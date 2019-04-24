У Зеленского запуск нового рынка электроэнергии хотят отложить на год

Советник Зеленского по энергетическим вопросам Андрей Герус предложил отложить запуск конкурентного рынка электроэнергии как минимум на год. Такое мнение он высказал во время заседания Совета ОРЭ 23 апреля 2019 года, - сообщает энергетический портал ExPro.

«Нужно перенести хотя бы на один год. За это время необходимо решить проблемы», - заявил он.

В частности, по мнению Геруса основным нерешенным вопросам является значительный объем перекрестного субсидирования и долги на рынке.

«Запускать рынок со всеми проблемами достаточно рискованно», - подчеркнул советник Зеленского.

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Закон «О рынке электроэнергии», на основании которого 1 июля 2019 года должен быть введен новый рынок электроэнергии, разработан при участии европейских экспертов и внедряет положения Третьего энергопакета ЕС.

Введение конкурентного рынка электроэнергии является одним из обязательств Украины, зафиксированного в рамках Меморандума о сотрудничестве Украины и ЕС.

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