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АНАЛІТИКА

Єврокомісія передала Раді перший скринінговий звіт у рамках переговорів про вступ України до ЄС

 

Європейська комісія відправила Європейській раді перший скринінговий звіт першого кластера "Основи" переговорів про членство України в Європейському Союзі з подальшим обговоренням документа державами-членами.

Відповідну інформацію за запитом агентства "Інтерфакс-Україна" надали в Європейській комісії.

Як відомо, переговори про вступ до ЄС розбито на 35 розділів, згрупованих у шість кластерів, які відкривають по черзі, зважаючи на прогрес у їх виконанні країною-кандидатом. Звіт було надіслано Раді 16 січня.

"Подання скринінгового звіту є першим кроком у переговорах щодо членства, де Комісія пояснює кандидату його права та обов'язки як держави-члена, а на другому етапі оцінює, де перебуває кандидат із точки зору правової відповідності та можливості застосовувати acquis (acquis - це термін, який означає сукупність законів і прав ЄС, що застосовуються у державах-членах, - ІФ-У). Звіт про перевірку минулого тижня стосується кластера 1 Fundamentals (Основи), який лежить в основі переговорів про вступ. Відповідно до Переговорних рамок цей кластер відкривається першим і закривається останнім у переговорах", - ідеться в поясненні.

У Єврокомісії також повідомили, що тепер скринінговий звіт обговорюватимуть із державами-членами у Раді. "Щойно Рада погодиться з тим, що початкові контрольні показники для цього кластера виконано, і країни представили свою позицію на переговорах, а ЄС погодив свою позицію на переговорах, організовується Міжурядова конференція, на якій обидві країни офіційно відкривають кластер на переговорах", - деталізували в ЄК.

У Єврокомісії також констатують, що рішення, які стосуються переговорів щодо вступу до ЄС, Європейська рада має ухвалити одноголосно.

У ЄК також зазначили, що наразі Україна проходить двосторонній процес перевірки, який триватиме до осені 2025 року. За умови виконання Україною всіх умов Комісія розраховує на відкриття перемовин щодо кластерів, починаючи з кластера 1 "Основи", якнайшвидше у 2025 році.

У повідомленні зазначається, що розширення є і залишиться пріоритетом для цієї Комісії. "ЄС розпочав переговори про вступ з Україною в червні 2024 року. Це визнання рішучості України просуватися вперед у своєму вступі до ЄС і проводити перетворювальні реформи, незважаючи на агресивну війну Росії, яка триває. Україна впевнено рухається до вступу в ЄС", - наголосили в ЄК.

Раніше, 14 січня, європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що у 2025 році буде можливо відкрити з Україною перший і тридцять перший кластери в переговорах про членство в Європейському Союзі. За її словами, коли вона спілкувалася з президентом України Володимиром Зеленським, він просив відкрити всі глави переговорного процесу вже цього року, мовляв, "ми хочемо цього, і ми це робитимемо".

"Коли я почула це вдруге, я сказала, що це не лише про відкриття, а здебільшого про закриття. Україна добре проводить реформи, але вони мають бути стійкими реформами. Ми підтримуємо їх. Тому, говорячи про те, що буде можливо зробити з ними (Україною) цього року, то це те, що ми відкриємо перший кластер основ і навіть тридцять перший - а це зовнішня політика. Якщо вони виконуватимуть те, що вони обіцяли, і якщо у нас буде успішна процедура в Раді", - сказала Кос.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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