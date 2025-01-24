Офіційно. Контракт з директоркою АОЗ продовжили. Погодження Міноборони не знадобилося

Наглядова рада Агенції оборонних закупівель (закупівельне агентство Міністерства оборони) продовжила повноваження директорки АОЗ Марини Безрукової, оформивши це як додаткову угоду до контракту. Про це повідомила пресслужба АОЗ.

Додаткову угоду на подовження дії чинного контракту терміном на один рік підписав голова наглядової ради АОЗ Юрій Джигир (представник держави).

"В умовах війни дуже важливо зберегти безперервність у роботі Агенції оборонних закупівель, адже від цього напряму залежить стабільність постачань для ЗСУ та системні кроки щодо реформування системи оборонних закупівель. Тож керуючись виключними правами наглядової ради щодо змін умов контракту керівника, які передбачені як законом, так і нинішньою редакцією статуту АОЗ, було укладено додаткову угоду на подовження терміну дії контракту чинного директора на один рік", - сказав Джигир.

Агенція пояснила: відповідно до закону "Про управління об`єктами державної власності", до виключної компетенції наглядової ради належить затвердження умов контракту з керівником. Відповідно, і строк дії контракту є однією з його умов, яку уповноважена переглядати наглядова рада. Чинна редакція статуту агенції не зобов`язує погоджувати свої рішення про зміну умов контракту керівника (зокрема, пролонгацію угоди), з Міністерством оборони України.

22 січня 2024 року журналістка, членкиня антикорупційної ради МО Тетяна Ніколаєнко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook заявила, що Міністерство оборони відмовилося погодити рішення наглядової ради щодо Безрукової.

Міністерство оборони жодним чином не коментує ситуацію довкола продовження повноважень директорки АОЗ.

"Це рішення наглядової ради стосується не конкретного керівника, а АОЗ як інституції, її суб`єктності. І я переконана, що це дуже важлива передумова для того, щоб вся система оборонних закупівель України працювала як єдиний механізм: злагоджено, ефективно, підзвітно, керуючись найкращими практиками НАТО та будуючи всю роботу довкола вчасного та якісного забезпечення наших військових", - зауважила директорка АОЗ Марина Безрукова.