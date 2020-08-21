Загроза на столі: навіщо МОЗ хоче знищити європейську систему харчової безпеки в Україні

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Загроза на столі: навіщо МОЗ хоче знищити європейську систему харчової безпеки в Україні

 Юрій Панченко / Європейська правда

Вже найближчим часом під загрозою може опинитися значна частина нашого харчового експорту до ЄС.

Такий ризик може стати реальним у разі реалізації урядом свого плану ліквідувати Держпродспоживслужбу, розподіливши її між МОЗ та Мінекономіки.

Відповідний проєкт постанови 19 серпня було винесено на розгляд Кабміну, проте рішення ще не прийняте.

Це дає надію, що Україна уникне чергового порушення Угоди про асоціацію, яке здатне завдати суттєвого удару по нашому експорту.

Тож варто детальніше розглянути, навіщо знищувати Держпродспоживслужбу, до чого тут Угода про асоціацію та які наслідки це може мати.

Лабораторне рейдерство

Відповідно до розділу 5 Угоди про асоціацію, Україна взяла на себе відповідальність прозорого контролю за безпечністю харчових продуктів, адаптувавши систему контролю до вимог ЄС.

Задля цього за технічного сприяння ЄС у вересні 2014 року створили Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужбу).

Її основою стала Державна ветеринарна та фітосанітарна служба, із приєднанням до неї Державної інспекції з питань захисту прав споживачів, а також Державної санітарно-епідеміологічної служби.

Таке об'єднання відповідало логіці проєвропейських реформ: відповідати за всі питання, пов'язані з безпечністю харчових продуктів, мала одна служба, відслідковуючи безпечність всього ланцюжка виробництва за принципом "від лану до столу".

Утворення єдиного органу контролю було ключовою вимогою ЄС для того, щоби вважати Україну надійним постачальником продуктів харчування, що дозволяло. відкрити європейський ринок для українських виробників.

Тож навіщо уряду руйнувати цю працюючу схему? Формальне пояснення - через коронавірус.

У Міністерстві охорони здоров'я вже давно бідкалися через нестачу лабораторій, здатних проводити ПЛР-тестування, і пропонували відновити санітарно-епідеміологічну службу. Фактично, саме це й пропонує проєкт урядової постанови, "вбиваючи двох зайців" одночасно.

Відповідно до його тексту, який оприлюднив сайт Agroportal і достовірність якого підтвердила ЄвроПравді низка джерел, пропонується створити новий орган - Державну службу по контролю захворювань, що буде у сфері управління МОЗ.

Новий орган отримує "у спадок" усі лабораторії Держпродспоживслужби, що ліквідується. Очільником ліквідаційної комісії пропонується призначити заступника голови МОЗ та головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Зауважимо, що лабораторії, що проводять дослідження для комерційних компаній і генерують доходи для відомства - найсмачніший шматочок служби, яку пропонується ліквідувати.

Натомість решту функцій, які непритаманні МОЗ, Кабмін пропонує віддати Мінекономіки.

Фактично Мінекономіки має створити нову Держспоживслужбу, проте вже без лабораторій. І як вона зможе виконувати свої функції - невідомо. Втім, не виключено, що МОЗ захоче забрати собі й контроль за безпекою харчових продуктів, залишивши Мінекономіки лише захист прав споживачів.

Шанс для європейських виробників

Головним та ледь не єдиним бенефіціаром нової реформи стає МОЗ. А хто постраждає від неї?

В першу чергу - споживачі, тобто пересічні українці. А ще - постраждають виробники, які замість налагодження системи харчової безпеки будуть вимушені знову відбиватися від перевіряючих кількох служб. Але особливо постраждають виробники, що працюють на експорт.

Невідомо, як довго Мінекономіки буде створювати новий орган і що з цього вийде. Щонайменше, у час трансформації забезпечити повноцінний контроль за якістю продуктів харчування, які купують українці, буде проблематично. Якщо не сказати - неможливо.

Проте якщо можливий опір та критику всередині країни уряд ще може проігнорувати, то критика і реакція з боку ЄС може стати набагато небезпечнішою.

Співрозмовники ЄвроПравди запевняють, що висновок ЄС про відповідність цих змін Угоді про асоціацію буде негативний. Щоправда, через сезон відпусток, його варто чекати не раніше початку вересня.

Чим може дорікнути нам ЄС?

Йдеться не лише про те, що Угода про асоціацію вимагає від України впровадження європейського підходу до контролю за безпекою продуктів. А в Євросоюзі ці функції контролю сконцентровані в одному органі. Невипадково створення Держпродспоживслужби відбувалося за технічної допомоги ЄС.

Але це не головне.

Євросоюз має право (і напевно ним скористається) перевірити, наскільки ретельно забезпечено захист якості українських харчових продуктів під час трансформації.

А також, виходячи з реалій, він напевно висловить сумніви, чи матиме роз'єднаний орган можливість забезпечувати повноцінний контроль за безпекою продуктів. І матиме підстави для цього - як показав попередній досвід співпраці з Україною, розпорошування контролю призводило до хаосу та появи "сірих зон", за які невідомо хто відповідає.

А оскільки тепер йдеться про безпеку ще й європейського споживача, то відповіддю на цю реформу може стати тимчасова заборона на весь чи частину українського харчового експорту. Принаймні, поки уряд не доведе, що нова система здатна забезпечити рівноцінний контроль за безпекою.

Зауважимо, що такий сценарій вдарить і по нашому експорту до інших країн (наприклад, до Китаю), які, дозволяючи експорт українським виробникам, орієнтувалися на оцінки ЄС.

Чи скористається Євросоюз такою можливістю? Ризикнемо припустити, що з високою ймовірністю - так. Бо Брюссель має стимули жорстко поводитися з українськими виробниками

Не є таємницею, що за останні роки українські експортери стали потужним гравцем на харчовому ринку ЄС. Що вже непокоїть європейських виробників.

Ініціатива Кабміну дає цим виробникам підстави вимагати легального обмеження харчового експорту з України. Звісно, винятково в інтересах європейських споживачів. А те що Україна від цього постраждає - то це її проблема, та ще й створена нею власноруч.

Цікаво, чи замислилися в уряді над цими наслідками? І чи готові нести за них відповідальність?
 

ПО РУБРИКАМ

11:19 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 20.08.20

11:17 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 21.08.20

11:16 Остаток средств на корсчетах банков 21.08.20

11:16 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 20.08.2020

09:34 Доллар США 21 августа дешевеет в паре с евро и иеной

09:23 Стоимость золота 21 августа вернулась к росту после двух дней снижения

08:57 В НБУ рассказали о графике работы банков на День Независимости

08:49 Биржи АТР 21 августа в основном растут на позитиве с Уолл-стрит и новостях о вакцине от COVID-19

08:46 Фондовые индексы США 20 августа выросли за счет ралли акций технологических компаний

20.08 Прибыль банковской системы Украины в июле сократилась на 19,2% - НБУ

20.08 Депозитные ставки для физлиц 20.08.20

20.08 НБУ ввел процедуру пересмотра решений о признании лица владельцем существенного участия банка

20.08 Доллар 20 августа не показывает определенной динамики к иене и евро в отсутствие факторов к риску

20.08 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 19.08.20

20.08 Индексы АТР 20 августа упали в пределах 4% из-за желания уйти от риска

• дальше…

11:48 Шмыгаль: Для «разогрева» экономики приемлема инфляция в 6-7%

11:17 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 21.08.20

09:52 Загроза на столі: навіщо МОЗ хоче знищити європейську систему харчової безпеки в Україні

09:23 Стоимость золота 21 августа вернулась к росту после двух дней снижения

09:20 Кабмин не хочет представлять интересы государства в деле «Роттердам+» - Сытник

09:00 Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-июле 2020 года сократилось на 11,2%

08:51 Цены на нефть растут 21 августа в рамках коррекции и на ожиданиях снижения добычи ОПЕК+

20.08 Стоимость мелкооптовых партий бензина 20 августа немного повысилась

20.08 Розничный товарооборот в Украине в июле вырос на 8,5% – Госстат

20.08 Транспортные предприятия Украины за 7 мес. сократили перевозку грузов на 15% - Госстат

• дальше…

10:48 Южнокорейская разведка: Ким Чен Ын передал часть полномочий сестре

10:02 Министр финансов Германии отверг введение безусловного базового дохода

09:59 Бывшему советнику Трампа предъявили обвинение в мошенничестве

20.08 Еврокомиссия договорилась с четвертым разработчиком вакцины от коронавируса

20.08 Алексей Навальный госпитализирован с подозрением на отравление

20.08 США хотят восстановить санкции ООН против Ирана и грозят России и Китаю

19.08 Трамп опубликовал записи Деркача

19.08 Норвегия высылает российского дипломата из-за шпионажа

19.08 Во Франции маски для лица стали обязательными на работе

19.08 ЕС и Великобритания возобновили переговоры о последствиях «Брекзита»

19.08 Трамп одобрил покупку TikTok компанией Oracle

19.08 Япония рассматривает проект «плантаций» биомассы для энергетики

19.08 Трамп отложил переговоры с Китаем по торговле

19.08 В Германии стартовал проект с базовым доходом, будут платить 1433 евро ежемесячно

17.08 Виталий Портников: У белорусов и украинцев один выбор, между свободой и войной

• дальше…

09:52 Загроза на столі: навіщо МОЗ хоче знищити європейську систему харчової безпеки в Україні

18.08 В Киеве заработал новый сервис возврата автомобиля со штрафплощадки

17.08 Мобильные операторы расширили сеть 4G в киевском метро

14.08 В Киеве с 17 августа усилят карантинные ограничения, – Кличко

13.08 Минздрав Украинв запустит е-больничные в 2021 году – замминистра

12.08 Кабмин одобрил законопроект о замене паспортов на пластиковые карточки

10.08 Bolt без согласования разместил пункты проката электросамокатов — Кличко

06.08 Госбюджет за 2 месяца видеофиксации нарушений правил ПДД получил 72,3 млн грн

06.08 «Укравтодор» до 2025 г. планирует построить 2,9 тыс. км цементобетонных дорог

06.08 Всемирный банк рекомендует строить цементобетонные дороги - Криклий

03.08 Ужесточение карантина: УЗ закрыла продажу билетов в Луцк, Тернополь и обратно

31.07 Минюст заработал на платных камерах в СИЗО уже около 379 тыс. гривен

30.07 Решение Кабмина: вместо бэби-боксов деньги на товары в спецмагазинах

29.07 Кабмин одобрил «пилот» по внедрению единого э-билета на транспорт

28.07 Зеленский ввел временный безвиз для китайских туристов

• дальше…

11:48 Шмыгаль: Для «разогрева» экономики приемлема инфляция в 6-7%

09:52 Загроза на столі: навіщо МОЗ хоче знищити європейську систему харчової безпеки в Україні

09:20 Кабмин не хочет представлять интересы государства в деле «Роттердам+» - Сытник

20.08 По плану Кремля. Будет ли 25 августа большая зрада, обещанная Кравчуком

20.08 Россия на ТКГ «жестко продавливает» политическую субьективизацию временно оккупированных территорий - Гармаш

20.08 Еще один «подарок» от ГБР. Есть ли судебные перспективы у нового дела против Порошенко

20.08 На заседании ТКГ согласованы четыре новых участка разведения сил и 20 участков разминирования на Донбассе

20.08 Скандал вокруг Ермака и «вагнеровцев». Топ-5 нестыковок в оправданиях власти

19.08 Сумасшедшая попытка переиграть всех: Зачем Тимошенко помогает Зеленскому и Медведчуку мочить Порошенко

19.08 Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 25 августа

19.08 Суд закрыл дело против экс-министра Омеляна в связи с окончанием срока давности

19.08 В НАБУ и САП пояснили причины промедлений в деле хищения денег из «Укрнафты»

19.08 Подарок Кличко и Порошенко. Как Верещук вляпалась в «секту Путина»

18.08 Зеленский уволил начальника разведки, чтобы отмазать Ермака от полиграфа, — Бутусов

18.08 «Хороший коронавирус» и «плохая ЦИК». Решится ли Зеленский на отмену выборов

• дальше…

09:59 Бывшему советнику Трампа предъявили обвинение в мошенничестве

20.08 Доход Alibaba Group в прошлом квартале составил 21,8 млрд долларов, чистая прибыль — 6,6 млрд долларов

20.08 Салон нового Mercedes-Benz S-Класса полностью раскрыт до премьеры

20.08 Apple стала первой компанией в США стоимостью свыше 2 трлн долларов

19.08 Трамп одобрил покупку TikTok компанией Oracle

19.08 Microsoft объявила о прекращении поддержки Internet Explorer и старого Edge

19.08 Владельцев VR-гарнитур Oculus обяжут завести аккаунт в Facebook

18.08 Использовавшаяся в шестой раз ракета SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink

18.08 Aston Martin представил «бондовские» Vantage и DBS Superleggera

18.08 Porsche Cayenne GTS получил спортивный выпуск. Его разрабатывали четыре года

17.08 США ужесточают ограничения на доступ Huawei к технологиям и микросхемам

17.08 Первый электрокар Cadillac окажется дешевле Tesla, Audi и Jaguar

17.08 Европейцы не получат новые Bronco

17.08 Google откажется от сервиса видеосвязи Duo в пользу Meet

14.08 Hyundai представил «спортивную» Elantra N Line

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно