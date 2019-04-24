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У Зеленского запуск нового рынка электроэнергии хотят отложить на год
09:06 24.04.2019 |
Советник Зеленского по энергетическим вопросам Андрей Герус предложил отложить запуск конкурентного рынка электроэнергии как минимум на год. Такое мнение он высказал во время заседания Совета ОРЭ 23 апреля 2019 года, - сообщает энергетический портал ExPro.
«Нужно перенести хотя бы на один год. За это время необходимо решить проблемы», - заявил он.
В частности, по мнению Геруса основным нерешенным вопросам является значительный объем перекрестного субсидирования и долги на рынке.
«Запускать рынок со всеми проблемами достаточно рискованно», - подчеркнул советник Зеленского.
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24.04.19 Коломойский продолжает терять миллиарды на формуле Роттердам+
На повышении цены электроэнергии ферросплавные и электрометаллургические заводы Коломойского за последние два года недосчитались свыше 4 млрд. грн. В критику формулы «Роттердам+» за два года было инвестировано более 5 млн долларов.
Закон «О рынке электроэнергии», на основании которого 1 июля 2019 года должен быть введен новый рынок электроэнергии, разработан при участии европейских экспертов и внедряет положения Третьего энергопакета ЕС.
Введение конкурентного рынка электроэнергии является одним из обязательств Украины, зафиксированного в рамках Меморандума о сотрудничестве Украины и ЕС.
Имплементация рынка электроэнергии является условием предоставления макрофинансовой помощи Украине со стороны ЕС в размере 500 млн евро.
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