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В представництві ЄС кажуть, що розраховують на призначення керівника БЕБ
23:59 11.07.2025 |
Призначення переможця конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки є для ЄС важливим індикатором руху України дорогою реформ.
Про це заявив Штефан Шльонінг, керівник програм співробітництва представництва ЄС в Україні, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
У Римі у рамках Конференції з відновлення України відбулася дискусія щодо ситуації у антикорупційній сфері - "Досягнення України та наступні кроки у протидії корупції", яку від імені представництва ЄС відкрив Шльонінг. У промові з нагоди події він наголосив на ситуації, яка склалася з БЕБ.
"Йдеться про Бюро економічної безпеки. Важливо, щоби процедура призначення керівника бюро була завершена у відповідності до індикатору МВФ", - наголосив він.
Дипломат, втім, не став згадувати прізвище Олександра Цивінського.
Це стало однією з небагатьох публічних заяв іноземних дипломатів щодо ситуації з БЕБ, що прозвучали після скасування урядом результатів конкурсу.
З топпосадовців під час конференції у Римі лише канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна має не звертати зі шляху реформ, йдучи до ЄС.
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