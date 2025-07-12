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АНАЛІТИКА

Комітет Сенату США схвалив оборонний бюджет із $500 мільйонами допомоги Україні

 

Комітет Сенату з питань збройних сил схвалив виділення 500 мільйонів доларів допомоги Україні в межах законопроєкту про асигнування національної оборони (NDAA) на 2026 рік, який визначає, на що саме витрачатимуть кошти оборонного бюджету.

Про це пише Reuters.

У комітеті законопроєкт схвалили 9 липня: за нього проголосували 26 сенаторів і лише 1 проти. Документ містить положення про продовження ініціативи з безпекової допомоги Україні (Ukraine Security Assistance Initiative) до 2028 року, пропонуючи збільшити обсяг дозволеного фінансування до 500 мільйонів доларів (порівнюючи з 300 мільйонами у 2025 році).

Тепер цей проєкт закону ще має пройти повний законодавчий процес ухвалення протягом наступних місяців. У своєму варіанті законопроєкту нижня палата Конгресу (Палата представників) лишила обсяг допомоги Україні на рівні 300 мільйонів доларів.

Загалом NDAA передбачає загальне фінансування національної оборони розміром 925 мільярдів доларів. Законопроєкт визначає глобальні загрози з боку Китаю, Ірану та Північної Кореї, а також наголошує на необхідності технологічного розвитку в таких сферах, як штучний інтелект, безпілотні технології та гіперзвукова зброя.

На початку червня американський міністр оборони Піт Гегсет заявляв, що США скоротять фінансову підтримку України в майбутньому оборонному бюджеті.

Зазначимо, ініціативи з безпекової допомоги Україні - це лише один з інструментів фінансової підтримки, яку США надають Україні. Крім неї, також існують інші програми та гранти.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США
 

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