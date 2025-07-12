Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В представництві ЄС кажуть, що розраховують на призначення керівника БЕБ

23:59 11.07.2025 |

Політика

 

Призначення переможця конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки є для ЄС важливим індикатором руху України дорогою реформ.

Про це заявив Штефан Шльонінг, керівник програм співробітництва представництва ЄС в Україні, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

У Римі у рамках Конференції з відновлення України відбулася дискусія щодо ситуації у антикорупційній сфері - "Досягнення України та наступні кроки у протидії корупції", яку від імені представництва ЄС відкрив Шльонінг. У промові з нагоди події він наголосив на ситуації, яка склалася з БЕБ.

"Йдеться про Бюро економічної безпеки. Важливо, щоби процедура призначення керівника бюро була завершена у відповідності до індикатору МВФ", - наголосив він.

Дипломат, втім, не став згадувати прізвище Олександра Цивінського.

Це стало однією з небагатьох публічних заяв іноземних дипломатів щодо ситуації з БЕБ, що прозвучали після скасування урядом результатів конкурсу.

З топпосадовців під час конференції у Римі лише канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна має не звертати зі шляху реформ, йдучи до ЄС.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7842
  0,0390
 0,09
EUR
 1
 48,8416
  0,1334
 0,27

Курс обміну валют на вчора, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4121  0,02 0,04 41,9811  0,02 0,04
EUR 48,5961  0,16 0,33 49,3014  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7700  0,01 0,02 41,7850  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес