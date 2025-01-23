Ілон Маск ставить під сумнів фінансування проєкту Stargate для розвитку ШІ, на який планують виділити до $500 млрд

21 січня 2025 року президент Дональд Трамп оголосив про запуск проєкту Stargate - спільного підприємства OpenAI, SoftBank, Oracle та інвестиційної компанії MGX, спрямованого на розвиток інфраструктури ШІ у США. Однак Ілон Маск, генеральний директор xAI та радник Білого дому, висловив сумніви щодо фінансової спроможності проєкту, пише The Verge.

За словами Маска, компанії, залучені до Stargate, не мають грошей.

У відповідь генеральний директор OpenAI Сем Альтман спростував ці твердження та запросив Маска відвідати будівельний майданчик у Техасі, де вже зводяться 10 дата-центрів. Альтман зазначив, що SoftBank несе "фінансову відповідальність" за проєкт, тоді як OpenAI відповідає за його "операційну діяльність".

До дискусії приєднався генеральний директор Microsoft Сатья Наделла, який заявив, що має $80 мільярдів для фінансування проєкту. До речі, Microsoft бере участь у проєкті Stargate, як технологічний партнер. Але SoftBank, OpenAI й Oracle зазначені як "первинні інвестори" Stargate.

Проєкт Stargate, який президент Трамп назвав "найбільшим проєктом інфраструктури ШІ в історії", має на меті створити понад 100 000 робочих місць у США. Планується будівництво дата-центрів у різних штатах, причому Трамп пообіцяв використати виконавчі укази для прискорення розвитку інфраструктури. У проєкт планується інвестувати до $500 мільярдів до 2029 року, починаючи зі стартових $100 мільярдів.

Цей публічний конфлікт між Маском та Альтманом підкреслює давнє суперництво між двома технологічними лідерами, яке почалося через розбіжності в керівництві OpenAI. Маск, який був одним із перших інвесторів OpenAI, раніше критикував компанію за відхід від її початкових некомерційних цілей і навіть подав до суду, щоб зупинити перехід OpenAI на комерційну основу.