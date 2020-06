Фирмы с орбиты Коломойского за полгода заработали 4 миллиарда на «Центрэнерго»

Фирмы, связанные с Игорем Коломойским, за полгода заработали более 4 миллиардов гривень на продаже угля и газа государственной компании "Центрэнерго", продавая сырье по ценам, иногда выше рыночных.

Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях"

Коломойский отрицает причастность к деятельности этих частных компаний. Комментарий олигарха в конце новости.

Журналисты получили от источников в налоговой документы о финансово-хозяйственной деятельности "Центрэнерго" за 4 квартал 2019-го и 1 квартал 2020-го годов.

"Схемы" установили, что поставщиками 59% общего объема угля, закупило "Центрэнерго" с октября 2019-му по март 2020-му, были две компании - ООО "Рекорд Систем" (34%) и ЗАО "Синтез Ойл" (25%). Общая сумма контрактов "Центрэнерго" с ООО "Рекорд Систем" составила более 2,4 миллиарда гривен, из ЗАО "Синтез Ойл" - более 1,6 миллиарда гривен.

С января 2020 газ на "Центрэнерго" начала поставлять ООО "Юнайтед энерджи". В январе-мае 2020 года "Юнайтед Энерджи" продало "Центрэнерго" по меньшей мере 22,6 миллионов кубометров газа на сумму более 103 млн гривен.

Еще 5,8 млн гривен ООО получило за бронирование мощностей.

И "Рекорд Систем", и "Синтез Ойл" продавали уголь "Центрэнерго" по ценам, иногда выше рыночных.Например, в марте "Рекорд Систем" поставляла смесь газовых видов угля на станции "Центрэнерго" по средней цене почти 2600 гривен. Тогда как ее конкуренты - по 1,9 тысячи. А рыночное предложение на подобное угля была на уровне от 1,68 тысячи гривен за тонну.

В январе 2020-го "Центрэнерго" покупало у ООО "Синтез Ойл" тонну угля марки "Г" и "Т" за 2,2 тыс грн, в то время как на рынке можно было приобрести за 1,85 тыс грн.

"Юнайтед энерджи" аккумулировала средства на посредничестве. Это произошло благодаря "льготной" цене, по которой "Укрнафта" (контрольный пакет акций принадлежит государству, более 42% акций контролируют структуры, конечным бенефициаром которых является в том числе Коломойский) продавала газ "Юнайтед Энерджи".

"Укрнафта" продавала "Юнайтед Энерджи" газ по цене 3,5-3,9 тыс гривен за тысячу кубометров. А "Юнайтед Энерджи" поставляла газ на "Центрэнерго" на 33-49% дороже - 5200 гривен за тысячу кубометров.

Все три компании - "Рекорд Систем" и "Синтез Ойл", которые продавали "Центрэнерго" уголь, и "Юнайтед Энерджи" (продавала газ) - имеют признаки связей с олигархом Коломойским.

Согласно реестру юрлиц, фирмой "Рекорд Систем" владеет 29-летний одессит Роман Фесенко. До этого он бизнесом не занимался, учился в Одесском техникуме железнодорожного транспорта. На вопросы журналистов отвечать отказался.

В то же время по адресу регистрации "Рекорд Систем" - зарегистрировано ООО "Нефтекс". Обладает этой компанией ОАО "Эксимнефтепродукт", которое контролируют пять кипрских компаний (Prescona Management Ltd, Portial Trading Ltd, Clanton Consulting Ltd, Inofos Management Ltd, Conlar Holdings Ltd).Четыре из пяти этих же кипрских структур (за исключением Conlar Holdings Ltd) обладают и "Синтез Ойл" - вторым поставщиком угля на "Центрэнерго".

Portial Trading Ltd, Clanton Consulting Ltd и Inofos Management Ltd фигурировали в обнародованном реестре финансово-промышленных групп и юридических лиц Государственной налоговой службы как компании-нерезиденты бизнес-группы Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова.

Кроме того, сооснователем Portial Trading Ltd выступают фирмы Visic Investments Limited и Marigold Trust Asset Management. Обе фигурировали в списке компаний Коломойского и Боголюбова в деле Приватбанка в США. Кроме того, Marigold Trust Asset Management присутствовала в учредителях всех четырех кипрских компаний, владеющих ЗАО "Синтез Ойл".Анализ документов о финансово-хозяйственной деятельности "Юнайтед Энерджи" - поставщика газа на "Центрэнерго" - тоже обнаружил связь со структурами Коломойского.

Основными поставщиками газа для этой фирмы в конце 2019 и в 2020 году стало два предприятия: уже упомянутая "Укрнафта", от которой поступило более 72% сырья, и "Представительство "Моментум Ентерпрайзес (Истерн Юроп) Лимитед", доля которой в поставках составила 22% .

По этим документам, покупателями значительных объемов газа и электроэнергии в "Юнайтед Энерджи" есть также и другие предприятия, связанные с Коломойским.

Это Покровский и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты, Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепроазот", "Укртатнафта", "Эксимнефтепродукт", "Нефтехимик Прикарпатья", "Одессанефтепродукт", "Нефтеперерабатывающий комплекс-Галичина" и уже упомянутый "Синтез Ойл"

"Схемы" обратились за комментарием к Коломойскому о его причастности к ООО "Рекорд Систем", ЗАО "Синтез Ойл" и ООО "Юнайтед Энерджи".

"Я не имею отношения к деятельности компаний, в которых я являюсь акционером. Я не принимаю управленческие решения. Я в компании "Синтез Ойл" вроде бы акционер, но я в этом не уверен", - рассказал он.

Также Коломойский отрицает свою причастность к "Рекорд Систем" и "Юнайтед Энерджи" и сообщил, что ему не известно о поставках угля его компаниями на "Центрэнерго".

В компании "Укрнафта" отметили, что "Центрэнерго" не обращались к ним поводу покупки природного газа".

Получить комментарии и.о. гендериктора "Центрэнерго" Владимира Потапенко (проработал до мая 2020 года) или директора "Юнайтед Энерджи" Андреем Короткевичм-Лещенко не удалось.

Напомним:

Приватизация производителя тепловой энергии - "Центрэнерго" - планируется на второй квартал 2021 года, Фонд госимущества оценивает чистый убыток госкомпании за 2019 год на уровне более 2 млрд грн.

29 мая Фонд госимущества вернул "Центрэнерго" под контроль государства - наблюдательный совет "Центрэнерго" назначил и.о. гендиректора компании Александра Корчинского.