соблюдением соответствующих языковых квот в эфирах ТВ и радио, отчитался о чрезвычайно позитивном состоянии дел с выполнением требований закона. Чиновники, промониторив 174 телеканала и 233 радиостанции, пришли к выводу, что вещатели даже перевыполняют языковые квоты.

"В целом наблюдается положительная тенденция: подавляющее большинство лицензиатов ответственно и добросовестно соблюдают языковые квоты", - отметили в Нацсовете.

Там акцентировали в частности то, что средний показатель объема песен на украинском языке составляет 54%, а объем ведения передач на украинском языке - 94%. И это - наполовину больше нормы, зафиксированной в законе. А некоторые региональные вещатели, похвалил Нацсовет, обеспечили стопроцентное наполнение эфиров на украинском.

Зато более тщательный подход к анализу медийного контента фиксирует гораздо менее радужную картину. Так, движение "Пространство свободы", промониторив шесть крупнейших и самых популярных украинских телеканалов, пришло к выводу, что в 2020 году доля русского языка на каналах так называемой "большой шестерки" выросла до 46%. Об этом говорится в аналитическом обзоре "Положение украинского языка в Украине в 2020 году".

Мониторинг был осуществлен в конце октября 2020 года. В течение восьмичасового отслеживания эфира на этих шести каналах активисты движения вышли на такие данные: программы на украинском языке звучали 19 часов 40 минут (41% времени), программы на украинском и на русском языке - 6 часов 15 минут (13% времени), программы на русском языке - 22 часа 05 минут (46% времени).

Разница между данными, которые обнародовал Нацсовет, и предоставленными движением "Пространство свободы" заключаются в сути исследования. Судя по всему, государственные чиновники определяли украинскость контекста по так называемой "обвязке" программ: названию, оформлению, титрованию, вступительной речи ведущих. Тогда как альтернативное исследование просто разложило на языковые составляющие весь промониторенный эфир. И оказалось, что ни о каком соблюдении квоты речь не идет, ведь внутри телевизионных программ наблюдается прогрессирующий рост использования русского.

Авторы исследования сообщают, что тенденция на сокращение доли украинского языка в эфирах исследуемых каналов продолжается с 2019 года. Ведь до того времени тенденция была в пользу украинского, использование которого постепенно увеличивалось. Так, в 2018 году доля программ на украинском языке достигла рекордных 64%, а доля российского упала до рекордных 7%. В 2019 году украинский язык тоже преобладал, хотя уже и не так убедительно: 39% украинского против 27% российского.

А в нынешнем же 2020-м российский уверенно опередил украинский и достиг по продолжительности почти половины наблюдаемых часов - 46%. При этом программы на украинском языке длились всего 41% времени мониторинга.

На поверхности - очевидное совпадение сроков нарастания русского языка в эфирах со сменой президента Украины. Ведь Владимир Зеленский действительно отличается более либеральным отношением к языковой политике, чем его предшественник Петр Порошенко. Последний достаточно жестко направлял государственную политику на увеличение квот на украинском. Тогда как Зеленский лояльно воспринимает призывы о пересмотре квот в сторону уменьшения украинской части.

Так, весной нынешнего года в дискуссии с журналистом ориентированного на русский канала "Наш" он согласился с тем, что квоты требуют пересмотра и фактически назвал несправедливым нынешнее отношение к иноязычным людям. "Не мы вводили квоты, квотирование было еще до нас. Я думаю, что логика есть, но какие-то детали, которые очень важны, утрачены. А через эти детали мы видим, что есть какая-то несправедливость к неукраиноязычным людям в Украине. Несправедливости быть не должно", - заявил Зеленский.

Еще раньше Зеленский также высказывался относительно языкового закона, акцентируя необходимость более тщательно защищать права языковых меньшинств.

Неудивительно, что при таком отношении главы государства к вопросу государственного языка, ползучий реванш является просто неизбежным. И чувствуя уступчивость относительно языковой политики президента, телеканалы и другие вещатели позволяют себе переходить на русский. Сначала неявно. А потом со все большей настойчивостью и игнором требований закона.

Очевидно, что русификация телевидения является наиболее заметной. Однако на этом фоне происходит и ослабление "режима украинства" в государственных учреждениях, учебных заведениях, торговых сетях и заведениях питания. И таким образом все более устойчивым становится ощущение, что в традиционных сферах, где украинский наконец начал обживаться и чувствовать себя свободно, теперь происходит своеобразный откат. И государство не только с равнодушием наблюдает за этим процессом, но и подспудно его даже ускоряет.