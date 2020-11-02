Итоги местных выборов: Расцвет феодализма, конец «третьей силы», вскоре — война за землю

Ігор Петренко / Depo.ua

Результат местных выборов показал начало изменений в соотношении сил на общенациональном уровне и, может статься, положил начало событиям, способным привести к досрочной смене персоналий на печерских холмах.

Главными триумфаторами этой кампании можно считать мэров крупнейших городов страны. Они или уверенно победили в первом туре, или имеют неплохие шансы на успех в туре втором (разве что во Львове счет в противостоянии Андрея Садового с бывшим председателем областной госадминистрации Олегом Синюткой пока остается интригой). Поддержав "по нутру своих", тем самым избиратели в очередной раз продемонстрировали, что выбирая ближайшую к себе власть, отдают предпочтение проверенным "хозяйственникам" перед фигурами политическими.

Где успешно сработали на выборах мэры, там хороший результат показали и партии, которые баллотировались при их поддержке. Речь идет прежде всего об Одессе, Днепре, Хмельницком, Тернополе и ряде других городов и областей.

Прогнозируемой была победа на Волыни и в отдельных других регионах партии "За будущее", которую связывают с олигархом Игорем Коломойским не только деловые интересы партийного лидера Игоря Палицы - влиятельной в области фигуры, бывшего председателя областного совета. Не спрогнозировали партийные лидеры другого: этот успех стал лишь локальным всплеском для структуры, дорогая рекламная кампания которой не обеспечила победу в тех масштабах, на которые надеялись бенефициары проекта. Ну, не радоваться же им удаче в Луцке и Черкассах (где за партию "За будущее" агитировал действующий на момент выборов мэр, скандальный Анатолий Бондаренко).

Зато политические группы, которые не смогли четко объяснить избирателю, для чего ему на местных выборах голосовать именно за них, существенно потеряли популярность. Касается это прежде всего партии власти "Слуга народа". "Слуги" хоть и получили представительство в большинстве местных советов по всей стране, но все же оказались очень далеки от своих же результатов образца 2019 года.

Такой результат в целом и ожидался, потому что от партии Зеленского в части регионов шли откровенно непроходимые, технические персонажи - партия, похоже, сыграла в поддавки с более структурированными партнерами. Теперь вот уже неделя, как на Банковой рассуждают: назвать такой результат успехом (фракции "слуг" будут созданы фактически повсюду на местах) или провалом ("слуги" вынуждены будут вступать в коалиции с другими партиями-победительницами местных выборов, чтобы не оказаться на обочине и иметь возможность участвовать в принятии решений). Главное, чтобы почвой для этих договоренностей с другими политсилами не становились корыстные мотивы или коррупция. Потому что так можно и образ президента дискредитировать, а это едва ли не последний реальный актив "слуг", который еще работает...

Зато в круг неоспоримых победителей по итогам голосования избирателей 25 октября попали две "классические" парламентские партии: "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - Юрия Бойко. Их успех имеет выразительную местную специфику. "ЕС" победила в борьбе за создание крупных фракций в местных советах Западной, в значительной мере в Центральной Украине и столице (в Киеве "ЕС" является первой по числу мандатов в будущем горсовете). А ОПЗЖ вышла победительницей в Восточной и Юго-Восточной части нашего государства - там в местных советах будут созданы большие или меньшие фракции этой политсилы, благодаря которым "Оппоплатформа" сможет влиять на жизнь этих регионов. Как влиять - вопрос другой...

Относительно других тенденций этих выборов. Выразительной стала постепенная потеря своего избирателя такими политсилами с давней историей, как "Батькивщина" Юлии Тимошенко и Радикальная партия Олега Ляшко. Уверенный в своей победе главный "радикал" неожиданно проиграл довыборы в парламент по черниговскому 208-му округу, где еще две кампании том уверенно побеждал. А Юлия Владимировна, соратники которой в последние месяцы, говорят, больше озабочены продажей франшизы партии местным "денежным мешкам", чем результатом голосования, потеряла плацдармы почти повсеместно в центральных областях Украины. При этом появляется свободная ниша для других партий этого сегмента. Как вариант более активно работать с умеренным избирателем могут начать в той же "Евросолидарности" или "Голосе".

"Свобода" вернулась к статусу региональной партии Галиции, в котором она и находилась до выборов Верховной Рады в 2012 году. Лидеры партии не смогли предложить интересную повестку дня более широким кругам избирателей. Зато группа мэров от этой партии (Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий) очень мощно выступила на выборах и просто не заметила оппонентов. И в этом еще раз подтвердилась аксиома, что избиратель разделяет партии и местных лидеров.

Блогер Анатолий Шарий и его специфическая партия прошли в ряд горсоветов юга и востока. Но в случае с Одессой речь идет, можем предположить, скорее о проданной состоятельным кандидатам в депутаты партийной оболочке. Бужут ли торговать голосами шариевцы в других советах - покажут уже первые их сессии и "интересные" вопросы, в частности земельный.

Теперь главные выводы, из них - три.

Страна стала еще ближе к окончательной феодализации

Победа местечковых политпроектов и избрание мэрами и руководителями ОТО людей, которые сохранили за собой влияние в городах и целых регионах, с одной стороны, продемонстрировали полный крах мифа о "новых лицах", но с другой - доказали, что избиратель продолжает терять доверие к государству и его институтам. В перспективе это означает, что где-то через год, когда вновь избранные местные советы и главы окрепнут, не они будут ездить на поклон к киевским начальникам, а киевские начальники вынуждены будут договариваться и торговаться с феодалами, большими или меньшими.

Идея "третьей силы", партии с новой идеологией, пусть и идеологией "какая разница", провалилась на практике

Зато Украина возвращается к традиционному, даже исконному противостоянию между национал-патриотическими и пророссийскими политическими силами. Третьи, "слуги" или местные проекты в этом противостоянии вынуждены будут брать чью-то сторону, что со временем приведет к их ассимиляции с мощными идеологическими проектами.

Выборы 25 октября были битвой за землю

Которую вот-вот можно будет покупать и продавать, и отныне от избранных местных руководителей в этом процессе будет зависеть очень многое. Мы можем получить кучу земельных нуворишей с депутатскими мандатами и еще больше тех, кто окажется недоволен земельным торгашеством. Таким образом, война за землю со столичных площадей, где противники продажи земли все проиграли, переносится на места. И это также новые реалии. Попробуем спрогнозировать, что за пять лет в местные советы не пройдет подавляющее большинство сегодняшних политсил - победителей выборов. Потому что они сожгут себя в пламени земельных скандалов.