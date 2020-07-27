Если Зеленский примет решение наступать на Крым, я буду в первых рядах штурмового батальона, - Александр Турчинов

Юрий Бутусов / Цензор.НЕТ

Александр Турчинов в 2014-2019 годах был исполняющим обязанности президента, Главой Верховной Рады, Секретарем СНБО. После 14-го года он не принимал участия в избирательных кампаниях и не занимался выборами. Но в этом году Турчинов вернулся в политику, согласившись возглавить штаб "Европейской солидарности".

Чем он руководствовался, несмотря на многие противоречия и конфликты? Об этом - в откровенном интервью с Турчиновым о политике, кризисе и о войне.

-Александр Валентинович, вы возглавили избирательный штаб "Европейской солидарности". Ранее вы сотрудничали с Петром Порошенко только как с президентом, но не принимали участия в выборах на стороне Порошенко, не агитировали. Зачем вы идете в его политическую команду сейчас, когда он в оппозиции?

- Я не в первый раз в жизни спокойно ухожу из активной политики, с ответственных государственных должностей и всегда очень эффективно использую это время. Пишу книги, занимаюсь наукой, проповедую в церкви. Живу интересной насыщенной жизнью. Но мне больно наблюдать, что за последний год происходит с нашей страной. Разрушается экономика. И началось это еще в прошлом году, когда инерция позитивных изменений, заданная предшественниками этой власти, закончилась. Уже в октябре-ноябре 2019 года мы имели системное падение объемов производства, которое продолжает нарастать. Провалена борьба с пандемией. В Украине наибольшее в Европе количество заразившихся коронавирусом врачей, в пропорции к численности населения. Не проведено и не планируется массовое тестирование, а ведь только так можно локализовать инфекцию. Официальная статистика не соответствует реальности. Меня волнует то, чему я посвятил часть своей жизни, - это оборона нашей страны, ведь война не закончена, угроз не стало меньше! А сейчас много разговоров, красивых заявлений, но очень мало дел. В этом году, несмотря на все обещания, так и не профинансировали серийное производство ни одной из новых украинских ракет, стратегически важных для обороны нашей страны. Ни "Вільха", ни "Вільха-М", ни"Нептун" не поступят в войска в 2020-м. Обещают выделить деньги в следующем году, а что, в этом у нас уже закончилась война?

Дилетантство и непрофессионализм деформируют управленческую вертикаль и порождают хаос. Пророссийская пятая колонна начинает определять внутреннюю и внешнюю политику страны. В Украину вернулись информационные темники, заказные дела и неправосудные решения.

Я очень не хотел возвращаться к активной политике, но страна последовательно скатывается к катастрофе, и этому нужно противостоять.

- Вы возглавили избирательный штаб ЕС. Какие у вас задачи и полномочия?

- Это не совсем избирательный, а больше – антикризисный штаб, но и выборы также в его поле зрения. Да, желательно, чтобы перезагрузка власти прошла быстро и безболезненным путем честных прозрачных выборов. Запас прочности нашей страны не так велик для того, чтобы она могла раз в 5-6 лет проходить через революции и катаклизмы. Сегодня актуально проведение не только местных, но и досрочных парламентских выборов. Такое решение может стать выходом из кризисного тупика для этой власти. Перед страной, затянутой в кризисный водоворот, стоит слишком много вызовов, поэтому и штаб – антикризисный. Для раскачки времени не будет, поэтому уже сейчас необходимо отрабатывать программы и технологии для быстрого восстановления системы управления, экономики и обороноспособности страны. А в случае эскалации российской агрессии – четко и профессионально противодействовать этому. Для работы в штабе мы подтягиваем экспертов и специалистов, будем воспитывать и готовить кадровый резерв. Мы должны научиться объединять интеллект нации, противопоставить профессионализм – популизму, строить горизонтальные связи, стать центром объединения конструктивных, ответственных проукраинских сил.

- Насколько я знаю, в 2014-м вы предлагали Порошенко создать совместную партию и вместе идти на выборы, но он отказался, в 2018-м году вам уже предлагал Петр Порошенко возглавить штаб, но вы отказались. Что поменялось сейчас?

- Угрозы. Резко возросли угрозы, которые стоят перед страной. Если не остановить падение, мы можем оказаться в ситуации, как в конце 13-го – в начале 2014 года. Честно говоря, я не предполагал, что непрофессионализм и дилетантство будут положены в основу государственной политики. Полное отсутствие государственной экономической и оборонный стратегии. На ответственные должности ставятся люди, которые не имеют ни знаний, ни опыта, ни понимания стоящих перед ними задач, а только амбиции и жажду пиара. Отсутствие стратегии, отсутствие логики принятия решений, отсутствие профессионализма прикрывают распиаренным мемом "новые лица". Казалось бы, китайская культурная революция наглядно доказала абсурдность и опасность такой технологии, но не желающие думать люди упорно движутся к собственной трагедии.

- У Порошенко было пять лет, чтобы объединять, да только тогда он этому внимания не уделял – вместо этого раскручивал конфликты – сверг Яценюка, потом вусмерть рассорился с Гройсманом, глава его Администрации президента Райнин сбежал в Оппоблок к Медведчуку. Вам не кажется, что для патриотической части общества необходим новый лидер, способный объединять, нужны новые надежды?

- Подавать надежды – это не профессия. Для каждого времени и обстоятельств есть свои решения, свои победы, поражения и ошибки. И чем опаснее ситуация, чем больше угрозы – тем сложнее принимать оптимальные решения. Считаю ли я Порошенко идеальным политиком? Нет. Потому что идеальных политиков не существует. Но время, его позиция, и действия власти превращают его в реального лидера оппозиции. Он пять лет защищал страну, достойно представлял ее на международной арене, и пока лучше него этого никто не сделал. Мы можем с вами обсуждать, что будет завтра, но необходимо занимать четкую позицию сегодня, и у Порошенко она есть. Посмотрите, как его прессуют: этот бесконечный фарс с возбуждением уголовных дел по заявлениям пророссийских политиков. Происходит абсурдная попытка назвать преступлением выполнение президентом своих обязанностей по защите страны. Сегодня многие политические лидеры сидят тихо, выстраивая договорняки с властью и олигархами, и не мешают разваливать государство. В политике, как и в жизни, надо опираться только на тех, кто оказывает сопротивление, потому что на кону гораздо больше, чем былые обиды. Война за независимость Украины продолжается. Сто лет назад наши предки проиграли ее из-за неспособности к объединению, из-за постоянных взаимных претензий и склок. Я не хочу, чтобы в истории мое имя было среди тех, кто стоял в стороне в белых перчатках, критиковал и ждал, когда во власти само по себе появится что-то красивое, доброе, вечное. Я не был в одной партии с Порошенко, но сейчас я возглавил штаб, чтобы показать всем, кто готов к борьбе за Украину – пора объединяться, все изменилось, мы обязаны сохранить страну. И когда мы защитим Украину, появятся новые поколения политиков, излеченные от популизма и "простых решений", а сейчас "Европейская Солидарность" – единственная реальная проукраинская оппозиционная сила.

- В 2005 году вы приложили немалые усилия к тому, чтобы Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Порошенко потерял свою должность. Тогда у него как у политика был один из самых высоких антирейтингов в стране. Чтобы ему совершить камбэк и вернуться после того удара, который он получил после пресс-конференции Зинченко, понадобилось 8 лет, революция и война. Сегодня у Порошенко тоже достаточно высокий антирейтинг. Как вы считаете, чтобы вернуться к власти, какое время ему понадобится и возможно ли камбэк сделать второй раз в карьере?

- Сегодня "Европейская Солидарность" – это не один, а команда ответственных, профессиональных, проукраинских лидеров. На повестке местные и парламентские выборы. Сейчас очень важно объединить широкий круг политиков, управленцев, силовиков, способных реально защитить страну, остановить ее падение и обеспечить экономический рост. Это главный приоритет. Вы вспомнили историю наших отношений с Порошенко. Мы с ним плечо к плечу работали в штабе, который координировал оппозицию во время Помаранчевой революции. После победы революции демократическая команда вместо того, чтобы объединить усилия, помогая друг другу укрепить страну, начала войну на взаимное уничтожение. Петр Порошенко был с Ющенко, я был с Тимошенко – два конкурирующих, противоборствующих лагеря, которые просто уничтожали друг друга. В результате победил Янукович, попытавшийся сдать Украину Путину. Фактически наше противостояние стало одной из причин прихода к власти криминальной пророссийской группировки, которая отбросила страну назад во многих вопросах. Политика Януковича, подписание Харьковских соглашений, разрушение сектора безопасности и обороны, содействие российской информационной экспансии привели к потере Крыма и части Донбасса, привели страну к катастрофе, которую мы еле смогли остановить в 2014 году уже вместе с Порошенко. Это как раз тот пример, который доказывает, что демократические, проевропейские, проукраинские силы вместо того, чтобы конфликтовать и бороться за рейтинги, находясь в одном электоральном поле, должны объединять усилия. Потому что ответственность перед страной, перед людьми гораздо выше, нежели личные амбиции и узкопартийные интересы. Во всяком случае, мы сделали выводы из той ситуации.

- Но людям важно понимать, что будет дальше. Полномочия президента в Украине огромные, соблазн власти велик, – снова придет президент, который вместо развития государственных институтов устроит ручной режим правления всем и вся, от тарифов и кредитов до оборонных заказов и снова начнется хаос? Думаю, общество боится уже вариантов, которые мы прошли, и хочет нового лидерства.

- Вы знаете, все-таки по нашей ментальности, по отношению украинцев к власти, для предотвращения названных вами угроз необходима реальная конституционная реформа. Логичен переход к парламентской республике, когда есть противовесы и нет возможности одной личности, придя на популистских лозунгах к власти, поставить под удар всю страну. Думаю, это будет выход для многих, чтобы прекратить, как говорили в советское время, "волюнтаристские" подходы и противостояния, которые разрушают страну. Парламентская республика – это европейская модель власти, а Украина стремится стать европейской страной. Тогда рейтинги или антирейтинги одного человека не будут ключевыми для развития целой нации и целой страны.

- Какой Порошенко сейчас после провала на президентских выборах? Он поддерживает такой вариант? Он способен объединять?

- То, что Петр Порошенко многое переосмыслил в своей жизни, я, общаясь с ним, в этом убежден и могу это подтвердить. Для него приоритет – не противостояние с Зеленским, а организация сопротивления Путину и российской агрессии. Он готов к объединительному процессу, потому что борьба за свободу объединяет, заставляет слышать и понимать товарищей по борьбе. Сейчас понятно, кто чего стоит. Когда ты во власти, достаточно трудно разбираться в людях, выстраивающихся в очередь, чтобы попасть к тебе. А когда ты в оппозиции, то начинаешь ценить тех немногих, кто подставляет плечо и идет с тобой вместе по трудному пути.

- Так в чем конкретно изменился Порошенко?

- Даже то, что он пригласил меня возглавить штаб, говорит о многом. Раньше всегда всем руководил он лично, занимаясь и макроменеджментом, и микроменеджментом, замыкая на себя решение практически всех вопросов. А сейчас фактически на ключевую позицию Порошенко пригласил человека, который никогда не будет раздавать комплименты и подыгрывать тому, с чем не согласен. Он знает, что я никогда не прогибаюсь под обстоятельства и всегда занимаю твердую позицию, независимо от того, нравится это кому-то или нет.

- Какие полномочия вы получили, чтобы можно было говорить об объеме самостоятельности?

- Это не первый штаб, который я возглавляю. Штаб определяет стратегию и отрабатывает пути оптимального решения сложных задач. Безусловно, в поле ответственности штаба будут выборы, выстраивание коммуникаций, укрепление региональных и центральных структур, подготовка кадрового резерва, отработка массовых мероприятий и т.д. И еще раз хочу подчеркнуть, что ключевой темой для меня является широкое объединение патриотических сил, способных защитить страну от кризисов, внешних и внутренних врагов.

- Кто же будет объединяться? Помню, как лидер "НФ" Арсений Яценюк отказался приглашать Порошенко на съезд партии перед выборами, кажется, все, кто мог объединяться, уже отрезаны и поссорились навсегда.

- Мы не должны никого никуда затягивать, страну спасет только объединение тех, кто принимает это решение добровольно и осознанно. Мы должны показать новое качество политики, которое позволило бы заслужить доверие. Это просто? Нет. Я убежден, что сегодня пришло время, когда те проблемы, которые стоят перед страной, те задачи, которые надо решать, те вызовы, угрозы, которые нависают над Украиной, - гораздо важнее, чем наши симпатии и антипатии. Каждому надо определиться, в чем его приоритет: борьба за будущее страны или какие-то личные переживания и обиды. За шесть лет войны в стране проявили себя тысячи людей, которые способны жертвовать собой и своим благополучием, чтобы защитить и изменить Украину.

- Сейчас во многом схожая ситуация. Потому что ОПЗЖ Медведчука за счет рейтинга других политических сил стремительно набирает баллы, выдвинулась на второе место уже по последним опросам, и подгребает под себя Юго-Восток. Какие ваши оценки прогнозные по местным выборам?

- Проблема в том, что лидеры ОПЗЖ четко сориентированы не на перспективу нашей страны, а на интересы страны-агрессора. Они демонстративно регулярно летают в Москву на какие-то там совместные мероприятия, не скрывая своего позитивного отношения к стране-агрессору, которая оккупировала Крым и часть Донбасса, которая продолжает каждый день убивать наших солдат и реально нам угрожает полномасштабной войной. Такая работа на Россию, пытающуюся восстановить свой имперский потенциал, – очень опасна для страны. Начиная с 2014 года так нагло пятая колонна никогда себя не вела. Многие при нынешней власти вернулись в страну без всяких проблем. Установив контроль над ведущими СМИ, вещают просто вызывающие для страны вещи, оправдывая российскую агрессию. Никто не контролирует происхождение их ресурсов. Пророссийские антиукраинские силы начинают оказывать серьезное влияние на внутреннюю и внешнюю политику государства. Это уже перешло какую-то критическую грань.

Кроме того, при пассивной поддержке власти усиливаются попытки дискредитации Майдана, ревизии идей и приоритетов Революции Достоинства. Наступление идеологов контрреволюции поддерживается и усиливается руководством правоохранительных органов, прежде всего, – ОГПУ и ГБР. Тот же Андрей Портнов, который по своей антимайдановской агрессивности, активности и системности даст фору даже лидерам ОПЗЖ, демонстративно ставит задачи перед "независимым следствием", которое старательно отрабатывает все его заявления.

- Уже сейчас Медведчук контролирует прямо или косвенно практически 5 телеканалов, близких к ОПЗЖ, в котором он является стержнем. Контролирует крупнейшие торговые сети, заправки, поставки топлива в Украину в большом объеме. Российское влияние через него легализуется, масштабируется. И это уже весомейший фактор внутренней политики. Получается, что мы позволяем разрывать государство изнутри.

- С первых дней агрессии мы делали все, что возможно, чтобы восстановить полностью разрушенную армию и оборонно-промышленный комплекс, выстроить управленческую вертикаль и защитить страну. С другой стороны, мы выполняли обещание, данное Майдану, обеспечивая европейский вектор, европейскую интеграцию. И наши европейские партнеры никогда не восприняли бы, если бы мы начали, скажем так, проводить внесудебные разбирательства, проводя зачистку пятой колонны без доказанных в суде обвинений. Необходимо было, чтобы страна оставалась в правовом поле. Без этого европейская интеграция была бы невозможна. Вспомните, когда мы приняли решение о запрете российских интернет-ресурсов и социальных сетей, чтобы защитить страну от информационной агрессии, нас обвинили в нарушении свободы слова. Тогда нас поддержало только руководство НАТО, понимая что это проблема исключительно информационной безопасности страны.

Другой вопрос, что многие дела, касающиеся тех, кто работал против Украины, зависли на годы в судах из-за низких темпов судебной реформы. Но даже при всех этих проблемах, до мая 2019 года мы не позволяли разрывать государство изнутри. И если бы кто-то это попробовал сделать, была бы очень жесткая реакция. Большинство представителей пятой колонны были загнаны в угол или бежали из страны. Сейчас же они действуют открыто и нагло. Их возможности, в том числе, информационные активы, использует Российская Федерация в агрессии против нашей страны. Гибридные технологии войны предполагают вначале информационное зомбирование людей, как это было в том же Крыму или на Донбассе, а потом уже появляются российские танки. То же самое мы видим сейчас. Полным ходом идет информационная обработка населения, а что будет потом – мы можем с вами достаточно точно прогнозировать.

- В начале нашей встречи вы говорите о политических репрессиях. Но все обвинения против Порошенко вызывают просто большой скепсис, можно ли это считать политическими репрессиями. Они открыли много дел, но все эти дела алогичны и бесперспективны.

- Репрессии не предполагают, что дела должны быть логичными. В том-то и дело, что абсурдность дел – еще одно из доказательств их исключительно заказной природы. Вы ведь не думаете, что следователи и прокуроры решили проявить себя на юмористическом поприще и с этой целью сфабриковали глупые и безумные дела? Нет. Это прямой заказ. Но у исполнителей нет оснований для серьезных обвинений, да и с профессионализмом реальные проблемы. Более 20 дел. Одно позорнее другого. Причем Порошенко обвиняют в том, что он выполнял свои полномочия как президент. Его обвиняют в том, что он продолжил контрнаступление на Донбассе. Его обвиняют в том, что он дал команду на проход из украинского порта – Одессы в другой украинский порт – Мариуполь украинским военным кораблям через Керченский пролив, также являющийся украинским и т.д и т.п. И только жесткое заявление Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки о недопустимости политических репрессий, а также активная позиция украинцев, заставили их уже в суде отказаться от запланированного ареста. Вспомните абсурдность обвинений против Софии Федыны, Маруси Звиробий, Тани Чорновол, Александра Погребиского и других патриотов… Я не считаю, что это смешно. Что это неудачные шутки. Это демонстрация агрессивности и, в то же время, бессилия власти. Но этот конвейер дел забирает уйму времени, нервов и сил. Я на себе испытал все подобные прелести режима. Во времена Кучмы и Януковича против меня было возбуждено с десяток уголовных дел за организацию массовых беспорядков, за захват телецентра, сопротивление силовикам и т.д. и т.п. Они трижды вносили в парламент представление на мой арест. Я это все проходил. Не думаю, что нынешняя власть меня сможет в этом плане чем-то удивить. Принимая решение возглавить штаб ЕС, я предполагал, какой может быть их реакция. Через неделю после моего заявления из Офиса Генпрокурора в Печерский суд пришла пачка ходатайств о выемке документов, связанных с моей бывшей работой. Как видите, достаточно оперативная реакция.

- Зеленский в Одессе заявил: мы никогда не простим тех, кто не дал возможность морякам защитить Крым. Как вы думаете, кому он такую угрозу адресовал?

- Думаю, что многие поняли, что это угроза в мой адрес, такой себе ответ мне на мою активизацию. Но я вам скажу, что по сути вопрос поставлен правильно. Действительно, до сих пор не ответили те, кто привел к оккупации Крыма.

- Суда нет. Люди по этому вопросу путаются, общество должно понять, что произошло.

- Действительно, до сих пор никто не ответил за развал украинской армии. За то, что фактически к началу войны армия была совершенно не готова защитить свою страну. Кто ответил за разрушение оборонно-промышленного комплекса нашей страны? Кто ответил за подписание Харьковских соглашений, воспользовавшись которыми Россия сконцентрировала в Крыму военную группировку, значительно превосходящую украинскую? Я не говорю о том, что из армии 70% перешло на сторону русских, из Службы безопасности – 90%, из милиции – 99%. Это тоже ответственность тех людей, которые эти кадры продвигали, воспитывали, назначали. Россия серьезно готовилась к агрессии в Крыму, всячески способствуя разрушению обороноспособности нашей страны. Это делала ее агентура, а также чиновники-коррупционеры и генералы, которые распродавали армейское имущество за бесценок, снимали с вооружения лучшие образцы ракетного оружия и военной техники. Кто ответил за передачу России атомного оружия в обмен на бумажки пустых обещаний? Это трагедия Украины. Но мы же понимаем, что вопрос поставлен совсем в другом контексте. Идет грязная игра, которую навязывает нам российская пропаганда, в которую играют такие их марионетки, как Янукович и коллаборанты из ОПЗЖ, резко активизировавшиеся по этому вопросу (в последнем интервью Медведчука – это одна из ключевых тем). Им надо показать всему миру, что не было военной агрессии, не было оккупации Крыма. Просто взяли и отдали Крым. Именно поэтому против меня, начиная с 2014-2015 года развязана грязная информационная кампания, идет подача всевозможных исков. Подобные иски подали Янукович, депутаты ОПЗЖ, экс-чиновники и генералы, разваливавшие при Януковиче армию. Присоединились к этой группе "защитников отечества" и представители нынешней власти.

Но власть и ее ставленники в Генпрокуратуре и ГБР, начав разыгрывать подкинутую им крымскую карту, не только отбеливают российскую агрессию. На фоне зондирования общества и хождения кругами вокруг "подачи в Крым воды" и желания увидеть "отблеск мира" в глазах Путина такое поведение выглядит логичным. Но из-за высокого "профессионализма незаангажированных" исполнителей они не в состоянии понять, что, играя в чужую игру и копая под меня, – выкапывают уголовное дело против Зеленского. Который, пользуясь его терминологией, "не дает украинским морякам освободить Крым".

- Очень интересно. Зеленский не выполняет своих конституционных полномочий – гаранта территориальной целостности Украины?

- Преступление России против Украины не завершено, оккупация Крыма продолжается. Преступление продолжается. Мы ведь не допускаем мысли, что руководство страны и их "независимые" правоохранительные органы признали российскую аннексию АРК или их фейковый референдум? Ведь в правовом плане оккупация полуострова в 2014 году ничем не отличается от оккупации в 2020! Для защиты страны от внешней агрессии в Конституции и в законодательном поле страны нет временных ограничений. Численность российских войск в Крыму сейчас не больше, чем было сконцентрировано там в начале 2014 года. Антиукраинская агрессивность крымчан, отравленных российской пропагандой, явно поубавилась, когда они на своей шкуре прочувствовали все прелести "русского мира". Нынешнее состояние украинской армии, ее вооружение, обеспечение и подготовка несопоставимы с тем, что мы имели шесть лет назад. Поэтому все, кто рассказывают, как надо было защищать и освобождать Крым, имеют все возможности продемонстрировать свой героизм в on-line режиме.

Более того, в начале 2014 года находящиеся в Крыму российские войска прикрывали свою агрессию Харьковскими соглашениями, позволявшими РФ на законных основаниях иметь на полуострове мощную группировку, значительно превосходящую даже номинальную численность украинских военнослужащих. В тех условиях возможное нанесение, к примеру, авиационного удара по базе Черноморского Флота Российской Федерации, в рамках международного права, Кремль трактовал бы как вероломное нападение на Россию со всеми вытекающими последствиями. При этом все наши стратегические партнеры отмежевались бы от конфликта, как это было в 2008 году во время российско-грузинской войны, когда после неудачной попытки освободить Цхинвали войска РФ, оккупировав часть Грузии, захватив все грузинские порты и сломав сопротивление подготовленных к войне грузинских войск, подошли к Тбилиси. Тогда мировые политики спрятались за формулу – "виноваты обе стороны".

Может быть, нынешнее руководство нашей страны не в курсе, но после незаконной аннексии Крыма РФ в одностороннем порядке вышла из Харьковских соглашений. Теперь ни один военнослужащий российской армии не имеет никакого права пребывать на крымской земле и, в случае наступления украинских войск, Путин не сможет привязаться ни к одному международному документу. Все войска РФ, в том числе и Черноморский флот, находятся сегодня в Крыму в нарушение всех международных норм, украинской Конституции и законодательства.

Легитимный Верховный Главнокомандующий, имеющий свое большинство в парламенте, свой Кабмин, боеспособную армию в 2020 году, в отличие от 2014 года (когда всего этого не было и приходилось создавать фактически с нуля), – не имеет никаких правовых, политических, военно-технических и кадровых ограничений для выполнения конституционных требований по защите страны от агрессии и освобождению Крыма.

Я отвечал на вопросы следователей о причинах непроведения наступательных операций в Крыму и, если надо, готов ответить еще. Нынешнему президенту ответить на эти вопросы будет гораздо сложнее. Если он вдруг примет решение наступать – я буду в первых рядах штурмового батальона. Надеюсь, на штурм пойдут и все авторы исковых заявлений из ОПЗЖ, и все диванные стратеги, в деталях знающие, как надо было воевать и в каком месте лучше десантироваться.

– Расскажите о начале российской агрессии, с какими проблемами вы столкнулись, став исполняющим обязанности президента страны?

– Операция российских войск началась 20 февраля 2014 года, когда Янукович еще сидел в своем Межигорье, а в центре Киева лилась кровь украинских патриотов. Это были самые оптимальные условия для агрессии. Старая власть уже не контролировала ситуацию в стране и собирала чемоданы. Новая власть еще не была сформирована. Агрессия была тщательно подготовлена и основывалась на многолетней работе по развалу армии и всего оборонного потенциала Украины. Безо всякого сопротивления или хотя бы информирования со стороны украинских силовиков, быстро наращивалась численность российской группировки, перебрасывались на полуостров подразделения спецслужб и парамилитарных организаций, были взяты под контроль все крымские стратегические инфраструктурные объекты, выстроена оборона перешейка.

Но Крым был не единственной целью Кремля. Параллельно с захватом АРК в Украине начинается масштабная операция российских спецслужб "Русская весна". На всем Юго-Востоке страны от Харькова до Одессы синхронно вспыхивают сепаратистские мятежи, организованные агентурой РФ при активной поддержке коммунистов, "регионалов" и других, расплодившихся при Януковиче пророссийских организаций. Проводятся многочисленные митинги с российской символикой и антиукраинскими лозунгами, захватываются административные здания, провозглашаются фейковые "народные республики". А в стране действует лишь один, охраняемый сотней Самообороны Майдана, легитимный орган власти – парламент, где еще до февраля доминировало регионально-коммунистическое большинство. Возглавив парламент, я с лидерами оппозиции смог создать новое большинство. Президент с руководством Кабмина и всех силовых структур бежит в Россию. Министерства, ведомства и местные администрации не функционируют. Милиционеры, боясь самосуда, прячутся по домам. В этих условиях, возглавив парламент, я был вынужден исполнять обязанности президента, Кабинета Министров и всей исполнительной вертикали в одном лице. Я вынужден был руководить тем, чего в то время просто не существовало. 27-28 февраля Генштаб ВС Российской Федерации переходит к финальной части операции по захвату Крыма. Российским спецназом захватываются здания парламента и Кабмина АРК, берутся под контроль все аэродромы, окружаются украинские воинские части. Утром 27 февраля я практически из прессы узнаю о захвате зданий. Обезглавленные разведки СВР и ГУР – безмолвствуют. Российские военные с оружием врываются в ключевые админздания, а Генштаб молчит. Никаких действий, ни плана противодействия агрессии, ни объективной информации о масштабах угрозы – ничего. Мертвая тишина.

За этот демонстративный саботаж снимаю указом с должности начальника ГШ Ильина. Поручаю Внутренним войскам, размещенным в Симферополе, окружить админздания и выбить российский спецназ. Через несколько часов мне докладывают, что подразделение Внутренних войск не в состоянии выполнить приказ… В то время отдать приказ и выполнить приказ – было две большие разницы.

Кстати, снятый с должности начальник Генштаба Ильин сразу выехал в Крым и под диктовку своих российских хозяев подписал обращение к украинским военнослужащим: "Не выполняйте приказы главаря киевской Хунты и не стреляйте в русских братьев, так как есть легитимный президент – Янукович, переходите на сторону оккупантов и т.д."

Горит Юго-Восток, оккупация Крыма, а у нас – ни Кабмина, ни силовиков. Идет сложный переговорный процесс. Прекращаем все политические дискуссии и я в срочном порядке выношу на голосование состав коалиционного Кабинета Министров, который возглавил Арсений Яценюк. Голосуем Кабмин, и я даю новоизбранным силовикам 12 часов на изучение ситуации и внесение предложений по противодействию российской агрессии. На следующий день в перерыве между пленарными заседаниями парламента провожу первое заседание СНБО, утвердив его новый состав.

– Многие читали стенограмму этого исторического заседания СНБО. Тогда вы только один проголосовали за введение военного положения. Почему все-таки вы тогда не додавили своих коллег, не переломили ситуацию?

- Введение военного положения не могло тогда остановить оккупацию Крыма. Военное положение не имеет ничего общего с применением армией оружия. Это, прежде всего, ограничения прав и свобод граждан – запрет политической деятельности и выборов, ограничение перемещения людей, цензура СМИ, право изымать необходимые государству ресурсы не только у государственных, но и у частных предприятий, а также и у физлиц… Из-за массового перехода силовиков на сторону агрессора у нас не было сил и средств обеспечить введение военного положения в Крыму. Но я хотел ввести его во всей стране, что значительно облегчило бы мне подавление сепаратистских мятежей во многих регионах Украины. В то же время, предложение о введении военного положения, согласно нашему законодательству, должно было быть поддержано СНБО и проголосовано парламентом. У членов СНБО и лидеров фракций нового парламентского большинства, приглашенных на заседание, была другая позиция. Они считали, что для Украины принципиально важно легитимизировать президентскую власть через проведение признанных всем цивилизованным миром выборов. Многие считали, что запрет через введение военного положения выборов, приведет к узурпации мною всей полноты власти в Украине на неопределенно длительное время.

Не получив поддержки в этом вопросе на СНБО, я не стал ломать ситуацию через колено. Во-первых, в тех драматических условиях было очень важно сохранить единство всех политических сил и всех органов власти, взявших на себя ответственность за ситуацию в стране. А, во-вторых, военное руководство доложило, что Крымское направление – не главная угроза для Украины. Россия сконцентрировала на нашей северо-восточной границе мощнейшую двухсоттысячную ударную группировку, полностью готовую ко вторжению на материковую Украину.

Выборы были действительно нужны для полной делегитимизации Януковича, которого российские танки могли завезти в Киев под предлогом восстановления конституционной власти. Уже 1 марта российский парламент на основании обращения Януковича дал разрешение на введение войск в Украину.

В сложившихся условиях, все малочисленные резервы ВСУ я приказал перебросить с западной части страны на восток и занять оборону на особо опасных направлениях возможного наступления противника. Не предавшие свою страну остатки войск в Крыму получили приказ обеспечить с оружием в руках оборону своих частей, сковав превосходящие силы противника, дав нам выиграть время и провести объявленную мной мобилизацию. К сожалению, даже этот приказ значительная часть наших военных была не в состоянии выполнить. Многие части сдавались без малейшего сопротивления. Но те, кто героически продержался почти месяц в полном окружении, дали нам время провести экстренную реанимацию Вооруженных сил и подготовиться к противостоянию с российским агрессором.

Если говорить о требованиях украинского законодательства, то я должен был в условиях военной агрессии объявить России войну с последующим введением военного положения. Именно оглашение состояния войны снимает все ограничения с использования армии и оружия. Но в сложившихся условиях мы были совершенно не готовы к полномасштабной войне с ядерной империей. Даже когда началась война на Донбассе и мы уже провели мобилизацию, хоть как-то обеспечили армию военной техникой и оружием, я вынужден был использовать ВСУ через объявление АТО, а не объявление войны.

- Вы не планируете в ответ на обвинения против вас подать заявление на Зеленского, что он не выполняет своих конституционных полномочий и, имея все законные основания, не объявляет войну России, войска которой оккупировали Крым?

- Для тех, кто пытается обвинить в этом меня, в тех драматических условиях пылающей страны не имевшего и сотой части того, что есть сейчас, это было бы весьма логично. Брошенный в меня камень обязательно попадет в заказчика уголовных дел. К слову, эти вопросы в течение нескольких лет расследовались военной прокуратурой. Допрошено огромное количество людей, принимавших непосредственное участие в тех событиях. Проведены экспертизы. Поминутно было отработано то, что происходило на полуострове. Но теперь, чтобы порадовать Кремль, и "придавить" оппозицию, все это в Офисе генерального прокурора Украины и в ГБР хотят переписать. На кого в результате выполнения заказа выйдут эти "интеллектуалы" - мы с вами уже говорили.

Тем, кто считает, что репрессии – единственная форма противодействия оппозиции, я рекомендую подумать о последствиях. Украина это уже много раз проходила, и всегда для инициаторов и исполнителей это заканчивалось катастрофой.

Возвращаясь к вашему вопросу, я не играю в авантюрные игры, даже когда мне их навязывают. Я не буду подавать иск на нынешнего президента о невыполнении им своих конституционных обязанностей. Потому что, как в 2014 году, так, к большому сожалению, и сейчас, Украина еще не готова объявить войну России за захват нашей земли и начать военную операцию по освобождению Крыма. Да, это формальное требование Конституции. Но, прежде всего, Конституция требует защитить страну, а не бездумно, для красивого пиара подвергать ее смертельной опасности.

Наша историческая ответственность перед страной – защитить ее от российской агрессии и полностью освободить Донбасс и Крым. Но к этому надо серьезно готовиться – усиливать, а не ослаблять наш оборонный потенциал. Освобождение нашей территории не может пройти только дипломатическим путем без постоянного наращивания силовой компоненты. Нам необходимо сохранить единый международный антироссийский фронт. Нам нужна мощная армия. Нам необходимо современное оружие, в том числе, ракетный потенциал стратегического уровня. Придет время - и мы поставим точку в этом противостоянии.