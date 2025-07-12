ДБР повідомило про підозру голові ЦПК Шабуніну в ухиленні від військової служби та шахрайстві

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру одному з громадських активістів, повідомляє пресслужба бюро.

ДБР підозрює активіста у систематичному ухилянні від проходження військової служби й використанні транспортного засобу ЗСУ без законних підстав.

У бюро кажуть, що ця процесуальна дія «жодним чином не пов'язана з його професійною діяльністю».

Правоохоронці не уточнюють прізвища підозрюваного. Однак це повідомлення з'явилося після заяви Центру протидії корупції (ЦПК) про обшуки у голови правління ЦПК Віталія Шабуніна за місцем служби і вдома.

«Мобілізувавшись у 2022 році, фігурант упродовж тривалого часу не з'являвся до місця служби та під виглядом «відряджень» перебував у цивільних установах, що не належать до складу сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині», - йдеться у повідомленні.

Як стверджують у ДБР, фігурант справи «незаконно використовував позашляховик, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії - без належного оформлення та за відсутності правових підстав». За даними бюро, автомобіль використовувався в особистих цілях, у тому числі для пересування по Києву.

У березні минулого року голова правління «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін стверджував про те, що Державне бюро розслідувань зареєструвало проти нього два кримінальних провадження за нібито ухилення від військової служби і підробку документів від НАЗК.

Він наголосив, що не ухиляється від військової служби, а також опублікував фото військового квитка, де вказано, що він склав військову присягу 25 лютого 2022 року. Шабунін справи проти нього вважає «ідіотичними».

Тоді у ДБР заявили, що кримінальну справу щодо Шабуніна зобов'язав відкрити суд. Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі Радіо Свобода зазначила, що слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження у грудні 2023 року, за двома статтями - «підроблення документів» і «ухилення від військової служби». За її словами, тоді ж провадження об'єднали. На той момент у Шабуніна не було процесуального статусу в цьому кримінальному провадженні.