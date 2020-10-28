Политическая премия Дарвина: Почему «опрос» Зеленского разрушает народовластие

Ігор Петренко / Depo.ua

Опрос избирателей возле части участков 25 октября вызвал не только резко негативную неофициальную, но и критическую официальную реакцию.

Авторитетная международная организация, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ), в обнародованном заявлении о местных выборах в Украине отдельно отметила: "Опрос общественного мнения, инициированный президентом Владимиром Зеленским на избирательных участках, который был осуществлен его партией, произвел впечатление предоставления нечестного политического преимущества в день голосования и размыл разграничения государства и партии".

Раскритиковали "опрос" и в Комитете избирателей Украины (КИУ). На пресс-конференции его председатель Алексей Кошель отметил, что инициатива главы государства вызвала ряд конфликтов и отдельные нарушения избирательного законодательства в день голосования. Среди прочего, наблюдатели КИУ зафиксировали факты проведения "опроса" непосредственно в помещении участков для голосования - а это уже нарушение Избирательного кодекса. Избиратели ссорились с интервьюерами, голосовали по несколько раз - ну, настоящий "праздник народовластия"...

Кроме перечисленных, у КИУ есть и более существенные замечания. "Опрос полностью изменил акцент избирательной кампании, довольно существенно повлиял на качество выборов и на содержательную сторону в последнюю неделю кампании", - отметил Кошель.

На привлечении президента Украины к предвыборной борьбе акцентировали и в организации "Опора". "Зеленский стал полноценным субъектом местных выборов, хотя должен был быть над этим процессом", - отметила на брифинге координатор "Опоры" Ольга Айвазовская.

В один голос эксперты констатируют, что подготовка к "опросу" проходила в формате скрытой предвыборной агитации и злоупотребления админресурсом со стороны президента и партии власти. Президентская идея провалилась как содержательно, так и организационно: интервьюеры, среди которых нередко случались апатичные испуганные дети и политические гастарбайтеры, набранные неизвестно где, присутствовали едва около половины избирательных участков и были едва заметны. "Пять вопросов" не имели ни одного признака репрезентативного социологического опроса. Наконец, непонятно, что дальше делать с "результатами", которые неизвестно где и неизвестно как "посчитали".

Однако "слуги" говорят, что имеют ответ на этот вопрос. Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявляет: монобольшинство в парламенте воплотит волю избирателей в проекты соответствующих законов. В частности, должен появиться законопроект о сокращении количества народных депутатов с 450 до 300 - согласно ответам, полученным на третий вопрос опросника, это решение поддержали более 90% участников рекламной акции "слуг".

Правда, непонятно, для чего было огород городить: как напомнил сам Корниенко, в парламенте "лежит во втором чтении возвращенный из Конституционного Суда проект изменений в Конституцию, признанный Конституционным Судом соответствующим Конституции, его можно голосовать". Наверное, для солидности на Банковой решили прикрыться еще и "волей народа".

Но точно такую идею уже отказался имплементировать парламент в 2002 году - после того, как 91,1% участников проведенного при президенте Леониде Кучме референдума в 2000 году высказались за сокращение состава Рады. Тогда этот вопрос положили под сукно. Как оказалось, до времен президента Зеленского.

Удастся ли сейчас власти довести начатое до логического конца? В условиях, когда позиции Банковой по результатам местных выборов стали очень слабыми, уже понятно, что точно нет. Ведь многие обозреватели прогнозируют активизацию центробежных процессов в парламентском большинстве уже в ближайшие недели. И пытаться провести через парламентский зал неоднозначные инициативы, особенно в отношении добровольного сокращения количества депутатов будущего созыва руками самих же депутатов, - идея, граничащая даже не с авантюризмом, а с твердым намерением совершить политическое самоубийство. Формально живое монобольшинство провалит эту затею, и это станет индикатором реального влияния президента на свою фракцию в данный конкретный момент.

Нужен ли такой позор Зеленскому? И понимает ли он вероятный сценарий развития событий? Впрочем, неважно, если репутационный позор испытает только инициатор "пяти вопросов", - это станет всего лишь проблемой продолжения его функционирования как гаранта Конституции. Хуже другое: "опрос", по мнению большинства экспертов, дискредитирует саму идею народовластия и доверия к результатам референдумов. Даже тех, которые в будущем будут проводиться уже в рамках требований законодательства. Потому что если сейчас вся эта "народная воля" не будет хотя бы рассмотрена парламентом, избиратель будет иметь основания спросить: а зачем все это было, неужели партия власти в условиях эпидемии коронавируса не смогла найти лучшее применение для потраченных на "опрос" миллионов гривен?

Напомним, сейчас в Украине отсутствует закон об общенациональном референдуме. Предыдущий вариант забракован Конституционным Судом еще в 2018 году, а новый еще не приняли. Президентский законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум" проголосован только в первом чтении, и не факт, что при нынешнем состоянии монобольшинства этот закон будет принят в целом.

В целом же после "опроса 25 октября" слово "референдум", похоже, еще долго будет вызывать саркастический смех. Как и попытки Корниенко давить на коллег из "Слуги народа" волей того же народа. Тем не менее он демонстрирует оптимизм и говорит, что "этот вопрос (обрезание состава парламента, - ред.) даже возможно горизонта этой сессии Верховной Рады, которая будет продолжаться до февраля". Что касается других "решений народа", освященных "опросом", - "слуги" еще будут советоваться, говорит их формальный лидер.

Оптимизм излучает и заместитель председателя фракции "слуг" в Раде Евгения Кравчук. Проведенный по инициативе президента Зеленского "опрос" в эфире одного из общенациональных телеканалов она назвала инструментом прямой демократии, который надо закрепить на постоянной основе - возможно, "подумать о голосовании в приложении "ДиЯ". Быть оптимистами лидеры "слуг" и руководители государства должны "по должности". Но этот оптимизм имеет все меньше точек соприкосновения с жесткой реальностью.