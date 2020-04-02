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Трудно стать дворником. Почему методы Рузвельта не помогут Шмыгалю
Правительство разрабатывает программу по созданию рабочих мест для вернувшихся заробитчан и потеряющих из-за коронавируса работу украинцев, но методы Рузвельта вряд ли подойдут для XXI века.
Идею о массовом создании рабочих мест озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании с президентом Владимиром Зеленским.
"Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, мощения тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий", - сказал глава правительства.
На первый взгляд, идея, высказанная премьером, выглядит довольно здравой, особенно на фоне последних данных соцопросов, согласно которым 10% украинцев потеряли работу из-за карантина, а среди тех, кто работал в карантин, только 46% за март получат заработок в полном объеме, 34% - в меньшем объеме, чем ожидалось. Чем дольше будут длиться ограничения, тем больше людей станут безработными из-за закрытия предприятий, фирм, всевозможных коммерческих структур.
Судя по словам Шмыгаля, в Кабмине решили ориентироваться на пример "Нового курса" Франклина Делано Рузвельта, благодаря которому США вышли из Великой депрессии начала 30-х годов прошлого века. Частью предпринимаемых по инициативе самого популярного американского президента мер была именно борьба с безработицей. Чтобы снизить ее масштабы и негативные последствия, Федеральная администрация чрезвычайной помощи, а затем Управление общественных работ направляли безработных в создаваемые специальные организации, занимавшиеся строительством и ремонтом дорог, мостов, аэродромов и т. д., при этом особую роль играла организация работ для молодежи.
Проведение "Нового курса" потребовало мобилизации значительных денежных ресурсов, которые оказались в распоряжении правительства Рузвельта. Часть этих ресурсов предоставили инвесторы, у которых в условиях кризиса появился стимул искать своим деньгам новое применение. Впрочем, кроме массового строительства инфраструктурных объектов, Рузвельт позаботился и о восстановлении промышленности. Здесь, как и в сельском хозяйстве, действовал механизм госрегулирования и госзаказа, многие производства оптимизировались, чтобы дать возможность занимать рабочие места низкоквалифицированным кадрам, в том числе мигрантам.
В результате всех предпринятых правительством мер существенно выросла оплата труда, а простой американский рабочий "вырос" до активного потребителя высококачественных товаров и услуг. Он мог не только заплатить за еду и кров, но и позволить себе все то, о чем он мог бы только мечтать до прихода Рузвельта к власти. Благодаря всему этому в 1936 г. Рузвельт вновь победил на выборах и во второй раз стал президентом страны.
Конечно, история 90-летней давности довольно поучительна, и, возможно, какие-то ее элементы украинскому правительству и стоило бы использовать. Вместе с тем стоит все-таки учитывать, что нельзя механически копировать зарубежный опыт, в данном случае почти столетней давности, перенося его в наши реалии. В начале ХХ в. Америка, по сути, была аграрной державой, в которой только начинала активно развиваться промышленность, толчок которой и дал Рузвельт своими действиями по ликвидации безработицы и стимулированию производства и экономики в целом.
Нынешняя Украина - стремительно деиндустриализирующееся государство, в котором огромную часть экономики уже составляет не производство, то есть фабрики, заводы и т. д., а сфера услуг. Это так называемые белые воротнички, или офисные работники, а также торговый персонал. Часть этих людей, которых кризис выбросит на улицу из-за краха их работодателей, просто не смогут пойти работать на закрывшиеся украинские заводы или тем более не пойдут строить дороги и подметать улицы, как это делали вчерашние фермеры в США после Великой депрессии.
Кроме того, нет свободных ресурсов и у инвесторов, ни отечественных, ни тем более зарубежных, которые и до пандемии и кризиса не торопились вкладываться в Украину. Об этом свидетельствует хотя бы смешная цифра в 2,5 млрд прямых иностранных инвестиций за 2019 г. Наоборот, власть сейчас лихорадочно разрабатывает меры поддержки большого бизнеса, которому с падением мировых цен на сырье придется туго. Какие уж тут новые производства.
Не удастся властям обеспечить и приемлемый уровень оплаты для условных дорожных работников или дворников - бывшие клерки не пойдут работать за еду, а заробитчане этого не сделают тем более. Кроме того, на минималку точно не будут работать переехавшие в столицу, миллионники или областные центры украинцы, которые снимают жилье, ведь за него будет просто нечем платить.
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, власть может разве что посоветовать украинцам "не скігліть, брать лопату і годувать свою сім'ю", как завещал еще дедушка Николай Янович Азаров в относительно сытые времена. Правда, дачи, "домики в деревне" и вообще приусадебные участки есть далеко не у всех украинцев, и грядки во дворе многоэтажек не очень-то разобьешь, но это уже, как говорится, детали, а власти у нас, как в известном анекдоте, занимаются стратегией, но не тактикой...
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