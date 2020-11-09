«Аудит страны». Как Зеленский продолжает кормить украинцев виртуальными картинками

Александр Суков / Деловая столица

Власти подсчитали, что Украина за 30 лет потеряла виртуальный $1 трлн, и теперь собираются все наверстать за следующее десятилетие.

Руководители страны почти в полном составе - президент, премьер, спикер парламента - представили публике документ, который они назвали аудитом государства Украина за последние 30 лет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что аудит нужен для того, чтобы получить "правильные" ответы на все важные вопросы. "Впервые был проведен комплексный анализ состояния Украины, чтобы понять, где именно и какие именно были допущены ошибки за эти годы", - сказал он.

По словам главы государства, на основе этого аудита пока разработаны основные векторы развития экономики до 2030 г., "чтобы все четко понимали, куда и почему она будет двигаться". А позднее будет написана и Национальная экономическая стратегия до 2030 г., которая якобы должна стать не декларативным, а обязательным для исполнения всеми ветвями власти планом или дорожной картой.

И хотя Зеленский заявил, что аудит проводился не для того, чтобы упрекнуть в недоработках "попередников", премьер-министр Денис Шмыгаль начал именно с этого: по его словам, нереализованный потенциал страны (нереализованный, естественно, предшественниками) составил поистине фантастическую цифру - $1 трлн. Поэтому задание власти нынешней Шмыгаль видит в его реализации. Логика цифр простая - сколько миллиардов за 30 лет Украина "потеряла", столько теперь за 10 лет она должна "наверстать".

По словам премьера, Украина за 30 лет потеряла вследствие нереализованного потенциала:

* земель (мораторий) - $85 млрд;

* недр - $409 млрд;

* воды (орошение и гидроэнергетика) - $12 млрд;

* лесов - $40 млрд;

* транзитных возможностей - $407 млрд.

Если же говорить о Стратегии, то большая часть документа состоит из описания текущего положения дел в самых разнообразных сферах, однако там указаны и векторы экономического развития - основные направления и задачи, которые необходимо выполнить до 2030 г. и с каким результатом.

Что же они собой представляют и насколько достижимы, "ДС" опросила экспертов.

Макроэкономика и финансы

В числе стратегических целей, которые ставят перед собой украинские власти - достижение к 2030 г. кредитного рейтинга Украины уровня ВВВ (S&P, Fitch, Moodyʼs). Впрочем, власти и ранее мечтали о таких показателях, но на деле рейтинги скатились до В/B/Caa1.

Еще одна задача - обеспечить соотношение государственного долга к ВВП на уровне 30-40%. Но при современном уровне дефицита бюджета (около 7-8% ВВП) это невыполнимая мечта, поскольку дыра в главной смете страны перекрывается в основном за счет займов.

В целом правительство Шмыгаля, как и "папередники", провозглашает постепенный выход государства из активов банковской системы (до 25%), однако кто и как будет покупать тот же Приватбанк пока что представления нет.

Упомянута и любимая тема действующего премьера - возрождение фондового рынка, точнее, его капитализация до уровня 40-50% ВВП к 2030 г. Пока что все это выглядит как фантастика: о настоящем состоянии рынка ценных бумаг мы недавно писали.

Между тем в некоторых пунктах Стратегии четко присутствует преемственность месседжей. Так, нынешняя власть по сути позитивно оценила последствия "банкопада", проведенного властью предыдущей, в ходе которой было закрыто около 100 банков, назвав это "очищением" банковской системы. При этом ни слова о том, что такие действия вызвали волну неплатежей вкладчикам и, что самое главное, сокращение кредитования экономики.

Относительно финансовой части этой визии-2030 есть, так сказать, и стратегические замечания. Очень странным выглядит цель - на 10 лет сориентировать власти на "таргетирование инфляции" и удержание дефицита бюджета в пределах 3%. Дело в том, что речь идет об инструментах монетарной политики, которые должны применятся ко времени и по ситуации. Приоритет по удержанию цен для Нацбанка закреплен в законе, но кто сказал что нормы должны застыть в монолите на десятилетие? Для успешного развития приоритетной целью мог бы стать экономический рост, а если вдруг, скажем, в 2025 г., ударит очередной кризис - может понадобиться поддержать частный сектор за счет государственного (то есть увеличить дефицит) бюджета. Поэтому недальнозорко связывать руки монетарным властям на долгие годы вперед. Если это, конечно, не просто декларативный документ (в чем уверял президент).

Выгода - в лесу

Правительство, определяя стратегические цели на десятилетие вперед, очень сильно привязывается к дальнейшему наращиванию использования природных ресурсов. Например, потери потенциала за 30 лет в лесной промышленности и сфере переработки древесины оценены в $40 млрд. И теперь эти потери планируется наверстать - одним из приоритетов поставлено кратное увеличение производства и экспорта продуктов переработки древесины и мебели, который на сегодня составляет менее $2 млрд. Фактически, поскольку экспорт древесины из Украины на сегодня и так запрещен, правительство обещает, что леса в Украине будут вырубаться теперь вдвое быстрее.

Делается ставка на увеличение разведки и добычи полезных ископаемых, которые в прошлые годы "недодали" Украине $409 млрд. При этом премьер обещает, что добыча будет наращиваться не ради экспорта сырья, а ради создания высокотехнологических производств, продукция которых потом будет экспортироваться. В частности, планируется увеличить долю экспорта товаров средне- и высокотехнологической переработки в общей структуре экспорта до 25%. Но как это будет достигнуто - пока непонятно. В "векторах" можно встретить планы "увеличить высокотехнологичные промышленные сегменты на 30% в год" или "увеличить долю добавленной стоимости высокотехнологичного и среднетехнологичного секторов в общей добавленной стоимости", но конкретики - пока никакой.

Будем с газом

Представленные "векторы" предусматривают, в числе прочего, и достижение к 2030 г. энергетической независимости по газу и нефти за счет полного замещения импортных ресурсов собственными, которые будут добыты после значительного инвестирования в разведку и добычу.

Однако по мнению директора специальных проектов Научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева, этого невозможно достичь, поскольку в Украине просто нет такого количества нефти, и самодостаточность по нефти даже не предусматривалась в Энергетической стратегии до 2035 г. Та же ситуация и по газу. "Все программы по наращиванию добычи газа провалены, поэтому с чего бы это вдруг будет увеличена добыча газа?", - поинтересовался эксперт. Геннадий Рябцев пояснил, что инвестиции в энергетику в целом в этом документе оцениваются в $40 млрд за 10 лет, тогда как еще в 2012 г. компания IHS CERA подсчитала, что для увеличения добычи газа с 14 млрд куб. м в год до 70 млрд куб. м ежегодные инвестиции в добычу нужно увеличить в 10 раз - до $10 млрд.

Кроме того, Геннадий Рябцев не понимает, как правительство хочет обеспечить за следующие 10 лет собственное производство бензина и дизельного топлива на уровне 30% от объема потребления, если сегодня по бензину эта цифра составляет 60%: "Украина в данным момент обеспечивает себя бензином на 60%, и 40% - это импорт. Это что, нужно сократить собственное производство?". Также эксперт считает необоснованным чертить планы по бензину и дизелю на 10 лет вперед, поскольку никто не знает, как в связи с бурным развитием электротранспорта будет выглядеть потребление этих нефтепродуктов.

Цифры не пляшут

Некоторые эксперты указывают, что данные в документе противоречат суровой реальности. Павел Вернивский, эксперт Института общественных исследований, отметил на своей странице в Facebook, что авторы документа определили суммы необходимых инвестиций в жилой фонд на уровне $120 млрд. "Покажите мне хоть одну страну, которая привлекала инвестиции в строительство!!! Хоть одну!!!! Ну это же бред полный", - сказал он. Также в документе указана сумма необходимых инвестиций в агросектор на уровне $50 млрд, тогда как всего в мире, по словам Вернивского, с 2004 по 2011 гг. в агросектор было инвестировано $23 млрд. При этом в Польше, по данным ее центробанка, из $236 млрд накопленных инвестиций непосредственно в агросектор был привлечен $1 млрд.

Главные претензии

Скепсис - это главная оценка, которая красной нитью проходит через все мнения экспертов, рассматривающих векторы развития Украины до 2030 г. По мнению Геннадия Рябцева, самих векторов - слишком много, словно Украина собирается разом двигаться во всех направлениях, а на вопросы о ресурсах, которые нужны для реализации этих идей - нет ответа. "Если ресурсы не определены, то можно сколько угодно разрабатывать всевозможные документы и как угодно их называть, но где брать средства на выполнение задач? В этом документе все держится на привлечении инвестиций, но все действия правительства до сего дня свидетельствовали, что ни о каком привлечении инвестиций оно даже представления не имеет. Даже бюджет сверстан исходя из заимствований", - сказал он.

По мнению Геннадия Рябцева, гораздо более уместным было бы представление плана действий правительства, который летом этого года Верховная Рада не приняла и отправила на доработку, но его нет до сих пор. "А этот документ - это трактат, который производит на дилетантов впечатление научно-обоснованного исследования", - сказал он.

В свою очередь исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук отметил, что он лично принимал участие в написании как минимум трех стратегий развития Украины для предыдущих правительств, но ни одна из них так и не была выполнена, поскольку реализация наталкивалась на конфликты интересов.

По его мнению, нынешнее правительство в этом плане не будет отличаться от предыдущих. "Даже если у вас есть правильные направления, но когда вы пытаетесь их реализовать, то наталкиваетесь на конфликты интересов, как политические, так и финансовые. Та же реформа таможни - это была прекрасная инициатива, пока не сформировался "офис контрабанды" - теневая группа людей, которая решает, кто будет прикрывать текущие вопросы. И тут уже не важно, кого назначают на таможню. Так оно приблизительно работает и по всем остальным направлениям", - сказал он.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса отметил на своей странице в Facebook, что виртуальные цифры потерь Украины за 30 лет - это хорошо, но это - виртуальные цифры. "Реальные инвестиции обходят Украину стороной, потому что тут нет верховенства права... Сделайте судебную реформу. Выполните программу МВФ. Сделайте то, что Польша сделала 30 лет тому назад. Не нужно ничего выдумывать. И выбросьте на помойку ваш смешной аудит. Потому что это уж слишком напоминает импотента, который сидит в кровати и рассказывает жене, как у них все может быть, вместо того, чтобы наконец записаться к врачу или, по крайней мере, купить виагру", - сказал он.