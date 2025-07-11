ЗМІ: Трамп планує вперше за своєї каденції передати Україні зброю із запасів США на $300 млн

Президент США Дональд Трамп планує передати Україні зброю за механізмом президентських повноважень, вперше за своєї другої каденції.

Про це з посиланням на два своїх джерела повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Трамп планує вперше за свою другу каденцію у Білому домі передати Україні пакет військової допомоги, застосувавши для цього механізм президентських повноважень, який зазвичай використував для цієї мети Джо Байден.

За словами одного зі співрозмовників, орієнтовна вартість пакета може складати 300 млн доларів.

До нього можуть увійти, зокрема, ракети-перехоплювачі для Patriot і ракети для завдання ударів по противнику середньої дальності.

Співрозмовники зауважили, що на момент розмови рішення щодо конкретного переліку вмісту пакету ще не ухвалене і це може відбутися на зустрічі у четвер 10 липня.

Як відомо, досі адміністрація Трампа передавала Україні лише зброю, погоджену ще адміністрацією Байдена, а на початку липня відбулася пауза і у цьому постачанні. За даними ЗМІ, це було наслідком одноосібного рішення глави Пентагону Піта Гегсета, а Трамп завчасно не знав про нього. Публічно в адміністрації цього не визнавали.

Однак вже 7 липня Трамп оголосив, що Сполучені Штати повинні надіслати Україні зброю для захисту. За даними ЗМІ, перед тим у розмові з президентом України він сказав Зеленському, що особисто не причетний до рішення про зупинку постачань.