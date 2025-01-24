Путін: Росія готова до перемовин щодо України

Президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий до перемовин щодо війни в Україні, але є певні питання.

Цього ж дня Кремль висунув вимогу щодо перемовин - заборону на членство України в НАТО.

Виступаючи для форуму в Давосі, Дональд Трамп сказав, що хоче якнайшвидше зустрітися з Путіним, щоб обговорити кінець війни. За його словами, Київ вже "готовий укласти угоду".

Путін тим часом заявив, що завжди мав гарні відносини з Трампом.

Путін похвалив Трампа

"Ми готові до цих перемовин по українській проблематиці, але є питання, які вимагають особливої уваги", - сказав Путін 24 січня в інтерв'ю державному каналу Росія 1.

Російський політик вкотре заявив, що Володимир Зеленський сам собі заборонив проводити такі перемовини.

Ймовірно, він мав на увазі рішення РНБО і указ президента від 30 вересня 2022 року "про неможливість проведення переговорів з президентом Російської Федерації В. Путіним".

Путін розповів, що у нього з Трампом завжди були гарні відносини - "ділові і прагматичні". Він зазначив, що Кремль начебто ніколи не відмовлявся від контактів із Білим домом, а з чинною адміністрацією США у Росії може бути багато точок дотику, зокрема з питань економіки.

Володимир Путін заявив, що якби у "Трампа не вкрали перемогу у 2020 році", то війни в Україні не було б.

Хоча у 2020 році Росія насправді визнавала перемогу Джо Байдена, Путін навіть його привітав.

Перед заявою Путіна у МЗС Росії висунули важливу вимогу, за якої можливі переговори з Україною. Заступник російського міністра закордонних справ Олександр Грушко заявив, що повна заборона на членство України в НАТО є ключовою умовою Росії для припинення війни.

За його словами, потенційне членство України в НАТО "унеможливлює досягнення миру в Україні та, в ширшому сенсі, створення хоч якоїсь архітектури безпеки".

На це вже відреагували у Києві.

Речник МЗС Георгій Тихий відповів, що "Москві слова не давали з цього питання", назвав таку вимогу безглуздою і заявив, що а "архітектура європейської безпеки побудована на захисті від Росії".

Ціни на нафту і готовність України

Під час виступу по відеозвʼязку на саміті в Давосі Дональд Трамп заявив, що війна в Україні "завершиться миттєво", коли впадуть ціни на нафту, і сказав, що хоче якнайшвидше зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити кінець війни.

За його словами, Україна вже "готова укласти угоду".

На запитання про те, чи буде мирна угода до саміту в Давосі наступного року, він відповів: "Про це треба спитати Росію. Україна готова укласти угоду".

Трамп також заявив, що допомогти досягти завершення війни може Китай.

"Сподіваюся, Китай зможе допомогти нам завершити війну між Росією та Україною, бо вони мають дуже багато впливу на цю ситуацію", - зазначив президент.

Він порушив питання відмови від ядерної зброї та заявив, що до виборів розмовляв з Путіним про "денуклеаризацію наших двох країн", і російському президенту "сподобалася ідея" скоротити ядерні озброєння.

Трамп закликав Путіна негайно припинити війну в Україні, заявивши, що інакше "буде тільки гірше".

Американському президенту, за його словами, доведеться запровадити нові мита й санкції щодо російського експорту, якщо про угоду не домовляться найближчим часом.

Трамп наголосив, що економіка Росії через війну занепадає, і тому він пропонує Путіну "дуже велику послугу".

У Москві на погрози Трампа санкціями відреагували. Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не побачили тут нічого нового і, що Трампу подобаються ці методи - санкції.

Зеленський казав, що Трамп може відіграти вирішальну роль у завершенні війни з Росією й допомогти зупинити Путіна.

Виступаючи у Давосі, Зеленський сказав, що країна прагне закінчення війни у цьому році, але головне - з гарантіями безпеки, інакше Володимир Путін повернеться знову і з ще більшою армією.

За словами Зеленського, для запобігання новому нападу Росії на Україну після припинення вогню необхідно щонайменше 200 тисяч європейських миротворців.

У "Слузі народу" прогнозують зустрічі у Вашингтоні щодо України на початку лютого.