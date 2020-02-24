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За Зеленского на выборах президента готовы голосовать 40% украинцев, за «Слугу народа» 36% - опрос
15:47 24.02.2020 |
Если бы в ближайшее время в Украине проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский - 40% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать.
Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 13 по 17 февраля социологической службой Центра Разумкова, 15% украинцев голосовали бы за лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко, 13,5% ˗ за лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Петра Порошенко, 10% ˗ за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.
На парламентских же выборах в ближайшее время 36% тех, кто заявил, что примет участие в выборах и определился со своим выбором, поддержали бы партию "Слуга народа", 15% - "ОПЗЖ", 13% - "Евросолидарность", 10% - "Батькивщину" ˗ 10%, 5% - партию "Сила и честь".
"По сравнению с результатами опроса, проведенного Центром Разумкова в январе этого года, снизился уровень электоральной поддержки партии "Слуга народа" (с 45% до 36%), и на статистически значимом уровне выросли намерения голосовать за ВО "Батькивщина" (с 8% до 10%), за партию "Оппозиционный блок" (с 0,9% до 2%).
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
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