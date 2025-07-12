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Україна за допомогою ЄБРР запустить нову фондову біржу: меморандум
23:19 11.07.2025 |
Україна за допомогою Європейського банку реконструкції та розвитку запустить нову фондову біржу. Це передбачено меморандумом, який у п'ятницю був підписаний на полях римської Конференції з питань відновлення України, повідомило Міністерство фінансів.
Меморандум передбачає створення холдингу, що об'єднає ключові інституції інфраструктури ринку й охопить увесь ланцюжок від біржової торгівлі до клірингу і зберігання цінних паперів.
Флагманом оновленої ринкової інфраструктури стане нова фондова біржа. Оптимізація управління також торкнеться Національного депозитарію та Розрахункового центру.
Державна частка в новому холдингу становитиме не менше ніж 25%.
Ще одним акціонером стане міжнародний стратегічний інвестор, якого хочуть залучити через публічний конкурс.
Меморандум підписали Сергій Марченко (міністр фінансів), Юлія Свириденко (перша віцепрем'єрка), Андрій Пишний (голова НБУ), Ярослав Шляхов (т.в.о. голови НКЦПФР) та Оділь Рено-Бассо (президентка ЄБРР).
Мінфін указує, що створення холдингу - це стратегічний крок до формування повноцінного, ліквідного ринку капіталу, що стане важливим джерелом фінансування для відновлення й зростання української економіки у післявоєнний період.
Наступним етапом стане внесення законодавчих змін, проведення конкурсу для залучення інвестора та реформа управління ринковими інституціями.
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