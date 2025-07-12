Фінансові новини
- |
- 12.07.25
- |
- 00:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Комітет Сенату США схвалив оборонний бюджет із $500 мільйонами допомоги Україні
23:06 11.07.2025 |
Комітет Сенату з питань збройних сил схвалив виділення 500 мільйонів доларів допомоги Україні в межах законопроєкту про асигнування національної оборони (NDAA) на 2026 рік, який визначає, на що саме витрачатимуть кошти оборонного бюджету.
Про це пише Reuters.
У комітеті законопроєкт схвалили 9 липня: за нього проголосували 26 сенаторів і лише 1 проти. Документ містить положення про продовження ініціативи з безпекової допомоги Україні (Ukraine Security Assistance Initiative) до 2028 року, пропонуючи збільшити обсяг дозволеного фінансування до 500 мільйонів доларів (порівнюючи з 300 мільйонами у 2025 році).
Тепер цей проєкт закону ще має пройти повний законодавчий процес ухвалення протягом наступних місяців. У своєму варіанті законопроєкту нижня палата Конгресу (Палата представників) лишила обсяг допомоги Україні на рівні 300 мільйонів доларів.
Загалом NDAA передбачає загальне фінансування національної оборони розміром 925 мільярдів доларів. Законопроєкт визначає глобальні загрози з боку Китаю, Ірану та Північної Кореї, а також наголошує на необхідності технологічного розвитку в таких сферах, як штучний інтелект, безпілотні технології та гіперзвукова зброя.
На початку червня американський міністр оборони Піт Гегсет заявляв, що США скоротять фінансову підтримку України в майбутньому оборонному бюджеті.
Зазначимо, ініціативи з безпекової допомоги Україні - це лише один з інструментів фінансової підтримки, яку США надають Україні. Крім неї, також існують інші програми та гранти.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ДБР повідомило про підозру голові ЦПК Шабуніну в ухиленні від військової служби та шахрайстві
|Україна за допомогою ЄБРР запустить нову фондову біржу: меморандум
|Комітет Сенату США схвалив оборонний бюджет із $500 мільйонами допомоги Україні
|В антикорупціонера Шабуніна проводять обшуки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Спецпосланець Трампа їде до України: візит триватиме тиждень
|Раді пропонують змінити виборче законодавство з урахуванням сучасних викликів
|Обсяг 4-го траншу Ukraine Facility складе EUR3,05 млрд – Єврокомісія
|Україна отримає £1,7 мільярда на оборону під гарантії Британії
|Трамп анонсував на 14 липня «важливу заяву про Росію»
|ЗМІ: Трамп планує вперше за своєї каденції передати Україні зброю із запасів США на $300 млн
Бізнес
|Гендиректорка X Лінда Яккаріно пішла у відставку після антисемітського демаршу Grok
|Nvidia стала першою компанією з капіталізацією вище $4 трлн
|Джек Дорсі запустив bitchat: месенджер для mesh-мережі Bluetooth, він працює без інтернету, номерів та серверів
|Платформа для фрилансу Upwork пояснила масове блокування користувачів з України санкціями проти окупованих територій
|Samsung хоче стати «лікарем у кишені» та купує компанію Xealth
|Google дає Gemini доступ до сторонніх додатків на Android без згоди користувачів
|Threads наздоганяє X на смартфонах — аудиторії майже зрівнялися