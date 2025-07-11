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АНАЛІТИКА

Трамп каже, що досяг угоди про постачання американської зброї Україні з фінансуванням НАТО

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що досягнув домовленості у межах НАТО про те, щоб Сполучені Штати передавали зброю для України через посередництво НАТО, а Альянс сплачував за неї.

Як повідомляє CNN, про це він сказав у коментарі NBC у четвер, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що досягнув домовленості про те, аби Північноатлантичний альянс сплачував за американську допомогу Україні. З наведеної цитати випливає, що йдеться у тому числі про додаткові ЗРК Patriot.

"Ми будемо надсилати зброю НАТО, а НАТО - платити за неї, на 100%... Ми будемо передавати Patriot (в англ. оригіналі цитати - у множині - Ред.), а потім НАТО буде це розподіляти", - сказав президент США.

Перед тим у четвер генсек НАТО Марк Рютте повідомляв, що мав розмову із Трампом і "тісно співпрацює із союзниками, щоб отримати потрібну Україні допомогу".

Одночасно держсекретар Марко Рубіо сказав, що США ведуть активні перемовини з європейцями про додаткові Patriot для України.

"Є країни, які замовили батареї Patriot і невдовзі мають їх отримати. Було б чудово, якби хтось із них зголосився натомість передати їх Україні", - заявив він у спілкуванні з медіа на полях саміту АСЕАН, де мав другу свою розмову з очільником МЗС РФ Лавровим.

Ключові теги: США
 

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