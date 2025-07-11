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Трамп анонсував на 14 липня «важливу заяву про Росію»
09:01 11.07.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що зробить важливу заяву щодо війни, яку розв'язала Росія проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар для NBC News.
"Я розчарований у Росії, але подивимося, що станеться у найближчі пару тижнів. Думаю, в понеділок я зроблю важливу заяву щодо Росії", - повідомив він.
Американський лідер не став вдаватися в подробиці про те, що збирається сказати щодо Росії.
Трамп про зброю для України
Також президент США заявив, що НАТО платитиме за американську зброю, яку призначено для постачання Україні.
"Ми відправляємо зброю НАТО, і НАТО відшкодує повну вартість. Таким чином, зброя, яку ми відправляємо, надходить до НАТО, а потім НАТО постачає цю зброю Україні, і НАТО платить за цю зброю", - підкреслив він.
За словами Трампа, таке рішення було ухвалено на саміті, який відбувся в червні.
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