Коломойский продолжает терять миллиарды на формуле Роттердам+

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Коломойский продолжает терять миллиарды на формуле Роттердам+

Отменить формулу, которая в тарифах для промышленности учитывает рыночные котировки угля, не смогли ни политические сателлиты, ни многомиллионная информационная кампания.

На повышении цены электроэнергии ферросплавные и электрометаллургические заводы Коломойского за последние два года недосчитались свыше 4 млрд. грн. В себестоимости производства ферросплавов доля электроэнергии доходит до 50% и чем выше ее цена, тем меньше маржинальность этого бизнеса. Волнение олигарха вполне обосновано.

Постановление НКРЭКУ «Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой цены электроэнергии» (который в последствии стал известен под названием Роттердам+) было принято еще 3 марта 2016 года. Именно в этом постановлении цена угля в тарифе для небытовых потребителей Украины была привязана к европейскому индексу API2 (угольный хаб Амстердам-Роттердам-Антверпен). За основу был взят принцип импортного паритета, который всегда используется в случае дефицита отечественного сырья. Согласно экономической теории, в таком случае рыночной ценой считается цена импорта, который этот дефицит закрывает. До этого тарифы рассчитывались не по формуле, а исходя из мнения чиновников Минэнерго, что приводило к многочисленным злоупотреблениям. Такое решение поддержала Европейская ассоциация угля EURACOAL.

Отказ от коррупциогенного ручного управления и введение четкой формулы формирования тарифа для промышленности стало неизбежным после подписания Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Согласно статьи № 269 Соглашения, в случае если цена, по которой продаются газ и электроэнергия на внутреннем рынке, регулируется, Украина обязалась обеспечить, чтобы методология, которая определяет расчет, была опубликована до вступления в силу регулируемой цены.

Но повышение тарифа до рыночного уровня вызвало негодование у собственников промышленных гигантов, которые привыкли покупать электроэнергию у государства по демпинговым ценам. Для них это обернулось потерей части сверхприбыли. Особенно активно выступил против реформы самый дерзкий из олигархов - Игорь Коломойский. Для подконтрольных группе «Приват» СМИ критика «Роттердам+» стала одной из основных тем информационной политики.

Только за 2018-й год «Роттердам+» критиковался в эфирах «1+1» - 59 раз, в ленте УНИАН - 58 раз. Рекорд поставлен «плюсами» в марте 2018-го - целых 27 сюжетов.

Характерно, что критика касается только цен на уголь, хотя формульное ценообразование действует для всех видов энергоносителей. В сфере поставки природного газа действует аналогичная формула Дюссельдорф+ (цена хаба NCG + доставка до хаба в Словакии + доставка в Украину), для нефти используют котировки «Platts плюс премия». К спотовым ценам мирового рынка привязана стоимость уранового концентрата для атомных электростанций.

Избирательность критики только для непосвященных выглядит нелогичной. Все дело в том, что в сфере добычи газа и нефти у группы «Приват» есть крупные активы - «Укрнафта», «Полтавская газонефтяная компания», «Укрнефтебурение» и т.д. Поэтому критиковать похожие формулы, обеспечивающие им рыночные цены на этих рынках им невыгодно.

По подсчетам медиа-экспертов в критику формулы «Роттердам+» за два года было инвестировано более 5 млн долларов. Широкомасштабные медийные кампании являются давним атрибутом олигархического бизнеса по-украински, когда для решения миллиардных проблем тратятся миллионы. Во многих случаях этого достаточно, чтобы заставить власть дрогнуть и изменить решение. В деле «Роттердам+» был задействован весь лоббистский инструментарий.

Связанные с «Роттердам+» постановления НКРЭКУ в судебном порядке попыталась обжаловать Украинская ассоциация производителей ферросплавов УкрФА (Коломойский с партнерами контролирует 90% производства ферросплавов в стране). Юридические технологии всегда были сильной стороной группы «Приват», которая в середине нулевых пользовалась заслуженной славой наиболее агрессивного рейдера Украины. Однако «убедить» удалось лишь суд первой инстанции, все дальнейшие суды УкрФА проиграла.

Параллельно иски о незаконности формулы подала Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг во главе с бывшим членом НКРЭКУ Андреем Герусом. Характерно, что, несмотря на громкое название, фактически единственной интересующей Ассоциацию и ее руководителя темой является «Роттердам+», который к ценам на электроэнергию для населения не имеет ни малейшего отношения. Действие формулы распространяется исключительно на небытовых потребителей - прежде всего промышленные предприятия. Действующие тарифы для населения определяются постановлением НКРЭКУ от февраля 2015 года, т.е. были утверждены за год до введения «Роттердам+». Как и в случае с Ассоциацией производителей ферросплавов, суды всех инстанций отклонили доводы Геруса, оправдав «Роттердам+» как с точки зрения экономической обоснованности, так и в аспекте законности процедуры принятия.

Последним доводом Коломойского должно было стать НАБУ. Несмотря на сложные отношения с Антикоррупционным бюро, Игорь Валериевич нашел способ втянуть его в свою игру. По заявлению депутата от партии УКРОП Виталия Куприя, НАБУ начало расследование формулы «Роттердам+». Другое дело, что эффект от этой затеи оказался не тем на который изначально рассчитывали. Поводов для шумихи создали много, но никаких фактов коррупции за полтора года установить так и не удалось. Не исключено, что директор НАБУ Сытник уже и сам не рад, что ввязался в эту авантюру.

В НКРЭКУ, напротив, предельно спокойны. Несмотря на смену состава комиссии, от этой методики отказываться не собираются. По информации главы Регулятора Оксаны Кривенко, формула «Роттердам+» сдерживает рост тарифов для населения и промышленности, сэкономив украинцам до 40 млрд. Тем более, что уверенность комиссионеров подкреплена сразу тремя официальными экспертизами, включая международные.

Дальнейшее раскачивание тему Роттердам+ становится все более иррациональным. Особенно в контексте более понятных людям проблем, как то подорожание газа и связанного с этим роста стоимости тепла. Коломойскому не позавидуешь - «Роттердам+» стал высотой, которую он так и не смог взять. Но врожденный азарт заставляет снова и снова вращать колесо антироттердамской истерии, все больше напоминающей бег по замкнутому кругу...

Статьи по теме:

24.04.19 У Зеленского запуск нового рынка электроэнергии хотят отложить на год
Введение конкурентного рынка электроэнергии является одним из обязательств Украины, зафиксированного в рамках Меморандума о сотрудничестве с ЕС. Отсрочка введения конкурентного рынка электроэнергии может оставить Украину без 500 млн евро помощи ЕС.
 

ПО РУБРИКАМ

11:15 НБУ продал 23 апреля банкам депозитные сертификаты на 8,3 млрд гривен

11:12 22 апреля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $27,1 млн до $287,1 млн

11:02 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 24.04.19

10:59 Остатки средств на корсчетах банков 24.04.19

10:56 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 23.04.19

09:45 Профучастники фондового рынка могут не публиковать отчетность в печатных изданиях, - НКЦБФР

09:23 Доллар 24 апреля слабо дорожает к евро на статистике из США

08:28 Биржи АТР 24 апреля в основном снижаются на торговой неопределенности и корпоративных новостях

07:51 Индексы S&P 500 и Nasdaq завершили 23 апреля рекордами на отчетах компаний

23.04 Доллар на межбанке аккуратно спускают и ждут новых курсов

23.04 Минфин понизил ставку 4-мес. ОВГЗ до 19% и впервые с августа-2018 продал 5-летние ОВГЗ

23.04 Банкиры расходятся в прогнозах учетной ставки

23.04 Депозитные ставки для физлиц 23.04.19

23.04 Доллар 23 апреля растет к большинству мировых валют на спросе на защитные активы

23.04 Банки оптимистично оценивают перспективы кредитования населения и бизнеса, - НБУ

• дальше…

23.04 МВФ придумал, как заставить отрицательные ставки работать

23.04 В Алжире в рамках борьбы с коррупцией арестованы пять миллиардеров

23.04 Армия Хафтара объявила о второй фазе наступления на Триполи

23.04 США распространят санкции на всех импортеров иранской нефти

19.04 США выиграли спор с Китаем в ВТО

19.04 Лидеры демократов в США обвинили генпрокурора в искажении доклада Мюллера

19.04 Европарламент одобрил создание совместного фонда обороны ЕС

19.04 Берлин отверг греческие требования о репарациях

19.04 Венесуэла может обходить санкции США с помощью "Роснефти"

19.04 Реальные доходы населения России опять падают

19.04 Россия запретила только 1% экспорта в Украину

18.04 Доклад Мюллера опубликован. Что мы узнали о связях Трампа с Москвой?

18.04 Топ-10 городов мира, где живут магнаты недвижимости

18.04 Россия запретила экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов

18.04 В ЕС запретят двойные стандарты качества продуктов

• дальше…

09:50 Тигипко купил у Фирташа ТЦ «Арена Сити» в Киеве

08:37 С начала года владельцы домашних солнечных электростанций в Киеве заработали почти 400 тыс гривен

23.04 Госгеокадастр планирует завершить инвентаризацию земель в Украине за 4 года

19.04 В Украине упростили перепланировку помещений - разрешения теперь не нужны

19.04 АМКУ разрешил компаниям The Goldman Sachs и Dragon Capital купить бизнес-центр «Платинум Плаза»

18.04 В Киеве запустят сервис Uber Shuttle

18.04 Укравтодор планирует сделать из трассы Киев - Одесса автобан

12.04 Поляки построят мусороперерабатывающий комплекс для Винницы

12.04 В Украине могут появиться диагональные «зебры»

12.04 Мужская сборная Украины по сквошу заняла третье место на командном чемпионате Европы в Португалии

12.04 Киевляне старше 45 лет могут получить ваучер на обучение в столичной службе занятости - КГГА

09.04 Укравтодор открыл первый участок новой бетонной дороги

08.04 ТРЦ Dream Town на месте аквапарка откроет спортивный хаб, в IV кв.-2019 проведет ребрендинг

08.04 Киевский метрополитен решил прекратить использование жетонов с ноября

08.04 К 2030 году на всех маршрутах Украины должны работать автобусы категории Neoplan или их аналогии

• дальше…

09:59 Обострение на фронте: Почему террористы пытаются отбить Золотое

09:06 У Зеленского запуск нового рынка электроэнергии хотят отложить на год

08:51 Коломойский продолжает терять миллиарды на формуле Роттердам+

23.04 Однопроцентные «малыши». Зачем «Оппоблоку» «карлики» в Верховной Раде

23.04 Новый человек в налоговой: Кто такой Сергей Верланов

23.04 Прелести демократии. Что делать Зеленскому с силовиками старого режима

23.04 ГБР проводит обыск в НАБУ

23.04 Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой

23.04 ICU отвергает обвинения Генпрокуратуры в адрес управляющего партнера Стеценко

23.04 28 побед Порошенко. После Майдана сделано больше, чем за 20+ лет

22.04 Президент Буратино. Почему конфликт Зеленского и Коломойского - вопрос времени

22.04 Игра на повышение: Зачем Тимошенко подставляет плечо Зеленскому

22.04 Кто может заменить Луценко: У Зеленского есть кандидатуры на должность Генпрокурора

22.04 Суд остановил процесс принудительного переименования УПЦ

22.04 Админсуд запретил назначать членов Высшего совета правосудия по квоте президента

• дальше…

22.04 ЦРУ считает, что Huawei финансируется военными и разведкой Китая

22.04 Остановивший WannaCry исследователь признался в создании вредоносного ПО

19.04 Google реализует новую меру защиты от фишинговых атак

18.04 У каршеринговой компании Car2Go в Чикаго украли сотню дорогих автомобилей Mercedes

18.04 Facebook уже полтора года разрабатывает конкурента для Siri и Google Assistant

18.04 Samsung Galaxy Fold ломается у обозревателей спустя пару дней после начала использования

17.04 Смартфоны Xiaomi теперь могут ограничивать время использования приложений

17.04 Этим летом сервис проката электрических самокатов Bird придет более чем в 50 европейских городов

17.04 Марка Genesis сделала компактный электрокар с гильотинами

17.04 Sony становится конкурентом Uber

17.04 Снова вместе: Qualcomm и Apple пришли к соглашению о прекращении всех судебных разбирательств

16.04 Искусственный интеллект начинает влиять на сферу торговли нефтью и газом

16.04 Samsung начала принимать заказы на изготовление 5-нм чипов

15.04 Учёные впервые напечатали практически полноценное человеческое сердце, используя клетки пациента

15.04 Audi показала конкурента электрическому Volkswagen ID

• дальше…

08.04 Как сохранять продуктивность: топ-6 привычек успешных людей

22.03 Почему люди предпочитают руководителей-скептиков

21.03 Топ-10 высокооплачиваемых профессий будущего

18.03 JPMorgan набирает сотрудников через нейробиологические игры

13.03 10 успешных людей, которые не учились в университете

11.03 Facebook теряет молодых пользователей — исследование

07.03 К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

01.03 Пять секретов лучших специалистов по продажам

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно