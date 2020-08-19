Какой должен быть RAB-тариф для облэнерго, Или как не сделать олигархов богаче

Александр Паращий, руководитель аналитического отдела Concorde Capital / LIGA.net

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг хочет ввести для облэнерго стимулирующий тариф. Что это и зачем он нужен?

Различные эксперты и ассоциации утверждают, что норма доходности RAB-тарифа для облэнерго должна быть одинаковой. Иначе - низкие доходы от приватизации, упадок сетей, коррупция, и, что самое страшное - это не соответствует европейской практике.

Иными словами, всем этим экспертам значительно ближе старый принцип, когда облэнерго должны были получить годовую доходность в 12,5% на старые активы и 12,5% на новые. НКРЭКУ же предлагает 1% годовой доходности на старые активы и 15% на новые.

Цена вопроса достаточно велика: владельцы облэнерго хотят уже сегодня зарабатывать где-то 25 млрд грн чистой прибыли в год (старая база активов - примерно 200 млрд грн - умноженная на 12,5% годовых). Зато НКРЭКУ предлагает им зарабатывать скромные 2 млрд грн в первый год (старую базу активов умножить на 1%) и 15% годовых на новой базе (то есть, при больших инвестициях, прибыли будут быстро расти).

Разница прибыли первого года настолько ощутима, что стоит инвестиций в медиа, ассоциации и экспертов. Но эта прибыль будет оплачена из карманов потребителей. С налогом, разница уже будет составлять 28 млрд грн - на эту сумму увеличится тариф облэнерго, а следовательно расходы всех потребителей на распределение электроэнергии.

Давайте попробуем разобраться, нужно ли дарить нашим облэнерго такой щедрый годовой доход уже сегодня. Что об этом говорят эксперты:

1. Государственные облэнерго можно будет приватизировать за 10-14 млрд грн при условии одинаковой прибыли на базу активов (и только за 2-3 млрд грн без стимулов)?

Здесь можно согласиться с оценкой, но она говорит лишь о том, что стимулирующее регулирование надо вводить, и как можно быстрее. При этом, при введении стимулирующего регулирования по принципу 1%/15%, разница в цене приватизированных облэнерго будет не такой большой - 6-8 млрд грн. Вместо 8-11 млдр грн их можно будет продать за 4-6 млрд грн. Но даже, если разница в доходах от приватизации была бы целых 11 млрд грн, то стоят ли одноразовые доходы бюджета того, что все потребители должны доплачивать в пользу облэнерго за один только год 28 млрд грн?

2. Электрические сети сильно изношены, и без больших инвестиций они развалятся?

Конечно, развалятся. Но при чем здесь норма доходности на старые активы в 12,5%? Чтобы сети не развалились, надо инвестировать в их восстановление. По принципу 1%/15%, на каждую инвестированную гривну, облэнерго будут получать прибыль в размере до 15% годовых (это больше, чем тот принцип, который нравился облэнерго с начислением 12,5%). Но где взять деньги, если прибыль сегодня низкая? Конечно же одолжить или вложить деньги владельцев облэнерго.

Вот банки жалуются, что нет хороших заемщиков, правительство жалуется, что кредитование не растет. С введением стимулирующего регулирования 1%/15% это все можно исправить. Зато, при регулировании 12,5%/12,5% стимулов для инвестиций будет значительно меньше - просто облэнерго станут богаче.

Так, если облэнерго получает прибыль по схеме 12,5%/12,5%, то восстановит свои старые активы уже за 10 лет. При схеме 1%/15%, такое восстановление займет 17 лет, - но это не аргумент в пользу 12,5%/12,5%. Потому что если при схеме 1%/15% владелец облэнерго инвестирует средства в размере 30% от стоимости активов, то восстановление займет те же 10 лет.

Если же облэнерго так боятся брать кредиты, или их владельцы настолько бедны, чтобы вложить немного денег в быстрое развитие активов, то для предотвращения "развала электросетей" НКРЭКУ может увеличить норму амортизации "старых" активов. Например, если ускорить амортизацию старых активов в 2,5 раза (амортизировать их за 12 лет, а не за 30), то даже при 1%/15% без дополнительных вливаний от собственников и кредиторов облэнерго сможет восстановить старые активы за те же 10 лет.

Конечно, такой подход не является желательным с точки зрения потребителей (потому что все равно приведет к значительному росту тарифов на распределение), но он выглядит более адекватным, ведь трудно поверить, что "активы, изношенные на 80%" смогут прослужить еще 30 лет.

3. Разная доходность на старую и новую базу не соответствует "европейским практикам"?

Ну, давайте начнем с того, что тот путь, которым наши владельцы облэнерго получили эти активы - тоже далек от "общих" европейских практик. В среднем, оценочная стоимость активов облэнерго (тот самый RAB, на который собираются начислять доходность 12,5% или 1%) в пять раз превышает цену приватизации этих активов (в долларовом эквиваленте). Это означает, что норма прибыли на активы в 12,5% давать владельцу облэнерго годовую доходность от приобретения облэнерго около 60%. Это не совсем европейская доходность.

Но "европейские практики" разные. Настолько, что трудно сказать, что отвечает этим практикам, а что нет. И в этих практиках случаи, похожие на наши. Так, английские водоканалы были приватизированы в конце 1980-х по цене, почти в 25 раз ниже стоимости их активов. Вводя "RAB-регулирование" для этих компаний, британский регулятор взял за базу не оценочную стоимость активов водоканалов, а рыночную (ту, которая почти в 25 раз ниже).

Таким образом, "норма доходности" на старые активы британских водоканалов - где-то в 25 раз ниже доходности на новые. При этом английские водоканалы не только не развалились, а вполне успешно работают посей день, и британцы даже живо обсуждают, что эти водоканалы платят своим акционерам дивиденды выше рынка.