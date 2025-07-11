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АНАЛІТИКА

Україна отримає £1,7 мільярда на оборону під гарантії Британії

 

Міністр фінансів України Сергій Марченко на полях Конференції з питань відновлення України в Римі підписав Кредитну угоду про залучення позики у майже £1,7 мільярда.

Позику виділено під гарантію Агентства експортного фінансування Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (UKEF). Про це повідомило Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

"Кредит обсягом майже £1,7 мільярда (близько $2,3 мільярда) буде спрямовано на фінансування пріоритетного проєкту "Розвиток спроможностей протиповітряної оборони", який реалізується Міністерством оборони України", - йдеться в повідомленні.

Строк погашення становить 19 років, а пільговий період - 6,5 років.

Зазначається, що кошти будуть спрямовані на фінансування закупівлі у Великій Британії оборонних матеріалів та інших товарів і послуг у сфері оборони.

Марченко зазначив, що уряд України продовжує системну роботу над забезпеченням фінансової стійкості та обороноздатності держави у партнерстві з міжнародними інституціями та урядами країн-союзників. Він подякував Великій Британії за системні зусилля з посилення військової міці України та можливості ефективно протистояти ворогу в умовах повномасштабної війни.

Міністр у справах послуг, малого бізнесу та експорту Великої Британії Гарет Томас у свою чергу зазначив, що розблокування фінансування за підтримки UKEF, забезпечує постачання життєво необхідного військового обладнання в Україну та зміцнює їх власну оборонно-промислову базу.

"Це наочна демонстрація нашого Плану змін у дії - підтримка британського бізнесу, стимулювання експорту та підтримка України у протистоянні російській агресії", - підкреслив Гарет Томас.
Ключові теги: Британія
 

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