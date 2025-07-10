Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мерц закликав Україну не звертати зі шляху реформ, йдучи до ЄС

 

Глава уряду Німеччини Фрідріх Мерц закликав Україну рухатися шляхом реформ задля своєї успішної інтеграції до ЄС.

Про це він сказав під час виступу на Конференції з питань відновлення України у Римі в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Мерц сказав, що успішна європейська інтеграція України здатна перетворити відбудову України на економічне диво.

"Ми всі сподіваємося, що цим важелем стане успішна європейська інтеграція України. Щоб бути цілком чіткими, ми повністю підтримуємо Україну на її шляху до членства в ЄС, зокрема у зміцненні верховенства права та боротьбі з корупцією, і закликаємо наших українських друзів продовжувати рухатися цим шляхом, який веде до свободи та процвітання в Європейському Союзі", - сказав Мерц.

Він додав, що величезні витрати на відновлення зруйнованого війною в Україні не можуть бути покриті лише за рахунок державних коштів.

Тому він наголосив на зацікавленні німецьких приватних підприємств у процесі відновлення та підкреслив, що у цьому контексті свобода для приватного сектору є важливою.

Відео на тему:
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7745
  0,0717
 0,17
EUR
 1
 48,8427
  0,2136
 0,44

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3946  0,04 0,09 41,9631  0,00 0,00
EUR 48,7577  0,07 0,14 49,4127  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7800  0,02 0,05 41,7900  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес