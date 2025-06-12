У Міноборони розповіли деталі про проєкт із залучення добровольців до протиповітряного захисту

Постанова Кабінету міністрів, затверджена напередодні, передбачає створення груп протиповітряного захисту, які формуватимуться з-поміж учасників добровольчих формувань територіальних громад - про це повідомило Міністерство оборони 12 червня.

Як пояснили у відомстві, завданням таких груп буде протидія російським повітряним загрозам, зокрема, ударним дронам.

Експериментальний проєкт розробило Міноборони спільно з Міністерством цифрової трансформації на виконання рішення Ставки верховного головнокомандувача. Його ключовою метою називають створення ефективного механізму виявлення, супроводу та нейтралізації повітряних загроз, а також залучення «підготовлених і вмотивованих громадян до виконання завдань протиповітряної оборони в умовах зростаючої активності ворога».

«Групи протиповітряного захисту (ГПЗ) формуватимуться за територіальним принципом. Вони підпорядковуватимуться командирам Сил територіальної оборони Збройних сил України, а з питань виконання завдань ППО - Командуванню Повітряних сил ЗСУ», - поясює міністерство.

До складу ГПЗ залучатимуть добровольців, які не підлягають мобілізації та пройшли відповідну підготовку. Вони зможуть використовувати ударні безпілотники, пілотовані повітряні судна, особисту стрілецьку зброю, засоби радіоелектронної боротьби, а також системи штучного інтелекту.

Постанова Кабміну, зазначає Міноборони, передбачає можливість використання в системі ППО приватних пілотованих літальних апаратів:

«Вперше врегульовано правовий механізм їх залучення: процедури тимчасової реєстрації спрощено, а строки скорочено до 10 днів (раніше така реєстрація займала від 2 до 6 місяців для суден державної авіації)».

Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що досі не було правових підстав для залучення приватних літаків до виконання завдань протиповітряної оборони, хоча «свідомі громадяни давно пропонують свою техніку та свою участь у відбитті повітряних нападів противника».

«Цей крок дозволить посилити можливості протиповітряної оборони в умовах зростаючого застосування ворогом ударних БПЛА», - вважає Умєров.

Проєкт фінансуватиметься за рахунок бюджетних асигнувань Міністерства оборони, місцевих бюджетів, внесків громадян через платформу UNITED24 та «інших джерел, не заборонених законодавством».

Міноборони додає, що учасники НПЗ матимуть соціальні гарантії, передбачені для військових, включно з грошовим забезпеченням, пільгами та страховими виплатами.

У відомстві розраховують, що проєкт дозволить посилити територіальну протиповітряну оборону, підвищити бойову готовність і гнучкість реагування на загрози з повітря.

Кабінет міністрів 11 червня погодив пропозицію Міністерства оборони із залучення членів воєнізованих формувань та добровольчих формувань територіальних громад Сил територіальної оборони для відбиття російських повітряних атак.