Конституционный кризис: Почему эта неделя — решающая для Зеленского

Юрій Васильченко / Depo.ua

Первая неделя ноября - ключевая для Зеленского. Или он решит конституционный кризис в пользу своему рейтингу, или превратится в зиц-президента.

"Сегодня состоялось совещание с представителями всех депутатских фракций и групп. Есть несколько законопроектов уже на рассмотрении парламента. Я думаю, что сегодня до конца дня будет зарегистрирован законопроект, который будет восстанавливать действие закона об электронном декларировании по состоянию на 27 октября 2020 года и восстанавливать статью 366 КПК", - заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. В случае принятия какого-либо из имеющихся законопроектов, или согласованного большинством фракций, удастся восстановить возможность НАПК осуществлять проверку электронных деклараций, однако нерешенным остается вопрос функционирования самого Конституционного суда в его нынешнем составе.

За последние дни украинцы узнали много нового о судьях-конституционщиках. Так, стало известно о земельке в Крыму у председателя КСУ Александра Тупицкого, а также о том, что за его назначением на эту должность могут стоять экс-глава Офиса президента Андрей Богдан и его тезка, экс-заместитель АП Януковича Андрей Портнов. Президент Владимир Зеленский и его окружение пытаются убедить общество в том, что власть имеет моральное право действовать жестко в нынешней ситуации, ведь судьи Конституционного суда - остатки старой системы. Составить именно такое представление о КСУ власти помогает куча экспертов и ломов по вызову. Подключились и митингующие вроде "сотника Володи" Парасюка, о которых давно уже ничего не было слышно. Одним словом, в информационном пространстве формируется картинка: судьи КСУ - плохие, а те, кто их поддерживает, хотят остановить борьбу с коррупцией и побудить Европу отменить безвиз.

В свою очередь Конституционный суд сдаваться не собирается. На сегодня он назначил продолжение рассмотрения дела по представлению 46 народных депутатов, касающегося права собственности народа на землю. То есть, Зеленский может получить еще один удар, если КСУ признает неконституционным закон о земельной реформе.

Дальнейшие события могут развиваться по двум сценариям. И оба неблагоприятны для Зеленского. Сценарий первый: Верховная Рада попытается найти 226 голосов за предоставление НАПК права проверять декларации, но за законопроект президента №4288 о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству, которым предлагается освободить весь состав Конституционного суда, голосов не будет. Такой сценарий вполне вероятен, ведь поддержка законопроекта о восстановлении действия электронного декларирования выгодна большинству фракций, от своего положительного голосования они получают имиджевую пользу, а законопроект Зеленского выгоден только ему. Очень сомнительно, что за президентский документ проголосует вся фракция "Слуга народа". Другие же фракции и депутатские группы или уже выразили свое категорическое "нет" данному законопроекту, или еще торгуются. При этом пока не видно, чтобы кто-то в "зеленой" власти отвечал за сбор голосов в ВР.

В случае, если парламент откажется увольнять судей КСУ, Зеленский будет выглядеть политическим слабаком. А конституционный кризис может превратиться в глубокий политический кризис. Ведь Зеленского попытаются обвинить в "конституционном перевороте", который сорвался, однако не должен остаться безнаказанным. Не исключена попытка поднять вопрос о начале импичмента, который, однако, при нынешнем составе парламента в принципе невозможен.

Если же 226 голосов чудом наберется, то это совсем не означает полную победу Зеленского. Так, он останется относительно влиятельной фигурой, а не зиц-президентом, однако, похоже, это не последний кризис, который Владимиру Александровичу подготовили его оппоненты. Как минимум, уволенные таким образом судьи обжалуют решение парламента и со значительной долей вероятности через некоторое время дружно вернутся в свои кресла.

В украинской истории уже возникали кризисы, связанные с решениями Конституционного суда. Причем во всех случаях президент в итоге проигрывал. Мы помним многомесячный кризис, вызванный противостоянием между президентом Виктором Ющенко и Конституционным судом, который тогда поддерживали оппоненты президента, по указу о роспуске Верховной Рады в 2007 году. Ющенко уволил за нарушение присяги двух судей КСУ - Валерия Пшеничного и Сюзанну Станик. Причем последнюю увольнял несколько раз, но она возвращала себе должность по решению судов. В конце концов досрочные выборы таки состоялись, но после согласия всех игроков идти на перезагрузку Рады. И в итоге Ющенко хоть и получил собственную фракцию "НУНС", однако премьером снова стала Юлия Тимошенко, с которой Виктор Андреевич воевал до конца своего президентского срока. А сливки с этой войны собрал Янукович, выигравший президентские выборы в 2010 году. И тогда же Конституционный суд принял еще одно памятное решение - вернул действие Конституции 1996 года с сильными президентскими полномочиями. Которыми Янукович пользовался, пока не потерял власть в феврале 2014 года и не сбежал на Россию.

История имеет привычку повторяться. Особенно почему-то это характерно для украинской истории. Видимо потому, что наши чиновники - будь то старые или новые лица - не хотят изучать прошлое, а считают, что придумали что-то инновационное. За что не придется потом отвечать. Политически или даже юридически.